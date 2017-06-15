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|Ïúðâî â Plovdiv24.bg: Ñëàãàò "óìíè" ñâåòîôàðè íà îùå äîñòà ìåñòà â Ïëîâäèâ!
Ðàçøèðÿâà ñå îáõâàòúò íà ñèñòåìàòà çà óïðàâëåíèå íà òðàôèêà, íàó÷è Plovdiv24.bg. 9 íîâè êðúñòîâèùà ùå ñå ñäîáèÿò ñ âèäåîíàáëþäåíèå â ðåàëíî âðåìå, íîâà îðãàíèçàöèÿ íà äâèæåíèåòî ïúê ùå ñå ïðîåêòèðà è âúâåäå íà îùå 3 ïåøåõîäíè è 10 òðàôèê êðúñòîâèùà. Êîè òî÷íî ñà ìåñòàòà?
Ïåøåõîäíè êðúñòîâèùà:
Áóë. "Âàñèë Àïðèëîâ" äî ìàãàçèí "Ëåêñè"; áóë. "Âàñèë Àïðèëîâ" äî ÓÕÒ è áóë. "Âàñèë Àïðèëîâ" äî Óíèâåðñèòåòñêà áîëíèöà.
"Óìíè" ñâåòîôàðíè óðåäáè çà èíòåãðèðàíå è îïòèìèçèðàíå íà äâèæåíèåòî íà ñëåäíèòå êðúñòîâèùà:
Áóë. "Ìàêåäîíèÿ" - áóë. "Í. Âàïöàðîâ"; óë. "Ä. Òàëåâ" - áóë. "Í. Âàïöàðîâ"; áóë. "Îñâîáîæäåíèå" - óë. "Ñúåäèíåíèå" (æê "Òðàêèÿ" áë.1); áóë. "Àë. Ñòàìáîëèéñêè" - áóë. "Êîìàòåâñêî øîñå"; áóë. "Êóêëåíñêî øîñå" - óë. "Ñêîïèå" (ìàãàçèí Ïðàêòèêåð); áóë. "Ñàíê Ïåòåðáóðã" - óë. "Ëåâ Òîëñòîé"; áóë. "Ðóñêè" - óë. "Äðàãàí Öàíêîâ" (ìîë "Ìàðêîâî òåïå"); áóë. "Àë. Ñòàìáîëèéñêè" - óë. "Áðàòÿ Áúêñòîí" (ìàãàçèí "Ðèëà"); áóë. "Êóêëåíñêî øîñå" - áóë. "Öàð Áîðèñ III Îáåäèíèòåë" (çàâîä "Ðåêîðä") è áóë. "Ñàíê Ïåòåðáóðã" - áóë. "Ìåíäåëååâ" - áóë. "Èçòî÷åí".
Êðúñòîâèùà çà ìîíòàæ íà CCTV êàìåðè çà âèäåîíàáëþäåíèå:
Áóë. "Ìàêåäîíèÿ" - áóë. "Í. Âàïöàðîâ"; áóë."Äóíàâ" - áóë. "Â. Ëåâñêè"; áóë. "Îñâîáîæäåíèå" - óë. "Ñúåäèíåíèå" (ÆÊ "Òðàêèÿ" áë.1); áóë. "Àë. Ñòàìáîëèéñêè" - áóë. "Êîìàòåâñêî øîñå"; áóë. "Êóêëåíñêî øîñå" - óë. "Ñêîïèå" (ìàãàçèí Ïðàêòèêåð); áóë. "Ñàíê Ïåòåðáóðã" - óë. "Ëåâ Òîëñòîé"; áóë. "Áúëãàðèÿ" ïðè Àíãëèéñêàòà ãèìíàçèÿ; áóë. "Â. Àïðèëîâ" - áóë. "Ïåùåðñêî øîñå" è áóë. "Êíÿãèíÿ Ìàðèÿ Ëóèçà" - óë. "Ïåòêî Ä. Ïåòêîâ".
Ñèñòåìàòà çà óïðàâëåíèå íà òðàôèêà äî ìîìåíòà îáõâàùà 50 êðúñòîâèùà (42 òðàôèê è 8 ïåøåõîäíè). Íà 15 îò òÿõ å èçïúëíåíî âèäåîíàáëþäåíèå â ðåàëíî âðåìå ÷ðåç CCTV êàìåðè.
Îò ÎÊÒ ïîñî÷âàò, ÷å ïî äàííè íà ãëàâíèÿ èíæåíåð íà îòäåë "Áåçîïàñíîñò íà äâèæåíèåòî" ñëåä âúâåæäàíåòî íà Ñèñòåìàòà çà óïðàâëåíèå íà òðàôèêà âðåìåòî çà îáõîä íà ñâåòîôàðíèòå óðåäáè ñå íàìàëÿâà è òîâà äàâà âúçìîæíîñò äà ñå îáõâàíàò ïî-ãîëÿì áðîé êðúñòîâèùà. Ïðåç 2016 è 2017 ã. áÿõà ðåêîíñòðóèðàíè è èçãðàäåíè íîâè ñâåòîôàðíè óðåäáè, êîèòî ðàçïîëàãàò ñ êîíòðîëåðè, äàâàùè âúçìîæíîñò òå äà áúäàò èíòåãðèðàíè â Ñèñòåìàòà çà óïðàâëåíèå íà òðàôèêà.
Òî÷íî ïî òàçè ïðè÷èíà å âçåòî è ðåøåíèåòî çà ðàçøèðÿâàíå íà îáõâàòà íà Ñèñòåìàòà çà óïðàâëåíèå íà òðàôèêà. Îáùèíà Ïëîâäèâ âå÷å îáÿâè îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà, êîÿòî å íà ñòîéíîñò 220 000 ëåâà áåç ÄÄÑ.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 280
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/47 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (15)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
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ïðåäè 52 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ïóñíàõà ïðåäñðî÷íî ìëàäåæà, óáèë ïåøåõîäåö â Êþ÷óêà! Áèë ñå ïðåâú...
13:10 / 01.09.2017
Åòî çàùî å áèë åêøúíúò íà Êàðëîâñêî øîñå â Ïëîâäèâ, èìà àðåñòóâàí...
12:14 / 01.09.2017
Ïëîâäèâñêè ïîëèöàè ïîèñêàõà óâåëè÷åíèå íà çàïëàòèòå ñ ìèíèìóì 15%...
11:56 / 01.09.2017
"Ùóðöèòå" ãîòâÿò óíèêàëåí êîíöåðò íà Àíòè÷íèÿ òàçè íåäåëÿ
11:46 / 01.09.2017
Îáëåê÷àâàò äâèæåíèåòî îò "Öàðèãðàäñêî" êúì "Îñâîáîæäåíèå"
11:24 / 01.09.2017
Ðîäèòåëè: Äèðåêòîðêàòà ïèå â êàáèíåòà ñè! ÐÓÎ: Èìà è äðóãà ãëåäíà...
10:57 / 01.09.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Øâåäñêèÿò ãèãàíò IKEA îòâàðÿ ìàãàçèí â Ïëîâäèâ?
15:51 / 31.08.2017
Åòî ãè ÷åòèðèòå íàé-ìîùíè ïëîâäèâñêè ôèðìè
10:51 / 30.08.2017
Êàòàñòðîôà îêúðâàâè áóë. "Ìàðèöà" ñëåä ñáëúñúê ìåæäó ìîòîöèêëåò è ÁÌÂ!
17:06 / 30.08.2017
Ìóòðà îïèòà äà ïðåáèå æåíà øîôüîð îò ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò â Ïëîâäèâ!
10:12 / 31.08.2017
Íîâà òåæêà êàòàñòðîôà â Ïëîâäèâ! Áóñ ñå âðÿçà â êúùà íà "Ãëàäñòîí"!
08:49 / 30.08.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
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