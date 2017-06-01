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Íà ïúðâî ÷åòåíå: Ìàõàò ïúòíèòå çíàöè, ïðåäóïðåæäàâàùè øîôüîðèòå çà êàìåðè
Èçòî÷íèê: Àãåíöèÿ "Ôîêóñ" 11:42 / 14.06.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
©
Ñúñ 165 ãëàñà "çà", 0 - "ïðîòèâ" è 26 "âúçäúðæàë ñå", ïàðëàìåíòúò ïðèå íà ïúðâî ÷åòåíå ïðîìåíèòå â Çàêîíà çà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà. Âíîñèòåëèòå ïîñî÷âàò, ÷å îñíîâíàòà öåë íà ïðåäëîæåíèòå ïðîìåíè å ïîñòèãàíåòî íà ïðåâàíòèâåí è âúçïèðàù åôåêò âúðõó âñè÷êè âîäà÷è íà ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà (ÌÏÑ), ó÷àñòâàùè â äâèæåíèåòî ïî îòíîøåíèå ñïàçâàíå íà îãðàíè÷åíèÿòà íà ñêîðîñòòà. 

Â òàçè ïîñîêà å ïðåäëîæåíèåòî çà îòïàäàíå íà òî÷êà 8 îò ÷ëåí 165, àë. 2 â çàêîíà, êîåòî âîäè äî ïðåìàõâàíåòî íà ïúòåí çíàê Å24, êîéòî óâåäîìÿâà âîäà÷èòå çà íàëè÷èåòî íà êàìåðè, êîèòî çàñè÷à ñêîðîñòòà íà äâèæåíèå èëè ò. íàð. àâòîìàòèçèðàíè òåõíè÷åñêè ñðåäñòâà èëè ñèñòåìè (ÀÒÑÑ). 

Ñïîðåä âíîñèòåëèòå, êîãàòî âîäà÷èòå áèâàò óâåäîìÿâàíè ÷ðåç ïîñòàâÿíåòî íà çíàê ïðåä ïîëèöåéñêèÿ àâòîìîáèë, îáîðóäâàí ñ ÀÒÑÑ, òå íàìàëÿâàò ñêîðîñòòà ñàìî â çîíàòà íà çíàêà è ñëåä òîâà ïðîäúëæàâàò äâèæåíèåòî ñè ñ ïðåâèøåíà ñêîðîñò. Â ìîòèâèòå íà ïðåäëîæåíèåòî ñå ïîñî÷âà, ÷å ïî òîçè íà÷èí ñå ãóáè âúçïèòàòåëíèÿò åôåêò âúðõó âñè÷êè øîôüîðè è ñå ðàçâèâà ÷óâñòâî çà áåçíàêàçàíîñò.

Àðãóìåíò â ïîäêðåïà íà çàêîíîïðîåêòà å è ñòàòèñòèêàòà íà ÌÂÐ, ñïîðåä êîÿòî ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè êàòî îñíîâíà ïðè÷èíà çà íàñòúïâàíå íà òåæêè ÏÒÏ ñ ïîñòðàäàëè è óáèòè å äâèæåíèåòî ñ íåñúîáðàçåíà èëè ïðåâèøåíà ñêîðîñò. 

Ñ èçìåíåíèåòî íà äðóãà ðàçïîðåäáà îò çàêîíà ñå ïðåäâèæäà ïðè èçïúëíåíèå íà ôóíêöèèòå ñè, îïðåäåëåíèòå îò ìèíèñòúðà íà âúòðåøíèòå ðàáîòè ñëóæáè äà èìàò ïðàâî äà èçâúðøâàò êîíòðîë ïî ñïàçâàíå íà ïðàâèëàòà çà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà ñ àâòîìîáèëè, îáîðóäâàíè ñúñ ñðåäñòâà çà àóäèîçàïèñ è âèäåîçàñíåìàíå, êàòî êîíòðîëúò ùå ñå îñúùåñòâÿâà ñàìî â îáõâàòà íà ñðåäñòâàòà çà âèäåîçàñíåìàíå.

Ïðåäëàãà ñå ïî-òåæêà ìÿðêà çà ñîáñòâåíèöèòå, êîèòî ïðåäîñòàâÿò àâòîìîáèëà ñè íà íåïðàâîñïîñîáíè âîäà÷è. Ïðåäëîæåíèåòî â òàçè ïîñîêà å ñâúðçàíî ñ ïðåêðàòÿâàíå íà ðåãèñòðàöèÿòà íà ïúòíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî çà ñðîê îò 6 ìåñåöà äî åäíà ãîäèíà.








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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ìîåòî ìíåíèå å ÷å òàáåëèòå òðÿáâà äà îñòàíàò :) ..... ãîëÿìîòî ÍÎ å ..... ÷å íå ìå èíòåðåñóâà òîëêîâà ìíîãî ...... àêî òàçè ìÿðêà äàäå ðåçóëòàòè ùå ñè ïðîìåíÿ ìíåíèåòî :) òðÿáâà äà ñå ãëåäà êîÿ ìÿðêà íàìàëÿ ñêîðîñòòà åôåêòèâíî êàêòî è ïðîöåíòà íà æåðòâèòå ïî ïúòÿ :)
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È êàêâî îò òîâà, ÷å ñå êðèÿò?Íà êîãî ïðå÷è òîâà, ÷å ñà â õðàñòèòå?ßâíî íà îíåçè, êîèòî íÿìàò ðåñïåêò îò çàêîíèòå.Òåçè ñà íåäèñöèïëèíèðàíè, íå ñàìî íà ïúòÿ, òàêèâà ñà è íà ðàáîòíîòî ìÿñòî, è íà îáùåñòâåíî ìÿñòî, íà ãëàâíàòà, â ëåãëîòî, à è äåöàòà èì ñå ó÷àò îò òÿõ è ñòàâàò ïîðåäíèòå íàãëåöè è óáèéöè íà ïúòÿ.Íåêà íÿêîé äà ìè îïèøå êàêâî ìó ïðå÷àò ïîëèöàéòå êàòî ñà â õðàñòèòå!
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ßâíî öåëòà íå å õîðàòà äà íàìàëÿâàò â îïàñíèòå ó÷àñòúöè, êúäåòî èìà çíàê çà êàìåðà, à äà ñå êðèÿò ïàê êàòî ïàðòèçàíè ïî õðàñòàëàöèòå è äà ïúëíÿò õàçíàòà! Â öÿëà Åâðîïà èìà ïðåäóïðåäèòåëíè òàáåëè çà êàìåðè!
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Ìíîãî áúðçî ùå ñå ñåòèòå çàùî ãè âúâåäîõà ïúðâîíà÷àëíî ;)
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Ïðåäè ãîäèíè ñëîæèõà çíàöèòå ïðåäóïðåæäàâàùè çà êàìåðà íà ïúòÿ, çàùîòî òàêà å â Åâðîïà, à ñåãà ùå ãè ìàõàò. Ïúòóâàë ñúì â Ãåðìàíèÿ è Àíãëèÿ. Òàì äàæå èìà ìàðêèðîâêà íà ïúòÿ, êîÿòî ïðåäóïðåæäàâà çà íàëè÷èåòî íà êàìåðà, à òóê ùå ñå äåáíåì... ßâíî ÕÀÇÍÀÒÀ òðÿáâà äà ñå ïúëíè...
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Åêèïàæúò íà "Äðúçêè" ïðîãîâîðè çà êàòàñòðîôàòà ñ âîåííèÿ õåëèêîïò...
13:18 / 14.06.2017
Êàðàêà÷àíîâ íàãðàæäàâà ñïàñèòåëèòå íà ïèëîòèòå îò ïàäíàëèÿ âåðòîë...
11:15 / 14.06.2017
Åêñïåðò: Èìà êîðóïöèÿ, ñëåä êàòî èìà øîôüîðñêè êóðñîâå çà 180 ëåâ...
09:56 / 14.06.2017
Ãîëÿìà áàíêîâà ñäåëêà: ÊÂÑ êóïè ÎÁÁ è "Èíòåðëèéç" çà 610 ìëí. åâð...
09:20 / 14.06.2017
Äæåá÷èè îò Àëæèð è Ðóìúíèÿ íè àòàêóâàò óäàðíî ïî ìîðåòî
09:53 / 14.06.2017
Æåñòîêà òðàãåäèÿ: Ñåìåéñòâîòî ñúñ çàãèíàëèòå áëèçíàöè çàãóáè è òð...
09:13 / 14.06.2017

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Âèæ îùå:
Çåìåòðåñåíèå â Òóðöèÿ ñòðåñíà ïëîâäèâ÷àíè!
15:40 / 12.06.2017
Åêñêëóçèâíî âèäåî! Àâòîìîáèë áëúñíà ìîòîðèñò íà êðúñòîâèùåòî íà áóë. "Ðóñêè" è "Ãëàäñòîí"
12:40 / 12.06.2017
Ñïåöèàëåí ðèòóàë ïîãóáèë 38-ãîäèøíèÿ Ãåîðãè Àíàñòàñîâ?
10:50 / 13.06.2017
Àìáèöèîçåí ïðîåêò â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ, ïúëíà ïðîìÿíà äî 2 ìåñåöà!
13:11 / 13.06.2017
Ëóäîñò íà ïúò â Ïëîâäèâñêî! Íå ïðàâåòå êàòî òîçè!
08:51 / 12.06.2017
Åòî ãè ïëîâäèâñêèòå ïîëèöàè, çàäèãíàëè ìèêðîáóñ ñ õèëÿäè êóòèè ñ öèãàðè
11:47 / 13.06.2017
Áèòàòà ïëîâäèâ÷àíêà Ñàíè Àëåêñà: Êàðàõìå ñå, çàùîòî êàçà, ÷å áúëãàðèòå ñà öèãàíè
08:57 / 13.06.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
ÄÞØ íà Áîòåâ ñåçîí 2016/2017
Ðåìîíò íà "Êîìàòåâñêî øîñå"
Ëÿòíà ñåëåêöèÿ è ïîäãîòîâêà íà Ëîêî ñåçîí 2017/2018
Ðåêîíñòðóêöèÿ íà áóë. "Âàñèë Àïðèëîâ"
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