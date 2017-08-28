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Íîâîòî "Êîìàòåâñêî øîñå" ñòàâà êðàñèâ è ìîäåðåí ïúò
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 19:50 / 28.08.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
Ïðåç ÷èñòî íîâîòî "Êîìàòåâñêî øîñå" ùå ñå ìèíàâà ïî-áúðçî, ïî-óäîáíî, ðåéñîâåòå îò ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò ùå ñè èìàò äæîáîâå, à ïåøåõîäöè è êîëîåçäà÷è ùå äåëÿò ñïîäåëåíà âåëîàëåÿ, êîÿòî ùå ñå ñâúðçâà ñ àëåèòå êúì áóë. "Êîïðèâùèöà".

Êàðòèíàòà îïèñà êìåòúò Èâàí Òîòåâ, êîìåíòèðàéêè ïîñëåäíèòå íîâîñòè îêîëî ïðîáëåìíèÿ ðåìîíò íà ïúòÿ, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg.

Ïî äóìèòå ìó ðàçëèêàòà ùå å îñåçàåìà. "Ïðåäè ñàìî äà ñïðå åäèí ðåéñ è öÿëàòà êîëîíà ñïèðàøå. 2 êèëîìåòðà ïúò ñå ìèíàâàõà âñå åäíî ñà 5 êèëîìåòðà. Ñåãà íÿìà äà ñå óñåùà."

Ïúòíîòî ïëàòíî å â àáñîëþòíî ñúùèÿ ðàçìåð, çà ÷àñò îò øîñåòî âå÷å å ïîäñèãóðåíà âúçìîæíîñòòà è çà ðàçøèðåíèåòî ìó â áúäåùå. Âåëîàëåÿòà ïúê ùå å ñïîäåëåíà, çàùîòî â ó÷àñòúêà íÿìà ìíîãî ãîëÿìî ïåøåõîäíî äâèæåíèå. Òÿ ùå å ïîçèöèîíèðàíà îò ñòðàíàòà íà ðàéîí "Çàïàäåí".

Ïîñëåäíèÿò ñðîê, êîéòî êìåòúò äàäå, å íà÷àëîòî íà ñåïòåìâðè çà ó÷àñòúêà äî óë. "Îñòðîìèëà" è - àêî íÿìà çàáàâÿíå ïî îáåêòèâíè ïðè÷èíè, öåëèÿò ïúò äà å ãîòîâ ïðåç îêòîìâðè. À áåçñïîðíî íàé-îáåêòèâíàòà ïðè÷èíà çà çàáàâÿíåòî å àðõåîëîãèÿòà, ïîñî÷è Òîòåâ.

"Áëèçî 100% îò 2-êèëîìåòðîâîòî òðàñå ñà àðõåîëîãèÿ, íÿìàìå òàêúâ ñëó÷àé â èñòîðèÿòà íà Ïëîâäèâ â ïîñëåäíèòå ãîäèíè", èçòúêíà òîé.

"Íå èñêàì äà ïðåäèçâèêâàì íèêîãî, íî ñå íàäÿâàì äà íÿìà ïðîòåñòè." Òàêà ïúê êîìåíòèðà çàêàíàòà íà êîìàòåâöè äà çàòâîðÿò Îêîëîâðúñòíèÿ ïúò â íà÷àëîòî íà ñåïòåìâðè çàðàäè ãîëÿìîòî çàáàâÿíå íà ïðîåêòà.

"Âñåêè èìà ïðàâî äà èçêàæå ñâîåòî íåäîâîëñòâî, íî òîâà íÿìà äà ïîìîãíå ïî íèêàêúâ íà÷èí çà ðàáîòàòà, à íàïðîòèâ - áè ÿ çàáàâèëî, âñå ïàê ñòðîèòåëèòå èçïîëçâàò òîçè ïúò", àðãóìåíòèðà ìíåíèåòî ñè ãðàäîíà÷àëíèêúò è ïîÿñíè, ÷å ïðè íåãî âñå îùå íå å ïîñòúïâàëî èñêàíå çà ïðîòåñò.

"Íàäÿâàì ñå è äà íå ïîñòúïè, âñå ïàê èìàéòå ïðåäâèä, ÷å êîãàòî ãîâîðèì çà ðåïóáëèêàíñêè ïúò, ùå ñå òúðñè ìíåíèåòî íà ÀÏÈ è ÊÀÒ."



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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Ïðîòåñòèòå ùå ñà îò 18 ÷àñà,íå âèæäàì ïðîáëåì çà òåõíèêàòà .Çàïî÷âàìå íà 3.09.,íåçàâèñèìî äàëè íà êìåòà ìó õàðåñâà
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Ñåãà îñòàâà äà íàó÷èòå è "êðàñèâèòå" ñåëÿíè äà íå ñïèðàò íà øîñåòî êàêòî ñà ñè ñâèêíàëè è íàèñòèíà ùå å òàêà! Óâè ñåëÿíèÿòà "àç ñúì çà ìàëêî" íÿìà êàê äà áúäå èçêîðåíåíà!
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Êàòî ÷åòà èçêàçâàíåòî íà êìåòà,çàïî÷âàì äà ñå ùèïÿ äàëè ñúì àç.Êìåòå,øîñåòî å ñ 1.52 ïî òÿñíî îò ïðåäè.Òîâà, ïúðâî!Âòîðî,äîêîëêîòî çíàì,ùå èìà è âòîðî ïëàòíî ,íî êîãà ùå ñòàíå íèêîé íå çíàå.Òî òðÿáâà äà áúäå îò èçòî÷íàòà ñòðàíà.È íå çàáëóæäàâàéòå õîðàòà, à åëàòå íà ìÿñòî è äà îáÿñíèòå êàê òàêà øîñåòî å ïî øèðîêî îòïðåäèÑòèãà ñ òåçè ëúæè ÊÌÅÒÅ!!!Ñòèãààààà!!!
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Àéäå, ùå ñòèñêàìå ïàëöè è ùå ìèñëèì ïîçèòèâíî.
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Ìîëÿ!!?? Íàøàòà ìàëêà âúòðåøíî- êâàðòàëíà óëè÷êà å ïî-øèðîêà. Ôàêò!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Îòëè÷íèêúò Ïëîâäèâ îòíîâî äàäåí çà ïðèìåð
21:11 / 28.08.2017
Òàêñèìåòðîâèÿò øîôüîð: Àç ñúì âèíîâåí, íî...
20:40 / 28.08.2017
ÌÂÐ çà óæàñÿâàùèÿ èíöèäåíò êðàé æï ãàðà "Òðàêèÿ": Ñàìîóáèéñòâî!
17:06 / 28.08.2017
Ïëîâäèâ ñòàâà è àëêîõîëíà äåñòèíàöèÿ
17:13 / 28.08.2017
Åêñêëóçèâíî: Âëàê ïðåãàçè ìúæ ñ íåóñòàíîâåíà ñàìîëè÷íîñò â Ïëîâäè...
16:28 / 28.08.2017
Âëàêúò Ñâèëåíãðàä - Ïëîâäèâ óáè æåíà
15:55 / 28.08.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àâãóñò 2017 ã. »
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Âèæ îùå:
ß! Õâàíàõà ìîìà â êîíôóçíà ñèòóàöèÿ, òÿ íåäîâîëñòâà, ÷å ÿ ñíèìàò!
15:02 / 27.08.2017
Òåæêà êàòàñòðîôà íà Îêîëîâðúñòíîòî íà Ïëîâäèâ, ãëåäêàòà å óæàñÿâàùà!
11:03 / 27.08.2017
Îíàíèñò ó÷òèâî ïîèñêà ïîìîù îò ìëàäà ïëîâäèâ÷àíêà, øîêúò áå îãðîìåí!
14:16 / 28.08.2017
Ïëîâäèâñêà ïåâèöà: Îãðàáèõà ìå ñêàíäàëíî!
15:52 / 27.08.2017
Èçíåíàäà â ñòåíèòå íà Åòíîãðàôñêèÿ ìóçåé â Ïëîâäèâ, ðàçêðèõà çàçèäàí õàìàì!
10:20 / 27.08.2017
Æåãà ëè? Ìàãè÷íî ìÿñòî íà 25 êì îò Ïëîâäèâ íè êàðà äà çàáðàâèì çà íåÿ!
13:27 / 27.08.2017
ÌÂÐ çà óæàñÿâàùèÿ èíöèäåíò êðàé æï ãàðà "Òðàêèÿ": Ñàìîóáèéñòâî!
17:06 / 28.08.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Ðåìîíò íà "Êîìàòåâñêî øîñå"
Âëàê ïðåãàçè ìúæ ñ íåóñòàíîâåíà ñàìîëè÷íîñò â Ïëîâäèâ
Æåñòîêî óáèéñòâî â Áóðãàñ! Îòêðèõà ìúðòâî ìîìè÷å â àñàíñüîð
ÁÊ Àêàäåìèê Ïëîâäèâ, ñåçîí 2017/2018
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