Ïî÷èíà êîìàíäèðúò íà ïàäíàëèÿ â ìîðåòî êðàé Âàðíà âåðòîëåò "Ïàíòåð"

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Èçòî÷íèê: ÁÍÐ 16:38 / 09.06.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Êàïèòàí Ãåîðãè Àíàñòàñîâ
Êîìàíäèðúò íà ïàäíàëèÿ â ìîðåòî êðàé Âàðíà âîåíåí õåëèêîïòåð AS "Ïàíòåð" - 565 MB êàï. Ãåîðãè Àíàñòàñîâ å ïî÷èíàë îò ðàíèòå ñè. Òîâà ñúîáùèõà îò Âîåííîìîðñêà áîëíèöà - Âàðíà. Ïðèïîìíÿìå, ÷å ïî âðåìå íà òàêòè÷åñêîòî ó÷åíèå "×åðíî ìîðå - 2017 ã." äíåñ, 9 þíè, â 12.30 ÷àñà, ïðè ìàíåâðà ñëåä èçïúëíåíà çàäà÷à "àðòèëåðèéñêà ñòðåëáà ïî íàäâîäíà öåë", âåðòîëåò AS "Ïàíòåð" - 565 MB ïàäíà âúâ âîäèòå íà ×åðíî ìîðå íà 7 ìèëè èçòî÷íî îò óñòèåòî íà ðåêà Êàì÷èÿ. Âåðòîëåòúò å îò ñúñòàâà íà âîåííî ôîðìèðîâàíèå 36 940. 

Ïðåäïðèåòè ñà íåçàáàâíè ñïàñèòåëíè äåéñòâèÿ, ïðè êîèòî ÷ëåíîâåòå íà åêèïàæà ñà èçâàäåíè îò âîäàòà è ñà òðàíñïîðòèðàíè íà áîðäà íà íàìèðàùèòå ñå â áëèçîñò âîåíåí êàòåð è ôðåãàòà. Ïðè èíöèäåíòà ÷ëåíîâåòå íà åêèïàæà íà ôðåãàòà "Äðúçêè" è âîäîëàçåí åêèï ñà äåéñòâàëè íåçàáàâíî çà îêàçâàíå ïúðâà ïîìîù íà ïîñòðàäàëèòå. 

Äðóãèòå äâàìà ïîñòðàäàëè ÷ëåíîâå íà åêèïàæà - êàïèòàí Ïàâåë Ñèìåîíîâ è êàïèòàí Àíàòîëè Àïîñòîëîâ ñà àäåêâàòíè, áåç îïàñíîñò çà æèâîòà.

Êîìàíäâàùèÿò Âîåííîìîðñêèòå ñèëè êîíòðààäìèðàë Ìèòêî Ïåòåâ å ïðèñúñòâàë íà ñúâìåñòíî áúëãàðî-ãðúöêî âîåííî ó÷åíèå â ðàéîíà íà áúëãàðî-ãðúöêàòà ãðàíèöà, íî âåäíàãà å òðúãíàë ñëåä èíöèäåíòà êúì Âàðíà.








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À èñêàò èçòðåáèòåëèòå äà ðåìîíòèðàò
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17:26 / 09.06.2017
ÁÄÆ âúâåæäà ïðåäâàðèòåëíà ïðîäàæáà íà áèëåòè çà âëàêîâåòå äî ìîðå...
17:23 / 09.06.2017
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16:04 / 09.06.2017
Âåðòîëåò "Ïàíòåð" ïàäíà â ×åðíî ìîðå ïðè ó÷åíèå, âîåíåí å ñ îïàñí...
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12:04 / 07.06.2017
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09:17 / 08.06.2017
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22:15 / 08.06.2017
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13:06 / 07.06.2017
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