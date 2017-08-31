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|Êàòî ïî ÷óäî áåç èíöèäåíò! Ðèñêîâè ìàíåâðè íà îïàñíî êðúñòîâèùå êðàé Ãðåáíàòà áàçà çàðàäè õðàñòè
"Èçìèíà ïîâå÷å îò 2 ìåñåöà, îòêàêòî çàâúðøè ðåêîíñòðóêöèÿòà íà áóëåâàðä "Øåñòè ñåïòåìâðè" â îòñå÷êàòà ÑÓ "Âàñèë Ëåâñêè" äî êðúñòîâèùåòî çà êâàðòàë "Ïðîñëàâ". Ñëåä ðåìîíòà áå èçãðàäåíà è ñïèðêà íà ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò íà áóëåâàðäà ñðåùó èçõîäà íà óë. "Ñâåòè Âàëåíòèí". Òàì ñå íàìèðà è ìíîãî îïàñíî Ò-îáðàçíî êðúñòîâèùå", îïèñà ñèòóàöèÿòà ïðèòåñíåíèÿò ìúæ.
Ïî äóìèòå ìó òîâà êðúñòîâèùå å ìíîãî îïàñíî çàðàäè ñèëíî îãðàíè÷åíà âèäèìîñò íà âîäà÷èòå, èçëèçàùè îò óë. "Ñâåòè Âàëåíòèí" êúì áóëåâàðäà.
"Õðàñòèòå, âèñîêèòå òðåâè è òàáåëèòå ïðèíóæäàâàò øîôüîðèòå äà èçëèçàò ïî÷òè íàïîëîâèíà íàïðåä, çà äà èìàò âèäèìîñò è äà èçâúðøâàò ìàíåâðà. Àç, êàòî æèâóù íà òàçè óëèöà, ñúì áèë ñâèäåòåë íà ìíîãî ñèòóàöèè, â êîèòî ñëó÷àéíîñòòà ïðåäîòâðàòÿâà êàòàñòðîôè ñ ìíîãî æåðòâè."
Ìîëáàòà íà íàøèÿ ÷èòàòåë å îòïðàâåíà ãëàâíî êúì êìåòà íà ðàéîí "Çàïàäåí", íî è êúì îñòàíàëèòå èíñòèòóöèè, èìàùè îòíîøåíèå - ÊÀÒ, "Ãðàäèíè è ïàðêîâå", ãîëÿìà Îáùèíà â ëèöåòî íà çàì.-êìåòà ïî òðàíñïîðò.
È òÿ å - ïðåìàõâàíå íà õðàñòèòå, òðåâèòå è íèñêîïîñòàâåíèòå òàáåëè îò äâåòå ñòðàíè íà óëèöàòà ïðè âõîäà íà áóëåâàðäà.
"Èìà õèëÿäè ñìîðàñëåöè òàì", ïðèçíà êìåòúò íà ðàéîí "Çàïàäåí" Äèìèòúð Êîëåâ. Òîé ïðèå ñèãíàëà è óâåðè, ÷å âåäíàãà ùå áúäàò âçåòè ìåðêè çà òðåâèòå è õðàñòèòå. Ùå ñå íàïðàâè è ïðîâåðêà, ïîñòàâåíè ëè ñà òàáåëèòå, ïðå÷åùè íà âèäèìîñòòà çàêîííî.
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Êàíÿò ïëîâäèâ÷àíè íà ïèêíèê êðàé Ìàðèöà
08:00 / 02.09.2017
Ïðîòåñòèðàùè â Ïëîâäèâ ïîëèöàè: Ñ îáåùàíèÿ íå ñå õðàíèì!
19:30 / 01.09.2017
ÌÊ ïàê îòõâúðëè ïðîåêòà çà ðåìîíò íà ñãðàäà îò Òþòþíåâèÿ ãðàä
17:31 / 01.09.2017
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15:42 / 01.09.2017
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14:39 / 01.09.2017
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16:07 / 01.09.2017
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Âèæ îùå:
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15:51 / 31.08.2017
Ìóòðà îïèòà äà ïðåáèå æåíà øîôüîð îò ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò â Ïëîâäèâ!
10:12 / 31.08.2017
Åòî çàùî å áèë åêøúíúò íà Êàðëîâñêî øîñå â Ïëîâäèâ, èìà àðåñòóâàíè
12:14 / 01.09.2017
Ðîäèòåëè: Äèðåêòîðêàòà ïèå â êàáèíåòà ñè! ÐÓÎ: Èìà è äðóãà ãëåäíà òî÷êà!
10:57 / 01.09.2017
ÊÀÒ Ïëîâäèâ íå ñè ïîïëþâà! Åòî íà êîëêî êîëè ñâàëèõà íîìåðàòà!
09:21 / 31.08.2017
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