|Íà ïúðâî ÷åòåíå: Ìàõàò ïúòíèòå çíàöè, ïðåäóïðåæäàâàùè øîôüîðèòå çà êàìåðè
Â òàçè ïîñîêà å ïðåäëîæåíèåòî çà îòïàäàíå íà òî÷êà 8 îò ÷ëåí 165, àë. 2 â çàêîíà, êîåòî âîäè äî ïðåìàõâàíåòî íà ïúòåí çíàê Å24, êîéòî óâåäîìÿâà âîäà÷èòå çà íàëè÷èåòî íà êàìåðè, êîèòî çàñè÷à ñêîðîñòòà íà äâèæåíèå èëè ò. íàð. àâòîìàòèçèðàíè òåõíè÷åñêè ñðåäñòâà èëè ñèñòåìè (ÀÒÑÑ).
Ñïîðåä âíîñèòåëèòå, êîãàòî âîäà÷èòå áèâàò óâåäîìÿâàíè ÷ðåç ïîñòàâÿíåòî íà çíàê ïðåä ïîëèöåéñêèÿ àâòîìîáèë, îáîðóäâàí ñ ÀÒÑÑ, òå íàìàëÿâàò ñêîðîñòòà ñàìî â çîíàòà íà çíàêà è ñëåä òîâà ïðîäúëæàâàò äâèæåíèåòî ñè ñ ïðåâèøåíà ñêîðîñò. Â ìîòèâèòå íà ïðåäëîæåíèåòî ñå ïîñî÷âà, ÷å ïî òîçè íà÷èí ñå ãóáè âúçïèòàòåëíèÿò åôåêò âúðõó âñè÷êè øîôüîðè è ñå ðàçâèâà ÷óâñòâî çà áåçíàêàçàíîñò.
Àðãóìåíò â ïîäêðåïà íà çàêîíîïðîåêòà å è ñòàòèñòèêàòà íà ÌÂÐ, ñïîðåä êîÿòî ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè êàòî îñíîâíà ïðè÷èíà çà íàñòúïâàíå íà òåæêè ÏÒÏ ñ ïîñòðàäàëè è óáèòè å äâèæåíèåòî ñ íåñúîáðàçåíà èëè ïðåâèøåíà ñêîðîñò.
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