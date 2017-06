Над 40 000 лв. седмично ще струва издръжката на топ глезотията за лято 2017

© Ќад 40 000 лв. седмично ще струва издръжката на†топ глезоти€та за л€то 2017†във ¬арна - въздушни€т ресторант, който ще се рее над морето в пространството на ћорска гара.†

—редствата ще бъдат осигурени от спонсори и от кувертите на посетителите, споделиха за Varna24.bg стопаните на култовата атракци€, ко€то ще е уникална за ¬арна и ще гостува само за два месеца.†

≈то и подробности за ексклузивното екстремно гастрономическо забавление "от кухн€та":



Dinner in the sky е изжив€ване за всички сетива, а не просто обикновена вечер€ във въздуха. ѕосетителите ще имат възможност да се докоснат до концепци€ създадена в Ѕрюксел и утвърдена като една от най-ексклузивните гурме прежив€вани€ в световен мащаб.†

ƒоказателство за уникалността на услугата е фактът, че за десетте години от старта на вечерите във въздуха само 450 000 гости са имали възможност да се наслад€т на неверо€тни гледки, съпроводени със селектирани напитки и гастроспециалитети.†

ѕлановете на Dinner in the sky Bulgaria ще се реализира в рамките на две седмици -† вечери, коктейли и об€ди в най-атрактивни сезон от годината, а именно през юли и август.

¬реметраенето на вс€ко хранене във въздуха ще бъде между 40 - 75 мин.††

Ћокаци€та предоставена от порт ¬арна осигур€ва уникална 360 градусова гледка. ¬ъзможности за резервации†се очаква да стартират началото на месец юли, а цените да варират между 99 лв. и 199 лв. за седалка.



¬с€ка платформа ще издига 22 посетители на 50 метра във въздуха.† ќсвен всичко изброено, част от гостите ще могат да се наслад€т и на изпълнени€ на живо по време вечерите във въздуха.†

«а по смелите екипът на Dinner in the sky ще предлага и организаци€ на ц€лостни събит舆 за корпоративни† и частни клиенти.†

— този проект ¬арна ще затвърди имиджа си на† локаци€ за премиум прежив€вани€ за ценители.

ќт екипа, осъществ€ващ проекта, уточниха, че в случай, че н€кой от посетителите изпита н€какво неразположение, платформата се свал€ за 30 секунди на зем€та и може да се реагира светкавично според обсто€телствата.†