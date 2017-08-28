Ïðåç ÷èñòî íîâîòî "Êîìàòåâñêî øîñå" ùå ñå ìèíàâà ïî-áúðçî, ïî-óäîáíî, ðåéñîâåòå îò ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò ùå ñè èìàò äæîáîâå, à ïåøåõîäöè è êîëîåçäà÷è ùå äåëÿò ñïîäåëåíà âåëîàëåÿ, êîÿòî ùå ñå ñâúðçâà ñ àëåèòå êúì áóë. "Êîïðèâùèöà".
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Êàðòèíàòà îïèñà êìåòúò Èâàí Òîòåâ, êîìåíòèðàéêè ïîñëåäíèòå íîâîñòè îêîëî ïðîáëåìíèÿ ðåìîíò íà ïúòÿ, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg.
Ïî äóìèòå ìó ðàçëèêàòà ùå å îñåçàåìà. "Ïðåäè ñàìî äà ñïðå åäèí ðåéñ è öÿëàòà êîëîíà ñïèðàøå. 2 êèëîìåòðà ïúò ñå ìèíàâàõà âñå åäíî ñà 5 êèëîìåòðà. Ñåãà íÿìà äà ñå óñåùà."
Ïúòíîòî ïëàòíî å â àáñîëþòíî ñúùèÿ ðàçìåð, çà ÷àñò îò øîñåòî âå÷å å ïîäñèãóðåíà âúçìîæíîñòòà è çà ðàçøèðåíèåòî ìó â áúäåùå. Âåëîàëåÿòà ïúê ùå å ñïîäåëåíà, çàùîòî â ó÷àñòúêà íÿìà ìíîãî ãîëÿìî ïåøåõîäíî äâèæåíèå. Òÿ ùå å ïîçèöèîíèðàíà îò ñòðàíàòà íà ðàéîí "Çàïàäåí".
Ïîñëåäíèÿò ñðîê, êîéòî êìåòúò äàäå, å íà÷àëîòî íà ñåïòåìâðè çà ó÷àñòúêà äî óë. "Îñòðîìèëà" è - àêî íÿìà çàáàâÿíå ïî îáåêòèâíè ïðè÷èíè, öåëèÿò ïúò äà å ãîòîâ ïðåç îêòîìâðè. À áåçñïîðíî íàé-îáåêòèâíàòà ïðè÷èíà çà çàáàâÿíåòî å àðõåîëîãèÿòà, ïîñî÷è Òîòåâ.
"Áëèçî 100% îò 2-êèëîìåòðîâîòî òðàñå ñà àðõåîëîãèÿ, íÿìàìå òàêúâ ñëó÷àé â èñòîðèÿòà íà Ïëîâäèâ â ïîñëåäíèòå ãîäèíè", èçòúêíà òîé.
"Íå èñêàì äà ïðåäèçâèêâàì íèêîãî, íî ñå íàäÿâàì äà íÿìà ïðîòåñòè." Òàêà ïúê êîìåíòèðà çàêàíàòà íà êîìàòåâöè äà çàòâîðÿò Îêîëîâðúñòíèÿ ïúò â íà÷àëîòî íà ñåïòåìâðè çàðàäè ãîëÿìîòî çàáàâÿíå íà ïðîåêòà.
"Âñåêè èìà ïðàâî äà èçêàæå ñâîåòî íåäîâîëñòâî, íî òîâà íÿìà äà ïîìîãíå ïî íèêàêúâ íà÷èí çà ðàáîòàòà, à íàïðîòèâ - áè ÿ çàáàâèëî, âñå ïàê ñòðîèòåëèòå èçïîëçâàò òîçè ïúò", àðãóìåíòèðà ìíåíèåòî ñè ãðàäîíà÷àëíèêúò è ïîÿñíè, ÷å ïðè íåãî âñå îùå íå å ïîñòúïâàëî èñêàíå çà ïðîòåñò.
"Íàäÿâàì ñå è äà íå ïîñòúïè, âñå ïàê èìàéòå ïðåäâèä, ÷å êîãàòî ãîâîðèì çà ðåïóáëèêàíñêè ïúò, ùå ñå òúðñè ìíåíèåòî íà ÀÏÈ è ÊÀÒ."