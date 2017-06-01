Àêî ïîçíàâàòå òîçè ïëîâäèâñêè òàêñèäæèÿ: Îáÿñíåòå ìó, ÷å òàêà íå ñå ïðàâè!

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Êîìåíòàðè (14)
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Ïðîäúëæàâà áîðáàòà ñðåùó êúðëåæè è êîìàðè â Ïëîâäèâ
08:50 / 06.06.2017
Ïðîñòðåëÿíèÿò îò îçâåðÿë âîåíåí â Ïëîâäèâ ðàçêðè ïîòðåñàâàùè ïîäð...
22:23 / 05.06.2017
Øåñòèìà ïëîâäèâ÷àíè â àðåñòà ñëåä ñïåöîïåðàöèÿ íà ïîëèöèÿòà
22:01 / 05.06.2017
Ïèñúöè îãëàñèõà áëîê â Ïëîâäèâ, äåòåíöå å â øîê ñëåä èíöèäåíò ñ à...
20:43 / 05.06.2017
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17:04 / 05.06.2017
Äîéäå ðåä è íà ïàñàðåëêàòà, êîÿòî ùå ñâúðçâà Êîëîäðóìà ñ "Ðèòåéë ...
17:17 / 05.06.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Èçâúíðåäíî: 10 çàãèíàõà â àäñêà êàòàñòðîôà íà ìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ"!
09:00 / 04.06.2017
Òîâà êðúñòîâèùå âîäè êëàñàöèÿòà çà íàé-âåëèêà èíæåíåðíà ìèñúë â Áúëãàðèÿ
13:53 / 04.06.2017
Åìáëåìàòè÷íî ïëîâäèâñêî øêîëî îñòàâà áåç ó÷åíèöè
08:55 / 04.06.2017
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