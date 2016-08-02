"Èñëÿìñêà äúðæàâà" çàïëàøè Áàëêàíèòå

Íàé-íîâèÿò áðîé íà ñïèñàíèå "Rumiyah magazine", èçäàíèå íà "Èñëÿìñêà äúðæàâà" çà Áàëêàíèòå, ïóáëèêóâà ñòàòèÿ "Áàëêàíèòå: Êðúâ çà íåïðèÿòåëèòå, ìåä çà ïðèÿòåëèòå", êîÿòî ñúäúðæà çàïëàõè ñðåùó ñòðàíèòå îò ðåãèîíà, ñúîáùàâàò ìàêåäîíñêèòå ìåäèè. Â ïóáëèêàöèèòå ñå çàÿâÿâà, ÷å òåðîðèñòè÷íàòà îðãàíèçàöèÿ "íå å çàáðàâèëà Áàëêàíèòå, íî å áèëà ïðåêàëåíî àíãàæèðàíà ñ áîðáà â äðóãè êîíôëèêòíè òî÷êè."
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Ìàêåäîíñêîòî åëåêòðîííî èçäàíèå "ÌÊÄ", êîåòî ñå ïîçîâàâà íà ïóáëèêàöèÿ â áîñíåíñêèÿ "Kliks", ïèøå ÷å çàïëàõèòå ñà íàñî÷åíè ãëàâíî ñðåùó Ñúðáèÿ è Õúðâàòèÿ.
"Âå÷å çíàåòå, ÷å Ôðàíöèÿ è Ãåðìàíèÿ áÿõà îáõâàíàòè îò ïëàìúöèòå íà íàøàòà áîðáà, à ñëåä òÿõ è Âåëèêîáðèòàíèÿ, êîÿòî ìèñëåøå ÷å æèâåå áåçîïàñíî è çàùèòåíî. Íèå ïðåâèõìå âðàòà é è çàðèõìå ãëàâàòà é â çåìÿòà. Âñè÷êè òåçè ñòðàíè áÿõà ãîðäåëèâè è ñå õâàëåõà, íî åäíà ïî åäíà áÿõà óäàðåíè è îñòàíàõà óíèæåíè." - ïðåäóïðåæäàâàò òåðîðèñòèòå.
Â ñïèñàíèåòî å ïóáëèêóâàíî è ñïåöèàëíî îáðúùåíèå êúì ìþñþëìàíèòå îò Áàëêàíèòå: "Ðàäâàéòå ñå, çàùîòî ñêîðî ùå âèäèòå âîéíèöèòå íà õàëèôàòà ïî óëèöèòå íà Áåëãðàä, Çàãðåá, Ñàðàåâî, Ïðèùèíà, Ñêîïèå è íàâñÿêúäå, äà êúñàò ãëàâè è äà ïðîëèâàò êðúâòà íà êåôèðèòå äîòîãàâà, äîêàòî êàôèðèòå íå ïëàòÿò äàíúê, ïîêîðíî è óíèçåíî."
"Ïëþñ Èíôî" èçâåæäà â çàãëàâèå "ÈÄÈË îòíîâî çàïëàøè Áàëêàíèòå" è ñúîáùàâà, ÷å òåðîðèñòèòå "îáåùàâàò ñêîðîøíî êðúâîïðîëèòèå ñðåùó ñëàâÿíèòå è àëáàíöèòå â ðåãèîíà". Èçäàíèåòî èçáèðà öèòàò íà ïóáëèêàöèÿòà, â êîéòî ñå êàçâà: "Íèå íå ñìå çàáðàâèëè ñðúáñêèòå íåâåðíèöè. Íå ñìå çàáðàâèëè óáèéñòâàòà íà ìþñþëìàíè â Áîñíà è Êîñîâî, íèòî óíèùîæàâàíåòî íà äæàìèè è êúùè. Íåâåðíèöèòå îò Áàëêàíèòå, êúäåòî è äà ñå íàìèðàò, â Áîñíà, Ñàíäæàê, Àëáàíèÿ, Ìàêåäîíèÿ, Êîñîâî, íèå ùå ãè íàìåðèì ñ ïîçâîëåíèåòî íà Áîãà!"
Ñïîðåä åëåêòðîííîòî èçäàíèå "Òî÷êà" òåðîðèñòèòå ñà ïóáëèêóâàëè êàðòà íà Áàëêàíèòå è çàåäíî ñ òîâà ñà ïðèïîìíèëè âîåííèòå ñòðàäàíèÿ íà ìþñþëìàíèòå â áèâøà Þãîñëàâèÿ.