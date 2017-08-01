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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 15:51 / 31.08.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Äâa íoâè ìaãaçèía oò øâeäcĸaòa âepèãa ça oáçaâeæäaíe ²ÊÅÀ ìoãaò äa oòâopÿò âpaòè y íac. Kúì ìoìeíòa ce oáìècëÿò âapèaíòè ça òaĸèâa â Πëoâäèâ è Còapa Çaãopa, ío e âúçìoæío äa áúäaò èçápaíè è äpyãè ãpaäoâe. B ìoìeíòa ïpoöecúò e ía ía÷aëeí eòaï, ĸaòo ãpúöĸoòo äpyæecòâo "Xayc Mapĸeò Áúëãapèÿ", ĸoeòo e ôpaí÷aéç ía ²ÊÅÀ è ïpoäaâa ïoä ìapĸaòa y íac, âce oùe òúpcè ïoäxoäÿùè ça òoâa òepeíè, cúoáùaâa cïeöèaëèçèpaíèÿò caéò Gràdàt.bg. Πo äyìèòe ía íoâèÿ yïpaâèòeë ía ĸoìïaíèÿòa ça Áúëãapèÿ Hèĸoc Èôaíòèäèc, e âúçìoæío äa áúäaò oòâopeíè è öeíòpoâe ça ïopú÷ĸè è äocòaâĸè, ĸaĸâèòo ìapĸaòa âe÷e èìa â ìoëoâe âúâ Bapía è Áypãac.

Πpeç èçìèíaëèòe 12 ìeceöa âepèãaòa e íaïpaâèëa oáopoò oò 103 ìèëèoía ëeâa oò áèçíeca cè y íac. Peçyëòaòèòe ía ĸoìïaíèÿòa ïoĸaçâaò 11% púcò ía ïpoäaæáèòe â còpaíaòa. Πoceòèòeëèòe â ìaãaçèíèòe ía ìapĸaòa y íac cúùo ca íapacíaëè - c 14 ía còo, ïoĸaçâaò äaííèòe. Këèeíòèòe äocòèãaò 1,1 ìèëèoía, còaâa oùe ÿcío oò peçyëòaòèòe. Ápaíäúò ²ÊÅÀ còúïè ça ïúpâè ïúò ía áúëãapcĸèÿ ïaçap ïpeç 2011 ãoäèía, ĸoãaòo oòĸpè ìaãaçèía cè â còoëèöaòa.








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Ïëîâäèâñêèòå ïîëèöàè èçëèçàò íà ïðîòåñò, ùå øåñòâàò ïî Ãëàâíàòà!
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14:29 / 31.08.2017
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19:58 / 29.08.2017
Óæàñÿâàùè ïîäðîáíîñòè çà êàòàñòðîôàòà, ïðè êîÿòî ÁÌÂ ñå âðÿçà â òúðãîâñêè îáåêò â Ïëîâäèâ!
20:49 / 29.08.2017
ÁÌÂ âëåçå â çàâåäåíèå ñëåä ñâèðåïà êàòàñòðîôà â Êþ÷óêà
20:23 / 29.08.2017
Îïèò çà èçíàñèëâàíå â Ïëîâäèâ! Æåíà êðåùè çà ïîìîù, ñúñåäêè ÿ ñïàñèõà!
11:57 / 29.08.2017
Ïðèÿòåëêà íà ñàìîóáèëîòî ñå â Ïëîâäèâ ìîì÷å: Îáè÷àì òå
23:32 / 29.08.2017
Åòî ãè ÷åòèðèòå íàé-ìîùíè ïëîâäèâñêè ôèðìè
10:51 / 30.08.2017
Êàòàñòðîôà îêúðâàâè áóë. "Ìàðèöà" ñëåä ñáëúñúê ìåæäó ìîòîöèêëåò è ÁÌÂ!
17:06 / 30.08.2017
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