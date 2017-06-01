Ãîëÿì ïîæàð â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ, ãîðè áèâø ðåñòîðàíò

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Íà ìÿñòîòî ñà èçïðàòåíè 3 ïðîòèâîïîæàðíè åêèïà. Íà ìÿñòîòî å ïðèñòèãíàë è ïîëèöåéñêè ïàòðóë.
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Êîìåíòàðè (4)
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16:15 / 24.06.2017
Ìëàäîæåíöè îò Ïëîâäèâ ñêëþ÷âàò áðàê íà "Âúë÷è êàìúê" íà 1650 ìåòð...
14:47 / 24.06.2017
Âèæòå êàê ïëîâäèâ÷àíè ïðàâÿò ëèöåâè îïîðè ïðåä Îáùèíàòà
13:59 / 24.06.2017
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13:01 / 24.06.2017
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12:53 / 24.06.2017
The Telegraph: Çàùî âè å Ñîôèÿ, ñëåä êàòî ãî èìà Ïëîâäèâ?
12:34 / 24.06.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Áóòíàõà èçâåñòíî çàâåäåíèå â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ!
15:40 / 22.06.2017
Êúì ëåêèòå æåíè ïî ìîðåòî: Ïðàâåòå ñå íà ñðàìåæëèâè!
22:14 / 22.06.2017
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11:39 / 23.06.2017
Ïëîâäèâ÷àíè ñëåä áóðÿòà: Â èçòî÷íàòà ÷àñò íà ãðàäà íè áå ñòðàøíî!
20:48 / 22.06.2017
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