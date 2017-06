"Назарет" разтърсиха Пловдив

© 24 часа виж галерията Концертът на легендарната група "Назарет" на Античния театър снощи в Пловдив дълго ще се помни. Дъждът не уплаши феновете на хардрока, които бяха дошли, за да видят една от великите банди на 70-те. Шотландската формация излезе в новия си състав - Пийт Агню, Джими Морисън, Лий Агню и вокала Карл Сентънс, и направи разтърсващо шоу. Публиката пя с цяло гърло любимите си хитове "Love Hurts", "Dream On" и "Hair of the Dog" и чу някои от новите композици на големите музиканти. Най-запалените рокаджии веднага откликнаха на поканата на Карл Сентънс и слязоха пред сцената, където лудяха и останаха до края на спектакъла. Като жест към българската публика "Назарет" сложиха трикольора на сцената, пише "24 часа". Концертът им в Пловдив бе част от тяхното турне, което премина през Румъния, Гърция, Германия, Австрия, Норвегия, Швеция.