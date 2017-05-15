Ñðàì, ïîçîð, áåçî÷èå! Íàñêîðî óáè ïîëèöàé íà ïúòÿ, ñíîùè ÿ õâàíàõà â íîâà èçäúíêà è ïàê ÿ ïóñíàõà! Êîé ñòîè çàä íåÿ?

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10:01 / 26.06.2017
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09:55 / 26.06.2017
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08:44 / 26.06.2017
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08:28 / 26.06.2017
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19:50 / 25.06.2017
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The Telegraph: Çàùî âè å Ñîôèÿ, ñëåä êàòî ãî èìà Ïëîâäèâ?
12:34 / 24.06.2017
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10:15 / 25.06.2017
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