ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
ÍÎÂÎ
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
Êàòî ïî ÷óäî áåç èíöèäåíò! Ðèñêîâè ìàíåâðè íà îïàñíî êðúñòîâèùå êðàé Ãðåáíàòà áàçà çàðàäè õðàñòè
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 15:25 / 02.09.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Google
Ïëîâäèâ÷àíèí ñå ñâúðçà ñ Plovdiv24.bg, çà äà àëàðìèðà çà èçêëþ÷èòåëíî ãîëÿìà îïàñíîñò îò ïúòíè èíöèäåíòè êðàé Ãðåáíàòà áàçà çàðàäè ëèïñà íà âèäèìîñò. 

"Èçìèíà ïîâå÷å îò 2 ìåñåöà, îòêàêòî çàâúðøè ðåêîíñòðóêöèÿòà íà áóëåâàðä "Øåñòè ñåïòåìâðè" â îòñå÷êàòà ÑÓ "Âàñèë Ëåâñêè" äî êðúñòîâèùåòî çà êâàðòàë "Ïðîñëàâ". Ñëåä ðåìîíòà áå èçãðàäåíà è ñïèðêà íà ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò íà áóëåâàðäà ñðåùó èçõîäà íà óë. "Ñâåòè Âàëåíòèí". Òàì ñå íàìèðà è ìíîãî îïàñíî Ò-îáðàçíî êðúñòîâèùå", îïèñà ñèòóàöèÿòà ïðèòåñíåíèÿò ìúæ.

Ïî äóìèòå ìó òîâà êðúñòîâèùå å ìíîãî îïàñíî çàðàäè ñèëíî îãðàíè÷åíà âèäèìîñò íà âîäà÷èòå, èçëèçàùè îò óë. "Ñâåòè Âàëåíòèí" êúì áóëåâàðäà. 

"Õðàñòèòå, âèñîêèòå òðåâè è òàáåëèòå ïðèíóæäàâàò øîôüîðèòå äà èçëèçàò ïî÷òè íàïîëîâèíà íàïðåä, çà äà èìàò âèäèìîñò è äà èçâúðøâàò ìàíåâðà. Àç, êàòî æèâóù íà òàçè óëèöà, ñúì áèë ñâèäåòåë íà ìíîãî ñèòóàöèè, â êîèòî ñëó÷àéíîñòòà ïðåäîòâðàòÿâà êàòàñòðîôè ñ ìíîãî æåðòâè."

Ìîëáàòà íà íàøèÿ ÷èòàòåë å îòïðàâåíà ãëàâíî êúì êìåòà íà ðàéîí "Çàïàäåí", íî è êúì îñòàíàëèòå èíñòèòóöèè, èìàùè îòíîøåíèå - ÊÀÒ, "Ãðàäèíè è ïàðêîâå", ãîëÿìà Îáùèíà â ëèöåòî íà çàì.-êìåòà ïî òðàíñïîðò. 

È òÿ å - ïðåìàõâàíå íà õðàñòèòå, òðåâèòå è íèñêîïîñòàâåíèòå òàáåëè îò äâåòå ñòðàíè íà óëèöàòà ïðè âõîäà íà áóëåâàðäà. 
 
"Èìà õèëÿäè ñìîðàñëåöè òàì", ïðèçíà êìåòúò íà ðàéîí "Çàïàäåí" Äèìèòúð Êîëåâ. Òîé ïðèå ñèãíàëà è óâåðè, ÷å âåäíàãà ùå áúäàò âçåòè ìåðêè çà òðåâèòå è õðàñòèòå. Ùå ñå íàïðàâè è ïðîâåðêà, ïîñòàâåíè ëè ñà òàáåëèòå, ïðå÷åùè íà âèäèìîñòòà çàêîííî. 







Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Î òî íàâñÿêúäå ñ òèÿ õðàñòè å îïàñíî,àìà òå îò ïàðêîâå è ãðàäèíè ïî öÿë äåí ñåäÿò ïîä ñÿíêàòà,è êîãàòî íÿêúäå ïàäíå äúðâî ïî÷âàò äà ðàáîòÿò ,÷å å ïî ëåñíî íà çåìÿòàðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‰
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Êàíÿò ïëîâäèâ÷àíè íà ïèêíèê êðàé Ìàðèöà
08:00 / 02.09.2017
Ïðîòåñòèðàùè â Ïëîâäèâ ïîëèöàè: Ñ îáåùàíèÿ íå ñå õðàíèì!
19:30 / 01.09.2017
ÌÊ ïàê îòõâúðëè ïðîåêòà çà ðåìîíò íà ñãðàäà îò Òþòþíåâèÿ ãðàä
17:31 / 01.09.2017
×åëåí óäàð íà êðúñòîâèùå â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ
15:42 / 01.09.2017
Ìúæ áåðå äóøà ñëåä òåæêèÿ èíöèäåíò íà æï ïðåëåç äî Ïëîâäèâ
14:39 / 01.09.2017
Âèæòå ìîòèâèòå, ñ êîèòî ñúäúò ïóñíà ïðåäñðî÷íî ìëàäåæà, óáèë ïåøå...
16:07 / 01.09.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ñåïòåìâðè 2017 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Âèæ îùå:
Øâåäñêèÿò ãèãàíò IKEA îòâàðÿ ìàãàçèí â Ïëîâäèâ?
15:51 / 31.08.2017
Ìåãàïðîåêò íà ìÿñòîòî íà "Êàìåíèöà" â Ïëîâäèâ! Âèæòå ÷óäåñàòà, êîèòî ïðåäñòîÿò!
12:36 / 31.08.2017
Ìóòðà îïèòà äà ïðåáèå æåíà øîôüîð îò ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò â Ïëîâäèâ!
10:12 / 31.08.2017
Åòî çàùî å áèë åêøúíúò íà Êàðëîâñêî øîñå â Ïëîâäèâ, èìà àðåñòóâàíè
12:14 / 01.09.2017
Ðîäèòåëè: Äèðåêòîðêàòà ïèå â êàáèíåòà ñè! ÐÓÎ: Èìà è äðóãà ãëåäíà òî÷êà!
10:57 / 01.09.2017
Ïîæàð â öåíòúðà èçïðàâè íà íîêòè ïëîâäèâ÷àíè, â ñãðàäàòà èìà èçâåñòíî çàâåäåíèå
20:08 / 31.08.2017
ÊÀÒ Ïëîâäèâ íå ñè ïîïëþâà! Åòî íà êîëêî êîëè ñâàëèõà íîìåðàòà!
09:21 / 31.08.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Äåòå óáè ñîáñòâåíèê íà çàâåäåíèå
Ïðîáëåìè ìåæäó øîôüîðè îò ìàñîâè òðàíñïîðò è ïúòíèöè
Àêöèÿ "Íàãëåö" íà Plovdiv24.bg ñðåùó íåïðàâèëíîòî ïàðêèðàíå
Ãîëÿì ïîæàð â Òþòþíåâèÿ ãðàä
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ïëîâäèâ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Áèõòå ëè ïîäêðåïèëè èçëèçàíå íà Áúëãàðèÿ îò ÍÀÒÎ è ÅÑ çà êàêâîòî çàãàòíà âîäà÷à íà ÁÑÏ â Ïëîâäèâ?
Êàòåãîðè÷íî ÍÅ
Èñêàì äà èçëåçåì îò ÍÀÒÎ, íî äà îñòàíåì â ÅÑ
Èñêàì äà èçëåçåì îò ÅÑ, íî äà îñòàíåì â ÍÀÒÎ
Êàòåãîðè÷íî ÄÀ
Íÿìàì ìíåíèå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »
ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ïëîâäèâ÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2004 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Plovdiv24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Plovdiv24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Plovdiv24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñàéòúò å ñúçäàäåí îò ïëîâäèâ÷àíè, çà ïëîâäèâ÷àíè. 100% ïëîâäèâñêè ïðîäóêò.
Ñòàòèñòèêà: