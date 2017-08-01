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|Îíàíèñò ó÷òèâî ïîèñêà ïîìîù îò ìëàäà ïëîâäèâ÷àíêà, øîêúò áå îãðîìåí!
Ñïðÿ ìå, ïèòàéêè äàëè íàîêîëî èìà ÷åøìà, çàùîòî èñêàë äà ñè èçìèå ðúöåòå. Íîñåøå áóòèëêà ñ âîäà, êîÿòî óæ íå èñêàøå äà õàáè. Ïîìîëè ìå äà äúðæà áóòèëêàòà, äîêàòî ñè èçìèå ðúöåòå. Áåøå ó÷òèâ, ñúãëàñèõ ñå äà ïîìîãíà. Ñëåä êàòî ñè èçìè ðúöåòå, çàïî÷íà äà ïîâòàðÿ, ÷å èìà ïðîáëåìè ñ ïðîñòàòàòà è ñå äúðæåøå çà êîðåìà è ñå ïðåâèâàøå, ñÿêàø ìíîãî ãî áîëè.
Ïîïèòàõ äàëè å äîáðå è èìà ëè íóæäà îò ïîìîù, ñòîÿõ âñòðàíè è ñå îãëåæäàõ åâåíòóàëíî äà èçâèêàì íÿêîãî, çàùîòî íå íîñåõ òåëåôîí â ñåáå ñè. Êîãàòî ñå îáúðíàõ, ñå äîñåùàòå êàêâè äåéñòâèÿ èçâúðøâàøå. Òðúãíàõ ñè ïî íàé-áúðçèÿ íà÷èí, íÿìàøå êàê äà èçâèêàì ïîëèöèÿ, äîêàòî ñå ïðèáåðà, ñèãóðíî âå÷å å èç÷åçíàë îò ìÿñòîòî. Áúäåòå âíèìàòåëíè, òúé êàòî òîçè ÷îâåê ñúñ ñèãóðíîñò íå å ñ âñè÷êèÿ ñè è Áîã çíàå êàêâî ìîæå äà íàïðàâè, àêî ïðèëúæå íÿêîå äåòå "äà ìó ïîìîãíå".
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Îïðàçíèõà íàé-íîâèÿ ïëîâäèâñêè ìîë, èçêàðàõà íàâúí âñè÷êè ñëóæèòå...
14:33 / 28.08.2017
Ìëàä ìúæ ñ åìîöèîíàëíè äóìè âúâ Ôåéñáóê ñëåä ïîñåùåíèå â ïëîâäèâñ...
13:31 / 28.08.2017
Âàæíè ïðîìåíè ïî "Îòåö Ïàèñèé"
12:56 / 28.08.2017
Ïåøåõîäíàòà çîíà â ñúðöåòî íà Ïëîâäèâ ðàñòå
13:14 / 28.08.2017
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12:25 / 28.08.2017
Ãîëÿìà êðàæáà îò çàâåäåíèå êðàé Ãðåáíàòà!
12:17 / 28.08.2017
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Âèæ îùå:
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15:02 / 27.08.2017
Òåæêà êàòàñòðîôà íà Îêîëîâðúñòíîòî íà Ïëîâäèâ, ãëåäêàòà å óæàñÿâàùà!
11:03 / 27.08.2017
Òúæíî! Êîâàðíà áîëåñò âçå æèâîòà íà äåòå
15:25 / 26.08.2017
Æåãà ëè? Ìàãè÷íî ìÿñòî íà 25 êì îò Ïëîâäèâ íè êàðà äà çàáðàâèì çà íåÿ!
13:27 / 27.08.2017
Ïëîâäèâñêà ïåâèöà: Îãðàáèõà ìå ñêàíäàëíî!
15:52 / 27.08.2017
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