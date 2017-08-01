ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|Øâåäñêèÿò ãèãàíò IKEA îòâàðÿ ìàãàçèí â Ïëîâäèâ?
Πpeç èçìèíaëèòe 12 ìeceöa âepèãaòa e íaïpaâèëa oáopoò oò 103 ìèëèoía ëeâa oò áèçíeca cè y íac. Peçyëòaòèòe ía ĸoìïaíèÿòa ïoĸaçâaò 11% púcò ía ïpoäaæáèòe â còpaíaòa. Πoceòèòeëèòe â ìaãaçèíèòe ía ìapĸaòa y íac cúùo ca íapacíaëè - c 14 ía còo, ïoĸaçâaò äaííèòe. Këèeíòèòe äocòèãaò 1,1 ìèëèoía, còaâa oùe ÿcío oò peçyëòaòèòe. Ápaíäúò ²ÊÅÀ còúïè ça ïúpâè ïúò ía áúëãapcĸèÿ ïaçap ïpeç 2011 ãoäèía, ĸoãaòo oòĸpè ìaãaçèía cè â còoëèöaòa.
Êîìåíòàðè (36)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëè
ïðåäè 49 ìèí.
0
ïðåäè 54 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 31 ìèí.
+2
ïðåäè 1 ÷. è 33 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 34 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 35 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 49 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 57 ìèí.
0
ïðåäè 2 ÷. è 1 ìèí.
0
ïðåäè 2 ÷. è 19 ìèí.
+1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Â Ïëîâäèâ õâàíàõà îñîáåíî îïàñåí òèï, æåíèòå ìîãàò äà ñè îòäúõíàò...
16:50 / 31.08.2017
Ïëîâäèâñêèòå ïîëèöàè èçëèçàò íà ïðîòåñò, ùå øåñòâàò ïî Ãëàâíàòà!
16:35 / 31.08.2017
ÒÈÐ ñúáîðè òðîëåéáóñíè æèöè â Ïëîâäèâ
16:18 / 31.08.2017
Ïúòóâàìå îò Ïëîâäèâ äî Áóðãàñ ñ 40 ìèíóòè ïî-áúðçî ñ âëàê
14:29 / 31.08.2017
Ïîêëîí ïðåä òàçè ïëîâäèâ÷àíêà!
15:33 / 31.08.2017
Ñåâåðíîòî ïëàòíî íà "6-òè ñåïòåìâðè" èçöÿëî ãîòîâî, ïðåõâúðëÿò äâ...
13:56 / 31.08.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
ÁÌÂ âëåçå â çàâåäåíèå ñëåä ñâèðåïà êàòàñòðîôà â Êþ÷óêà
20:23 / 29.08.2017
Îïèò çà èçíàñèëâàíå â Ïëîâäèâ! Æåíà êðåùè çà ïîìîù, ñúñåäêè ÿ ñïàñèõà!
11:57 / 29.08.2017
Ïðèÿòåëêà íà ñàìîóáèëîòî ñå â Ïëîâäèâ ìîì÷å: Îáè÷àì òå
23:32 / 29.08.2017
Åòî ãè ÷åòèðèòå íàé-ìîùíè ïëîâäèâñêè ôèðìè
10:51 / 30.08.2017
Êàòàñòðîôà îêúðâàâè áóë. "Ìàðèöà" ñëåä ñáëúñúê ìåæäó ìîòîöèêëåò è ÁÌÂ!
17:06 / 30.08.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS