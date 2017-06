Пловдивска реалити звезда пребита от шведското си гадже

© виж галерията Сани Алекса, чиято звезда изгря в X Factor през 2011 година, бе пребита жестоко от гаджето си швед. Александра Апостолова, както е истинското име на пловдивчанката, публикува снимки след побоя в социалната мрежа. Под бруталните фотографии певицата е написала: "The love of my life just did this to me (Любовта на живота ми току-що ми причини това).

Швед... ИСКАМ справедливост....... Sammy Key Swärd".



Сами се казва приятелят на звездата, с когото тя замина да живее в скандинавската държава.



Приятелите на Александра във фейсбук са възмутени от бруталната случка. Те я призовават да се върне колкото може по-бързо в родината.



В мрежата обаче веднага заваляха коментари, че видът на Сани е просто артистичен грим.