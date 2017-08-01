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Таксиметровият шофьор: Аз съм виновен, но...
Източник: Plovdiv24.bg 20:40 / 28.08.2017 Отпечатай Изпрати
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"Аз съм виновен. Но вижте и щетите по техния автомобил и си направете сметката с каква скорост са се движили". Така шофьорът на таксиметровия автомобил от катастрофата до "Събота пазар" коментира пътнотранспортното произшествие, което се случи на улица "Даме Груев". Plovdiv24.bg припомня, че сблъсъкът стана днес следобед, като успокоителното е, че няма сериозно пострадали хора. В другата кола са пътували две дами, стана ясно след сблъсъка.








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