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ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
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Ïúðâî â Plovdiv24.bg: Ñëàãàò "óìíè" ñâåòîôàðè íà îùå äîñòà ìåñòà â Ïëîâäèâ!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 12:41 / 01.09.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
Ðàçøèðÿâà ñå îáõâàòúò íà ñèñòåìàòà çà óïðàâëåíèå íà òðàôèêà, íàó÷è Plovdiv24.bg. 9 íîâè êðúñòîâèùà ùå ñå ñäîáèÿò ñ âèäåîíàáëþäåíèå â ðåàëíî âðåìå, íîâà îðãàíèçàöèÿ íà äâèæåíèåòî ïúê ùå ñå ïðîåêòèðà è âúâåäå íà îùå 3 ïåøåõîäíè è 10 òðàôèê êðúñòîâèùà. Êîè òî÷íî ñà ìåñòàòà?

Ïåøåõîäíè êðúñòîâèùà:

Áóë. "Âàñèë Àïðèëîâ" äî ìàãàçèí "Ëåêñè"; áóë. "Âàñèë Àïðèëîâ" äî ÓÕÒ  è áóë. "Âàñèë Àïðèëîâ" äî Óíèâåðñèòåòñêà áîëíèöà. 

"Óìíè" ñâåòîôàðíè óðåäáè çà èíòåãðèðàíå è îïòèìèçèðàíå íà äâèæåíèåòî íà ñëåäíèòå êðúñòîâèùà: 

Áóë. "Ìàêåäîíèÿ" - áóë. "Í. Âàïöàðîâ"; óë. "Ä. Òàëåâ" - áóë. "Í. Âàïöàðîâ"; áóë. "Îñâîáîæäåíèå" - óë. "Ñúåäèíåíèå" (æê "Òðàêèÿ" áë.1); áóë. "Àë. Ñòàìáîëèéñêè" - áóë. "Êîìàòåâñêî øîñå"; áóë. "Êóêëåíñêî øîñå" - óë. "Ñêîïèå" (ìàãàçèí Ïðàêòèêåð); áóë. "Ñàíê Ïåòåðáóðã" - óë. "Ëåâ Òîëñòîé"; áóë. "Ðóñêè" - óë. "Äðàãàí Öàíêîâ" (ìîë "Ìàðêîâî òåïå"); áóë. "Àë. Ñòàìáîëèéñêè" - óë. "Áðàòÿ Áúêñòîí" (ìàãàçèí "Ðèëà"); áóë. "Êóêëåíñêî øîñå" - áóë. "Öàð Áîðèñ III Îáåäèíèòåë" (çàâîä "Ðåêîðä") è áóë. "Ñàíê Ïåòåðáóðã" - áóë. "Ìåíäåëååâ" - áóë. "Èçòî÷åí".

Êðúñòîâèùà çà ìîíòàæ íà CCTV êàìåðè çà âèäåîíàáëþäåíèå: 

Áóë. "Ìàêåäîíèÿ" - áóë. "Í. Âàïöàðîâ"; áóë."Äóíàâ" - áóë. "Â. Ëåâñêè"; áóë. "Îñâîáîæäåíèå" - óë. "Ñúåäèíåíèå" (ÆÊ "Òðàêèÿ" áë.1); áóë. "Àë. Ñòàìáîëèéñêè" - áóë. "Êîìàòåâñêî øîñå"; áóë. "Êóêëåíñêî øîñå" - óë. "Ñêîïèå" (ìàãàçèí Ïðàêòèêåð); áóë. "Ñàíê Ïåòåðáóðã" - óë. "Ëåâ Òîëñòîé"; áóë. "Áúëãàðèÿ" ïðè Àíãëèéñêàòà ãèìíàçèÿ; áóë. "Â. Àïðèëîâ" - áóë. "Ïåùåðñêî øîñå" è áóë. "Êíÿãèíÿ Ìàðèÿ Ëóèçà" - óë. "Ïåòêî Ä. Ïåòêîâ". 

Ñèñòåìàòà çà óïðàâëåíèå íà òðàôèêà äî ìîìåíòà îáõâàùà 50 êðúñòîâèùà (42 òðàôèê è 8 ïåøåõîäíè). Íà 15 îò òÿõ å èçïúëíåíî âèäåîíàáëþäåíèå â ðåàëíî âðåìå ÷ðåç CCTV êàìåðè. 

Îò ÎÊÒ ïîñî÷âàò, ÷å ïî äàííè íà ãëàâíèÿ èíæåíåð íà îòäåë "Áåçîïàñíîñò íà äâèæåíèåòî" ñëåä âúâåæäàíåòî íà Ñèñòåìàòà çà óïðàâëåíèå íà òðàôèêà âðåìåòî çà îáõîä íà ñâåòîôàðíèòå óðåäáè ñå íàìàëÿâà è òîâà äàâà âúçìîæíîñò äà ñå îáõâàíàò ïî-ãîëÿì áðîé êðúñòîâèùà. Ïðåç 2016 è 2017 ã. áÿõà ðåêîíñòðóèðàíè è èçãðàäåíè íîâè ñâåòîôàðíè óðåäáè, êîèòî ðàçïîëàãàò ñ êîíòðîëåðè, äàâàùè âúçìîæíîñò òå äà áúäàò èíòåãðèðàíè â Ñèñòåìàòà çà óïðàâëåíèå íà òðàôèêà.

Òî÷íî ïî òàçè ïðè÷èíà å âçåòî è ðåøåíèåòî çà ðàçøèðÿâàíå íà îáõâàòà íà Ñèñòåìàòà çà óïðàâëåíèå íà òðàôèêà. Îáùèíà Ïëîâäèâ âå÷å îáÿâè îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà, êîÿòî å íà ñòîéíîñò 220 000 ëåâà áåç ÄÄÑ.


Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 280
01.09.2017 »
30.08.2017 »
11.08.2017 »
01.08.2017 »
29.07.2017 »
15.06.2017 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/47 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Íàé-óìíèÿ îò ñôåòîôàðèòå å òîçè íà ëàóòà ïîñîêà Êóêëåíñêî - íàëÿâî çàâèâàò èìà íÿìà 5 êîëè íà äåí è èìà ëÿâ îáîñîáåí ñôåòîôàð, êîéòî îòíåìà öÿëàòà ëÿâà ëåíòà è ïîòîêà îò õèëÿäè êîëè êîèòî ñà íàïðàâî. Ëîãèêà = 0.
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×å ñà óìíè ñâåòîôàðèòå óìíè ñà.Íî äàëè ñà óìíè îíåçè äåòî ñòîÿò è ãëåäàò â îáðàòíàòà ïîñîêà à íå êúì ìîíèòîðèòå îò "Ñèñòåìàòà çà óïðàâëåíèå íà òðàôèêà".
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Âèå íå ìîæåòå äà ãî íàïðàâèòå, íî ïîíå "óìíèòå ñâåòîôàðè" äà çàäúðæàò æúëòîòî îò 2.5 ñåê. íà ïîíå 5 ñåê. è òîãàâà øà çàïðèëè÷àìå ìàëêî íà çàïàäíÿöè â òàçè íàñîêà !?!?!?
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Òîâà ùå ñà êðúñòîâèùàòà íà êîèòî ùå èìà çàäðúñòâàíèÿ.
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Âúîáùå èìà ëè "óìíè" ñâåòîôàðè, òà îáùèíàòà èçïîëçâà äóìàòà ÎÙÅ ?!?!?! Êîãà ùå çàðàáîòè öÿëàòà ñèñòåìà ??? - Êîãàòî ñâúðøè ãàðàíöèÿòà èëè äà î÷àêâàìå ìàëêî ïî-ðàíî ? Êîãà ùå ñå ïëàùà çà íåùî êîåòî íàèñòèíà ðàáîòè ? Êîãà ùå ñïðåòå äà êðàäåòå îò ïðîåêòèòå è ïî òîçè íà÷èí äà ãè îáðè÷àòå íà ïðîâàë ??? Êîãà íÿêîé ùå èçëåçíå è ùå êàæå, ÷å òîçè ïðîåêò è îùå äðóãè ñà ïúëåí ïðîâàë èìåííî ïîðàäè ðóøâåòè è íåêàäúðíîñò ??? ÊÎÃÀ ??? Äà íå ãîâîðèì çà åëåêòðîííî òàêñóâàíå, ìàøèíè çà çàêóïóâàíå íà áèëåòè, òàáëà ñ ãðàôèê íà ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò è ò.í. - À íÿêîé äà äàäå îáùà ñòîéíîñò.....? Å, àç ëè÷íî íå èñêàì äà äàâàì ïàðè êúì äàíúöèòå çà òåçè íåðàáîòåùè ïðîåêòè !!!
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Ñâåòîôàðèòå ñà Ñóïåð! Âîäà÷èòå ñà áåç ìàíòàëèòåòíè , ñëàáî îáó÷åíè, ñàìîóâåðåíè è íåïðåäïàçëèâè ... Íà êðèâà ðàêåòà... êîñìîñà è å êðèâ! Õóáàâ äåí â˜º
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È îáèêíîâåíèòå âúðøàò ñúùàòà ðàáîòà. Ïðîñòî ïðàâèëàòà òðÿáâà äà ñå ñïàçâàò. Îò âñè÷êè!
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Àìàí îò óìíè ñâåòîôàðè, òîëêîâà êàòàñòðîôè âñåêè äåí!!!!
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Äîáðå, íî âñå îùå ñà ìàëêî òåçè óìíè ñâåòîôàðè. "Ãðàæäàíèòå" íà Ïëîâäèâ çàñëóæàâàò ïîâå÷å.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ïóñíàõà ïðåäñðî÷íî ìëàäåæà, óáèë ïåøåõîäåö â Êþ÷óêà! Áèë ñå ïðåâú...
13:10 / 01.09.2017
Åòî çàùî å áèë åêøúíúò íà Êàðëîâñêî øîñå â Ïëîâäèâ, èìà àðåñòóâàí...
12:14 / 01.09.2017
Ïëîâäèâñêè ïîëèöàè ïîèñêàõà óâåëè÷åíèå íà çàïëàòèòå ñ ìèíèìóì 15%...
11:56 / 01.09.2017
"Ùóðöèòå" ãîòâÿò óíèêàëåí êîíöåðò íà Àíòè÷íèÿ òàçè íåäåëÿ
11:46 / 01.09.2017
Îáëåê÷àâàò äâèæåíèåòî îò "Öàðèãðàäñêî" êúì "Îñâîáîæäåíèå"
11:24 / 01.09.2017
Ðîäèòåëè: Äèðåêòîðêàòà ïèå â êàáèíåòà ñè! ÐÓÎ: Èìà è äðóãà ãëåäíà...
10:57 / 01.09.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ñåïòåìâðè 2017 ã. »
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Âèæ îùå:
Øâåäñêèÿò ãèãàíò IKEA îòâàðÿ ìàãàçèí â Ïëîâäèâ?
15:51 / 31.08.2017
Ìåãàïðîåêò íà ìÿñòîòî íà "Êàìåíèöà" â Ïëîâäèâ! Âèæòå ÷óäåñàòà, êîèòî ïðåäñòîÿò!
12:36 / 31.08.2017
Åòî ãè ÷åòèðèòå íàé-ìîùíè ïëîâäèâñêè ôèðìè
10:51 / 30.08.2017
Êàòàñòðîôà îêúðâàâè áóë. "Ìàðèöà" ñëåä ñáëúñúê ìåæäó ìîòîöèêëåò è ÁÌÂ!
17:06 / 30.08.2017
Ìóòðà îïèòà äà ïðåáèå æåíà øîôüîð îò ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò â Ïëîâäèâ!
10:12 / 31.08.2017
Íîâà òåæêà êàòàñòðîôà â Ïëîâäèâ! Áóñ ñå âðÿçà â êúùà íà "Ãëàäñòîí"!
08:49 / 30.08.2017
Àáñîëþòíà ìàëîóìùèíà! Âèæòå êàê å ñòàíàëà áåçóìíàòà êàòàñòðîôà íà "Ãëàäñòîí"!
09:33 / 30.08.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Äåòå óáè ñîáñòâåíèê íà çàâåäåíèå
Ìëàä øîôüîð óáè ïåøåõîäåö íà îñâåòåíà ïåøåõîäíà ïúòåêà â Êþ÷óêà
Ðåôîðìè â ÁÄÆ
Äà èç÷èñòèì Ïëîâäèâ îò íåèçïîëçâàåìèòå òðîøêè!
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Ñàéòúò å ñúçäàäåí îò ïëîâäèâ÷àíè, çà ïëîâäèâ÷àíè. 100% ïëîâäèâñêè ïðîäóêò.
Ñòàòèñòèêà: