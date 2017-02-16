Ïóñêàò çà äâèæåíèå ðåìîíòèðàíîòî ïðîäúëæåíèå íà áóë. "6-òè ñåïòåìâðè“ äî Ãðåáíàòà

|Ðåìîíòúò íà ïðîäúëæåíèåòî íà áóëåâàðä "6-òè ñåïòåìâðè" äî Ãðåáíàòà áàçà â ðàéîí Çàïàäåí ïðèêëþ÷è. Äâèæåíèåòî íà àâòîìîáèëè ïî ïúòÿ â ó÷àñòúêà îò áóëåâàðä "Ñâîáîäà" äî óëèöà "Ðàÿ" ùå áúäå ïóñíàòî îò 14 þíè, ñðÿäà.
Äúëæèíàòà íà îòñå÷êàòà, íà êîÿòî å ïîëîæåí íîâèÿò àñôàëò, å îáùî 1250 ìåòðà, êàòî ãàáàðèòúò íà âñÿêî îò äâåòå ïëàòíà çà äâèæåíèå å 6,50 ìåòðà.
Â çîíàòà îêîëî ïàðê "Ðîçàðèóìà" ñà îáîñîáåíè îêîëî 200 ìåñòà çà ïàðêèðàíå, êàòî ùå áúäàò ïðåäîñòàâåíè íà ãðàæäàíèòå çà ñâîáîäíî ïîëçâàíå. Çà öåëòà ñà èçïîëçâàíè ïàâåòàòà, ïðåìàõíàòè çàðàäè ðåêîíñòðóêöèÿòà íà "Êîìàòåâñêî øîñå".
Çà ïî-ãîëÿìà áåçîïàñíîñò íà ãðàæäàíèòå ñà èçãðàäåíè íîâè òðîòîàðè, øèðîêè 2 ìåòðà, îñâåòëåíèå, äæîáîâå çà ñïèðêèòå íà ìàñîâèÿ ãðàäñêè òðàíñïîðò. Ïðåêàðàíà å êàíàëèçàöèÿ è êàáåëíè êàíàëè, îñèãóðåíà å è äîñòúïíà ñðåäà çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ.
Ñúùî îò ñðÿäà ùå áúäå âúçñòàíîâåíà áàðèåðàòà íà óëèöà "ßñíà ïîëÿíà", êîÿòî ùå ðåãóëèðà âëèçàíåòî è áåçðàçáîðíîòî ïàðêèðàíå äî èãðèùàòà è ñïîðòíèòå çàëè íà Ãðåáíàòà áàçà. Îãðàíè÷åíèåòî áåøå ïðåìàõíàòî, äîêàòî òå÷åøå ðåìîíòúò íà ïðîäúëæåíèåòî íà áóëåâàðä "6-òè ñåïòåìâðè".