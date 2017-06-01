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Àêî ïîçíàâàòå òîçè ïëîâäèâñêè òàêñèäæèÿ: Îáÿñíåòå ìó, ÷å òàêà íå ñå ïðàâè!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 10:09 / 06.06.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
"Ïîðåäíèÿò íàãëåö, êîéòî ñëèçà îò Áóíàðäæèêà, øîôèðà 50-60 ìåòðà ñðåùó äâèæåíèåòî è ïîñëå, òâúðäî ðåøèë äà íàðóøàâà Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà, ñè çíàå íåãîâîòî è îòíîâî íàâëèçà ñðåùó äâèæåíèåòî êúì ïë. "Öàð Êàëîÿí". Ìîëÿ, êîéòî ãî ïîçíàâà, äà ìó îáÿñíè, ÷å òàêà íå ñå ïðàâè. Äà êàçâàì, ÷å å ïðîñò ñåëÿíäóð å î÷åâàäíî è ÿñíî. Äåéñòâèåòî ñå ðàçâèâà íà 03.06.2017 17:20 ÷àñà". Òîâà íàïèñà íà ðåäàêöèîííàòà ïîùà íà Plovdiv24.bg ðåäîâåí ÷èòàòåë íà íàøàòà ìåäèÿ. Êîìåíòàðèòå íà êàäðèòå îò âèäåîòî îñòàâÿìå íà âàñ...








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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òâà å çàïàçåíà ìàðêà íà ïî÷òè âñè÷êè ìàéñòîðè íà ãåâðåêà,òèï: áàêøèø.
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Ïúðâî îò áóíàðäæèêà êàðà â íàñðåùíîòî, ïîñëå ïðàâè àíãëèéñêè îáðàòåí çàâîé ïàê â íàñðåùíîòî, ñëåä êîåòî âëèçà â Öàð Êàëîÿí ïàê â íàñðåùíîòî. Äî êîëêîòî ñè ñïîìíÿì èçìèñëèõà íåêâè "ñîëåíè" ãëîáè, çà êàðàíå â íàñðåùíîòî, ïðàâ ëè ñúì? Çà åäèí ïðÅàòåë ïèòàì? ×àêàìå êóêèòå äà ãî ãëîáÿò áåç äà ìó äàâàò îáÿñíåíèå!!!
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Ïîíåæå ìîäåðíèÿò áúëãàðèí ñòðàäà îò ëèïñà íà âñÿêàêâà ñúâåñò è ñðàì, åäèíñòâåíàòà îïðàâèÿ å íà ñèëà. Íàé-äîáðå ùå å òàçè äóïêà äà áúäå çàòâîðåíà äî êðàÿ íà ðåìîíòà íà Ðóñêè. Ñàìî òàêà ùå ïîïðå÷àò íà íàãëèòå òàðèêàòè. Íåóäîáñòâîòî ùå å çà çàâèâàùèòå íàëÿâî êúì Äàíàèë Íèêîëàåâ, ÷å ùå òðÿáâà äà îòèâàò äî ñâåòîôàðà, íî òîé å ñ ëÿâà ñåêöèÿ è äàæå ùå å ïî-áåçîïàñíî.
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Òàêà ñå ïîñòúïâà ñúñ ñåëñêèòå òàðèêàòè ðŸ˜‰ðŸ˜‰ðŸ˜‰ðŸ˜‰ðŸ˜‰
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Õàõàõàõà, Øèøî Áàêøèøî íå ìîæå äà èçòúðâå áàêøèø÷å. Áîëè ãî ôàðà, ÷å êàðà â íàñðåùíîòî, êîãàòî ñå ðåøàâà ñúäáàòà íà 5ëâ. áàêøèø÷å.
Svetoslav1
Êîãàòî çíàì êàêâî ìè å ñàìî àç ñè çíàì êàêâî ìè å! Æàëåðè
ïðåäè 1 ÷. è 2 ìèí.
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Íàðîäà òîòàëíî èçòðåùÿ, íî íàëè òîâà å íîâèÿ ìîäåë... õîðàòà äà ñå îïðàâÿò ñàìè, à íèå ùå ñå ãðèæèì çà åâðî ïàðèòå ... ïó.... íèå èñêàìå íîðìàëåí æèâîò íèùî ïîâå÷å.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ïðîäúëæàâà áîðáàòà ñðåùó êúðëåæè è êîìàðè â Ïëîâäèâ
08:50 / 06.06.2017
Ïðîñòðåëÿíèÿò îò îçâåðÿë âîåíåí â Ïëîâäèâ ðàçêðè ïîòðåñàâàùè ïîäð...
22:23 / 05.06.2017
Øåñòèìà ïëîâäèâ÷àíè â àðåñòà ñëåä ñïåöîïåðàöèÿ íà ïîëèöèÿòà
22:01 / 05.06.2017
Ïèñúöè îãëàñèõà áëîê â Ïëîâäèâ, äåòåíöå å â øîê ñëåä èíöèäåíò ñ à...
20:43 / 05.06.2017
Äúðæàâàòà óäðÿ ðàìî íà ìîùíî ïëîâäèâñêî ïðåäïðèÿòèå
17:04 / 05.06.2017
Äîéäå ðåä è íà ïàñàðåëêàòà, êîÿòî ùå ñâúðçâà Êîëîäðóìà ñ "Ðèòåéë ...
17:17 / 05.06.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Âèæ îùå:
Áðàçèëñêà êðàñàâèöà çàãîâîðè ïðåçèäåíòà Ðàäåâ è îñòàíà êàòî ãðúìíàòà, êîãàòî ðàçáðà ïîñòà ìó!
12:58 / 04.06.2017
Èçâúíðåäíî: 10 çàãèíàõà â àäñêà êàòàñòðîôà íà ìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ"!
09:00 / 04.06.2017
Òîâà êðúñòîâèùå âîäè êëàñàöèÿòà çà íàé-âåëèêà èíæåíåðíà ìèñúë â Áúëãàðèÿ
13:53 / 04.06.2017
Òåëàòà íà çàãèíàëè ïðè òåæêàòà êàòàñòðîôà âñå îùå âèñÿò îò ìèêðîáóñà óáèåö (18+)
11:11 / 04.06.2017
16-ãîäèøíèÿò øîôüîð íà áóñà, â êîéòî çàãèíàõà 10 äóøè, å ñòàð ïîçíàéíèê íà ïîëèöèÿòà
10:26 / 04.06.2017
Åìáëåìàòè÷íî ïëîâäèâñêî øêîëî îñòàâà áåç ó÷åíèöè
08:55 / 04.06.2017
Ïèñúöè îãëàñèõà áëîê â Ïëîâäèâ, äåòåíöå å â øîê ñëåä èíöèäåíò ñ àñàíñüîð!
20:43 / 05.06.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Êóáðàò Ïóëåâ ñðåùó Êåâèí Äæîíñúí â Ñîôèÿ
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