Ïî÷èíà êîìàíäèðúò íà ïàäíàëèÿ â ìîðåòî êðàé Âàðíà âåðòîëåò "Ïàíòåð"

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17:26 / 09.06.2017
ÁÄÆ âúâåæäà ïðåäâàðèòåëíà ïðîäàæáà íà áèëåòè çà âëàêîâåòå äî ìîðå...
17:23 / 09.06.2017
Áèâø øåô íà ïëîâäèâñêàòà ïîëèöèÿ ëúñíà ñ õèòëåðèñòêè ìóñòà÷êè è ï...
16:04 / 09.06.2017
Âåðòîëåò "Ïàíòåð" ïàäíà â ×åðíî ìîðå ïðè ó÷åíèå, âîåíåí å ñ îïàñí...
15:10 / 09.06.2017
Åêøúí! Ãîíèõà íàäðóñàí øîôüîð áåç êíèæêà, çàðåäèë ãîðèâî è èçáÿãà...
14:46 / 09.06.2017
Íåïúëíîëåòåí çàáè þìðóê â ëèöåòî íà ó÷èòåë! Ïðè÷èíàòà - çàáåëåæêà...
14:09 / 09.06.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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12:04 / 07.06.2017
Ñòàíà ÿñíî êîå å íàé-äîáðîòî ó÷èëèùå â Ïëîâäèâ!
22:15 / 08.06.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí óíèçè óíèôîðìåíè
22:01 / 07.06.2017
Ñ ïåøåõîäíà çîíà áåç àíàëîã ùå ñå ñäîáèå Ïëîâäèâ
13:06 / 07.06.2017
Åêñêëóçèâíî: Ïèÿíè öèãàíè è óíèôîðìåíè â ñõâàòêà â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ!
17:09 / 08.06.2017
Êàòàñòðîôà íà ìàãèñòðàëàòà êðàé Ïëîâäèâ, øîôüîð íà ÒÈÐ çàñïà çàä âîëàíà!
08:32 / 07.06.2017
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