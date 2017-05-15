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Ñðàì, ïîçîð, áåçî÷èå! Íàñêîðî óáè ïîëèöàé íà ïúòÿ, ñíîùè ÿ õâàíàõà â íîâà èçäúíêà è ïàê ÿ ïóñíàõà! Êîé ñòîè çàä íåÿ?
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 09:05 / 26.06.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Ôåéñáóê
Íåâåðîÿòíà íàãëîñò è àáñîëþòíî áåçî÷èå. Ñëó÷àÿò å îò ñíîùè â Ïëîâäèâ, à èñòîðèÿòà - òîòàëíî ïîêàçàòåëíà çà ñëó÷âàùîòî ñå â öÿëàòà äúðæàâà. Çà êàêâî òî÷íî ñòàâà äóìà? 40-ãîäèøíàòà Êàòÿ Ëåðöà, êîÿòî óáè ïîëèöàé Äåëÿí Ïàëàçîâ íà áóëåâàðä "Ñàíêò Ïåòåðáóðã" êðàé ïàðê "Ëàóòà", ñíîùè å áèëà çàëîâåíà äà øîôèðà áåç êíèæêà. Ïðèïîìíÿìå, ÷å ñëåä ôàòàëíèÿ èíöèäåíò îò 13 ìàé íàáëþäàâàùèÿò ïðîêóðîð ïðè Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà Ïëîâäèâ ïîñòàíîâè äà áúäå îòíåòî âðåìåííî ñâèäåòåëñòâîòî é çà óïðàâëåíèå íà ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî, êàêòî è ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå "ãàðàíöèÿ" â ðàçìåð íà 10 000 ëâ.

Òîåñò òîãàâà æåíàòà áå ïóñíàòà îò àðåñòà ñðåæó ïàðè÷íà ãàðàíöèÿ, íî áåç ïðàâî äà óïðàâëÿâà ÌÏÑ. Ñíîùè ìàëêî ñëåä 18,00 ÷àñà å õâàíàòà â íîâî íàðóøåíèå äî "Áèëëà" íà Áåòîííèÿ ìîñò, íî îòíîâî íå å çàäúðæàíà. Îò ïëîâäèâñêàòà ïîëèöèÿ ñúîáùèõà çà ÷èòàòåëèòå íà Plovdiv24.bg, ÷å ñïîðåä çàêîíîâèòå ðàçïîðåäáè íÿìà ïðàâíî îñíîâàíèå òÿ äà áúäå çàäúðæàíà. Ñúñòàâåí é å àêò, âðú÷åíî é å è ïðåäèøíî íàêàçàòåëíî ïîñòàíîâëåíèå. Îò ÌÂÐ óòî÷íèõà, ÷å ïðè ñëåäâàùî íàðóøåíèå ùå èìà îñíîâàíèÿ Ëåðöà äà áúäå çàäúðæàíà è äà áúäå îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî.

Plovdiv24.bg ïèòà: Êàê òàêà øîôüîð, êîéòî å ñ îòíåòà êíèæêà, ïîëó÷àâà àêòà ñè çà íîâîòî íàðóøåíèå è íàé-íåîáåçïîêîÿâàíî îòíîâî ñå êà÷âà â êîëàòà ñè? À àêî 100 ìåòðà ïî-íàòàòúê îòíîâî óáèå ÷îâåê? Èëè ïúê äîðè àêî áúäå îòíîâî ñïðÿí îò äðóã ïîëèöåéñêè ïàòðóë?


Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 23
17.05.2017 »
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ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/4 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Íÿêîé ùå ïîÿñíè ëè êîÿ å òàçè ìàçíà ïàðöàëåñà ñ íàãëî äåáèëíèÿ ïîãëåä???!!!!! È çàùî íå ëåæè â çàòâîð è äà ÿ îïúâàò âúòðå ???!!!!!
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òîâà çà ìåí å ÷îâåê áåç ñêðóïîëè è ñúâåñò,ìíîãî ìè å èíòåðåñíî êàêâî ùå íàïðàâè àêî íÿêîé óáèå íà ïúòÿ íåéí áëèçúê ÷îâåê/äà íå äàâà Ãîñïîä/ è óáèåöà îñòàíå íåíàêàçàí????
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Ùîì áúëãàðñêèòå çàêîíè ãî ïîçâîëÿâàò.
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Â íàøàòà ìóòðåíñêà äúðæàâà å âúçìîæíî âñè÷êî íî ùå êàæà àêî èìà òàêèâà êîèòî ÿ çàêðèëÿò äà èì ñå ñëó÷è è íà òÿõ íàé ëîøîòî çà äà ñè ñåäíàò íà çàäíèöèòå
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äî êîëêîòî ñè ñïîìíÿì å ìàéêà íà 2 äåöà! ùî çà ïðèìåð? ïîæåëàâàì è ñúùîòî äà è ñå ñëó÷è çàùîòî ÿâíî äîêàòî íå çàãóáèø íÿêîé íÿìà êàê äà ñè äàäåø ñìåòêà êàêâî ñè ïðè÷èíèë!
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Íàáîð÷å , ïèøè ÷àò ïàò íà Áúëãàðñêè , ÷å ùå ãî çàáðàâèù...
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Îñòàâåòå æåíàòà,òÿ íå å âîíîâíà çà ïîëèöàÿ.
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Ùîò ÌÂÐ å åäíà ïîìèÿ ñòðàñòíàòà ñ ìàôèÿòà
+2
 
 
Íà åäíè èì ñâàëÿò íîìåðàòà çà íåïëàòåí ôèø çà ïðåâèøåíà ñêîðîñò, à íà äðóãè èì ïèøàò àêò ñëåä êàòî èìàò çàä ãúðáà ñè ÏÒÏ ïðè÷èíèëî ñìúðò è àêòóàëíà âðåìåííà çàáðàíà çà óïðàâëåíèå íà ÏÏÑ ... Êàêâî ñòàâà òóê?!
bigi
Íèòî êðà÷êà íàçàä! Çàä íàñ å Áúëãàðèÿ.
ïðåäè 52 ìèí.
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Êàê äà ïîäêðåïÿ ïîñëå ïðîòåñòà íà ïîëèöàèòå. Íå óâåëè÷åíèå,à íàìàëåíèå íà çàïëàòèòå çàñëóæàâàò. Ñìîòàíÿöè! Íèêàêâà íå ÿ âúðøàò.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ðàéîí "Þæåí" ïóñíà îáÿâè çà ðàáîòà
10:01 / 26.06.2017
Äîáðàòà íîâèíà! ßñëàòà â "Êîìàòåâî" îöåëÿ!
09:55 / 26.06.2017
Îòêðèõà ñîáñòâåíèêà íà èçãóáåíèÿ â Ïëîâäèâ GSM ñëåä ñòàòèÿ â Plov...
08:44 / 26.06.2017
Ïðåäóïðåäèõà Ïëîâäèâ çà î÷àêâàíè ãîðåùèíè
08:28 / 26.06.2017
Àâòîáóñ ùå íè êàðà äî Ãðåáíàòà è Çîîëîãè÷åñêàòà îò äíåñ!
06:30 / 26.06.2017
Ðàçñëåäâàò óìèøëåí ïàëåæ íà áèâøèÿ ðåñòîðàíò Ãðåìè
19:50 / 25.06.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Ïëîâäèâ÷àíè ñå èçíåñîõà â Ãúðöèÿ, òàì ãè öàêàò ñ íàøè ïðîäóêòè íà äâîéíè öåíè
09:16 / 25.06.2017
The Telegraph: Çàùî âè å Ñîôèÿ, ñëåä êàòî ãî èìà Ïëîâäèâ?
12:34 / 24.06.2017
Ãîëÿì ïîæàð â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ, ãîðè áèâø ðåñòîðàíò
21:53 / 24.06.2017
Æúëòàòà âîéíà â Ïëîâäèâ ïðîäúëæàâà! Øîôüîðèòå ñå çàëèâàò ñ êîôè ñ ÷îâåøêè ôåêàëèè!
13:17 / 25.06.2017
Ñåìåéñòâî: Òðúãíàõìå â 4 ÷. ñóòðèíòà îò Ïëîâäèâ, íà "Ìàêàçà" å ñòðàøíî!
12:10 / 24.06.2017
Çàâàëÿõà ïðîâåðêè çà "Ïèëåòî"
10:15 / 25.06.2017
Òåæêà êàòàñòðîôà çàòâîðè Êàðëîâñêî â äâåòå ïîñîêè
19:02 / 25.06.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
ÄÞØ íà Áîòåâ ñåçîí 2016/2017
Òåæêà êàòàñòðîôà êðàé Ïëîâäèâ çàòâîðè ìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ"!
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