Най-престижният фестивал за градска култура идва в Пловдив

© Най-престижният фестивал за градска култура Street masters ще се проведе за пети пореден път между 21-25 юни в Пловдив. Тази година фестивалът е част от програмата на Пловдив-Европейска столица на културата 2019 и организаторите предлагат още по-голяма програма и повече сцени.



Фестивалът запазва основата и състезателния си характер, както и битките в бийтбокса и брейка, които ще се състоят на 23 и 24 юни. Паралелно с тях Street masters ще започне да показва индустрията в тези изкуства, като ще разнообразява програмата си. Първата по-сериозна инициатива се очаква да се случи при графитите, които също са важна част от състезателната програма през годините.



През тази година селекцията от артисти в резличните стилове ще предложи изгряващите звезди в съответните изкуства с участници от над 30 държави от Европа, САЩ, Южна Корея, Сунгапур, Япония, Китай, Азербайджан и много други.



Целта, която си поставя Street masters за тази година е да бъдат счупени стериотипите за уличното изкуство и градската култура, която по дефиниция е "хип-хоп" и разбиранията за нея са, че трябва да се случва само и единствено на улицата. Така паралелно с връщането към корените на тази култура от края на 60-те и началото на 70-те, както и експанзията й през 90-те, зрителите ще могат да видят как тя се е превърнала в милярден бизнес чрез серия от мизукални и перформативни прояви, филми, концерти, уъркшопи и академии, в които сериозни продуценти от САЩ ще търсят музикални таланти.



Така посетителите на фестивала могат да чуят както страхотни тракове от тези периоди по време на танцовите състезания, така ще могат да видят и как се семплират или продуцират чрез бийтбокс чисто съвременни тракове във всякакви стилове, инспирирани от електро бийта, брейкбийта, хаус музиката или дръм енд бейс. Експанзията на стрийт и хип-хоп културата е толкова голяма, че днес няма стил в музиката, който да не е повлиян от нея и това ще се види доста отчетливо по време на Street masters тази година в Пловдив.



Освен бийтбокс, графити и танци тази година посетителите на Street masters ще могат да видят и концертите на KiNK и DUB PISTOLS. KiNK е едно от най-големите имена на световната електронна сцена, с милиони слушания в YouTube и Soundcloud. Избиран е два пъти за най-добър live DJ изпълнител в света за 2015-а и 2016-а, според Resident Advisor. Изпълнението му може да бъде видяно на 23 юни в Панаирния град в Пловдив от 23:00 часа.



На 24 юни след полунощ царете на лайва DUB PISTOLS ще закрият официалната програма на фестивала. Изпълнителите от британската дъб реге група, която умопомрачителният Бари Ашуорт събира през средата на 90-те, владеят до съвършенство омагьосването на публиката по време на концерт. За това говорят не само награди като Best live band 2012, Breakspoll best live band 2013, BMA Best live act 2014, а и редовните им гостувания на международни фестивали от ранга на Glastonbury, Bestival, Glade, Beautiful Day и Rock Ness.



А за тези, които се занимават професионално с музика Street masters предлага в програмата си и "Red Bull Music Academy", където легендарният продуцент Bobbito Garcia ще изнесе лекция за избран кръг от музиканти, които искат да се развиват в кариерата си и търсят възможности за продуциране на музика в големи лейбъли и звукозаписни студия в Европа и САЩ. Академията ще се проведе на 24 юни в "Тотал Спорт" в Пловдив.