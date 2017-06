Чакат над 20 000 фенове в Пловдив за най-голямото лятно музикално събитие в България

© Plovdiv24.bg Между 10 и 12 хиляди зрители на ден се очакват да посетят първото издание на пловдивския рок фестивал Hills of Rock 2017, който ще се проведе на 30 юни и 1 юли на Гребната база, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Това обяви на пресконференция днес главният организатор на събитието Иван Несторов - Амебата. "Няма по-голямо музикално събитие това лято в България. Предполагам, че изданието догодина ще бъде много по-сериозно, защото вече ще имаме история. А за 2019-а очакваме фойерверки", заяви Несторов.



"Когато започнахме организацията на фестивала през октомври-ноември миналата година, задачата изглеждаше много трудна. Разговаряхме с над 300 групи, които биха могли да пристигнат в Пловдив. Един подобен фестивал в Западна Европа е с бюджет от около 30 милиона евро. Фестивалите в съседните балкански страни са с дългогодишна традиция и бюджетите им са над 10 млн. евро. Сами може да съпоставите къде сме ние на тази карта. Казвам това, за да изтъкнем, че се гордеем с факта, че от нищото и с нищо успяхме да осигурим такива артисти", допълни още Амебата.



Точно 32 групи, сред които и доста пловдивски, ще видим на рок фестивала. Ще има три сцени в района около стадион "Пловдив", като вратите ще отворят в 17:00 часа на 30 юни.



Хедлайнерите на Hills of Rock 2017 са Epica, Evanescence, Three Days Grace и Guano Apes, които ще забиват след 21:00 часа във всеки от дните.



Вижте какво още каза Иван Несторов относно организацията на фестивала в прикаченото видео!



