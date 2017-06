Триумф на рока в Пловдив: 32 групи ще свирят на Hills of Rock 2017!

© Точно 32 групи ще видим на първото издание на пловдивския рок фестивал - Hills of Rock 2017. Вратите ще отворят в 17:00 часа, а първата група, която ще се качи на главната сцена, ще бъде Krossfire. 20 минути по-късно започва програмата и на World Stage с появата на 8M/S. Хедлайн участията на Epica, Evanescence, Three Days Grace и Guano Apes стартират след 21:00 часа във всеки от дните. Цялата програмата по дни, сцени и часове ще намерите във фейсбук страницата на Hills of Rock, както и на www.hillsofrock.com Уикеда отпадат от програмата на фестивала по здравословни причини, което доведе до няколко размествания и добавяне на 6 нови групи към Hills of Rock 2017 - Bobo & The Gang, The Black Swells, Hypnotik Ink, A-Moral, 8M/S и Toy Letters.



Hills of Rock 2017 ще последва и практиката на редица международни фестивали, като още от първото си издание ще въведе безкешово разплащане, за да намали чакането на опашки на баровете и местата за хранене. Всички плащания на фестивала ще стават със специалната фестивална карта "Hills of Rock Card". Повече информация за това ще намерите на сайта на фестивала.



Освен стандартните билети, от днес в продажба са вече и специални еднодневни билети с ВИП кетъринг, които ще включват възможност за вечеря в ресторанта на фестивала с меню от над 15 основни ястия и десерти. Цената на този еднодневен билет е 99 лева, а местата са ограничени. Фестивалът ще се реализира ежегодно и е част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.