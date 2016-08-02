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"Èñëÿìñêà äúðæàâà" çàïëàøè Áàëêàíèòå
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 11:32 / 09.06.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Íàé-íîâèÿò áðîé íà ñïèñàíèå "Rumiyah magazine", èçäàíèå íà "Èñëÿìñêà äúðæàâà" çà Áàëêàíèòå, ïóáëèêóâà ñòàòèÿ "Áàëêàíèòå: Êðúâ çà íåïðèÿòåëèòå, ìåä çà ïðèÿòåëèòå", êîÿòî ñúäúðæà çàïëàõè ñðåùó ñòðàíèòå îò ðåãèîíà, ñúîáùàâàò ìàêåäîíñêèòå ìåäèè. Â ïóáëèêàöèèòå ñå çàÿâÿâà, ÷å òåðîðèñòè÷íàòà îðãàíèçàöèÿ "íå å çàáðàâèëà Áàëêàíèòå, íî å áèëà ïðåêàëåíî àíãàæèðàíà ñ áîðáà â äðóãè êîíôëèêòíè òî÷êè."

Ìàêåäîíñêîòî åëåêòðîííî èçäàíèå "ÌÊÄ", êîåòî ñå ïîçîâàâà íà ïóáëèêàöèÿ â áîñíåíñêèÿ "Kliks", ïèøå ÷å çàïëàõèòå ñà íàñî÷åíè ãëàâíî ñðåùó Ñúðáèÿ è Õúðâàòèÿ.

"Âå÷å çíàåòå, ÷å Ôðàíöèÿ è Ãåðìàíèÿ áÿõà îáõâàíàòè îò ïëàìúöèòå íà íàøàòà áîðáà, à ñëåä òÿõ è Âåëèêîáðèòàíèÿ, êîÿòî ìèñëåøå ÷å æèâåå áåçîïàñíî è çàùèòåíî. Íèå ïðåâèõìå âðàòà é è çàðèõìå ãëàâàòà é â çåìÿòà. Âñè÷êè òåçè ñòðàíè áÿõà ãîðäåëèâè è ñå õâàëåõà, íî åäíà ïî åäíà áÿõà óäàðåíè è îñòàíàõà óíèæåíè." - ïðåäóïðåæäàâàò òåðîðèñòèòå.

Â ñïèñàíèåòî å ïóáëèêóâàíî è ñïåöèàëíî îáðúùåíèå êúì ìþñþëìàíèòå îò Áàëêàíèòå: "Ðàäâàéòå ñå, çàùîòî ñêîðî ùå âèäèòå âîéíèöèòå íà õàëèôàòà ïî óëèöèòå íà Áåëãðàä, Çàãðåá, Ñàðàåâî, Ïðèùèíà, Ñêîïèå è íàâñÿêúäå, äà êúñàò ãëàâè è äà ïðîëèâàò êðúâòà íà êåôèðèòå äîòîãàâà, äîêàòî êàôèðèòå íå ïëàòÿò äàíúê, ïîêîðíî è óíèçåíî."

"Ïëþñ Èíôî" èçâåæäà â çàãëàâèå "ÈÄÈË îòíîâî çàïëàøè Áàëêàíèòå" è ñúîáùàâà, ÷å òåðîðèñòèòå "îáåùàâàò ñêîðîøíî êðúâîïðîëèòèå ñðåùó ñëàâÿíèòå è àëáàíöèòå â ðåãèîíà". Èçäàíèåòî èçáèðà öèòàò íà ïóáëèêàöèÿòà, â êîéòî ñå êàçâà: "Íèå íå ñìå çàáðàâèëè ñðúáñêèòå íåâåðíèöè. Íå ñìå çàáðàâèëè óáèéñòâàòà íà ìþñþëìàíè â Áîñíà è Êîñîâî, íèòî óíèùîæàâàíåòî íà äæàìèè è êúùè. Íåâåðíèöèòå îò Áàëêàíèòå, êúäåòî è äà ñå íàìèðàò, â Áîñíà, Ñàíäæàê, Àëáàíèÿ, Ìàêåäîíèÿ, Êîñîâî, íèå ùå ãè íàìåðèì ñ ïîçâîëåíèåòî íà Áîãà!"

Ñïîðåä åëåêòðîííîòî èçäàíèå "Òî÷êà" òåðîðèñòèòå ñà ïóáëèêóâàëè êàðòà íà Áàëêàíèòå è çàåäíî ñ òîâà ñà ïðèïîìíèëè âîåííèòå ñòðàäàíèÿ íà ìþñþëìàíèòå â áèâøà Þãîñëàâèÿ.



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Åëàòå íè ïîâå÷å ... êîëêî áîé ùå ÿäåòå òóê íå Âè ãî ïîáèðà ñêàïàíèÿ êÓðàí !!!!!! ðŸ˜‚
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Ñëåä êàòî â ðåäèöèòå èì å ïúëíî ñ àëáàíöè è øèïòàðè ...
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Òåÿ ìàé íå ñà íàÿñíî, ÷å áàëêàíäæèèòå õè÷ íå èì ïóêà, ìíîãî ëîøî åá*ò, è ãëàâè ñúùî ìîãàò äà ðåæàò îñîáåííî íà ôàíàòèçèðàíè ðåçàöè!
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Òèÿ ãîðêèòå õàáåð ñè íÿìàò ñ êîãî ñå çàõâàùàò :)
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Êàêâî èìà äà ìó õàðåñâàø íà òîâà, Ãþëåð??? Ìèñëèø, ÷å ùå òå ïîùàäÿò ëè???
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Ìåæäóíàðîäíè íîâèíè:
Øîêèðàí î÷åâèäåö: Íàðúãàõà åäíî ìîìè÷å 15 ïúòè è êðåùÿõà "Òîâà å ...
10:02 / 04.06.2017
Øåñòèìà çàãèíàëè, íàä 30 ðàíåíè è òðèìà óáèòè àòåíòàòîðè â Ëîíäîí...
08:41 / 04.06.2017
Òåðîð â Ìàíèëà ñ 36 òðóïà
09:30 / 02.06.2017
Ñàìîóáèéñòâåí àòåíòàò ñ êîëà-áîìáà êðàé áúëãàðñêîòî ïîñîëñòâî â Ê...
09:25 / 31.05.2017
Áðîÿò íà æåðòâèòå íà óðàãàíà â Ìîñêâà äîñòèãíà 16 äóøè
10:57 / 30.05.2017
Ïî ñèãíàë íà ÔÁÐ, Ìè-5 çàäúðæàëè àòåíòàòîðà îò Ìàí÷åñòúð, íî ãî ï...
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Âèæ îùå:
Ãîñïîäèí ñàìîóáèåö, àêî âìåñòî â ÁÌÂ ñå áÿõòå âðÿçàëè â ìàéêà ñ äåöà?
12:04 / 07.06.2017
Äà ïîìîãíåì! Ñëåä òåæêà êàòàñòðîôà â Ïëîâäèâ ìîòîðèñò å â êîìà âå÷å 3 ãîäèíè
09:17 / 08.06.2017
Ñòàíà ÿñíî êîå å íàé-äîáðîòî ó÷èëèùå â Ïëîâäèâ!
22:15 / 08.06.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí óíèçè óíèôîðìåíè
22:01 / 07.06.2017
Ñ ïåøåõîäíà çîíà áåç àíàëîã ùå ñå ñäîáèå Ïëîâäèâ
13:06 / 07.06.2017
Êàòàñòðîôà íà ìàãèñòðàëàòà êðàé Ïëîâäèâ, øîôüîð íà ÒÈÐ çàñïà çàä âîëàíà!
08:32 / 07.06.2017
Åäíà îò íàé-ìîùíèòå èêîíîìèêè â ñâåòà ïðîòåãíà ðúêà íà Ïëîâäèâ
20:42 / 07.06.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Ïëîâäèâ÷àíè ùå íàåìàò ïàðêîìåñòà ïðåä äîìîâåòå ñè
Ëÿòíà ñåëåêöèÿ è ïîäãîòîâêà íà Ëîêî ñåçîí 2017/2018
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