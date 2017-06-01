Ìàñîâè àðåñòè ïî âðåìå íà òåõíî ïàðòè â Êîëîäðóìà!

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Êîìåíòàðè (4)
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Èíöèäåíò â Ïëîâäèâ ñ êàìèîí, ïðåâîçâàù áîêëóê
12:53 / 24.06.2017
The Telegraph: Çàùî âè å Ñîôèÿ, ñëåä êàòî ãî èìà Ïëîâäèâ?
12:34 / 24.06.2017
Ñåìåéñòâî: Òðúãíàõìå â 4 ÷. ñóòðèíòà îò Ïëîâäèâ, íà "Ìàêàçà" å ñò...
12:10 / 24.06.2017
Òîâà ïåøåõîäåö ëè å, òà å çàñòàíàë òàì?
11:55 / 24.06.2017
Íåâåðîÿòíà êðàñîòà è èñòèíñêà ïðîõëàäà íåäàëå÷ îò Ïëîâäèâ!
11:13 / 24.06.2017
Çàïî÷íàõà ëè äà ïàäàò öåíèòå íà ãîðèâàòà â Ïëîâäèâ?
09:50 / 24.06.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Áóòíàõà èçâåñòíî çàâåäåíèå â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ!
15:40 / 22.06.2017
Êúì ëåêèòå æåíè ïî ìîðåòî: Ïðàâåòå ñå íà ñðàìåæëèâè!
22:14 / 22.06.2017
Ìíîãî íèñúê è ìíîãî æåñòîê! Òîçè å îòöåóáèåöúò îò Ïëîâäèâ!
11:39 / 23.06.2017
Ïëîâäèâ÷àíè ñëåä áóðÿòà: Â èçòî÷íàòà ÷àñò íà ãðàäà íè áå ñòðàøíî!
20:48 / 22.06.2017
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