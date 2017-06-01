Áðàçèëñêà êðàñàâèöà çàãîâîðè ïðåçèäåíòà Ðàäåâ è îñòàíà êàòî ãðúìíàòà, êîãàòî ðàçáðà ïîñòà ìó!

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 12:58 / 04.06.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Áðàçèëñêà òóðèñòêà îñòàíà äîñòà èçíåíàäàíà, êîãàòî óñòàíîâè, ÷å ðàçãîâàðÿ ñ áúëãàðñêèÿ ïðåçèäåíò Ðóìåí Ðàäåâ. Ñâèäåòåë íà èíòåðåñíèÿ äèàëîã ñòàíà ðåïîðòåð íà Burgas24.bg. Ìîìè÷åòî ñå îêàçà áðàçèëêà, äîøëà íà ïîñåùåíèå â Ñòðàíäæà, çà äà íàáëþäàâà èçâåñòíèÿ íåñòèíàðñêè ðèòóàë â ñåëî Áúëãàðè. Åòî ãî è ñàìèÿ ðàçãîâîð, êîéòî ïðîâåäîõà ñïîíòàííî è ñúâñåì íåãëèæå íà îòëè÷åí ðàçáèðàåì àíãëèéñêè.

Áðàçèëêà (Á): Íå çíàì êîé ñòå Âèå, íî... 

Ïðåçèäåíò (Ï): Îòêúäå ñòå? 

Á: Îò Áðàçèëèÿ 

Ï: Áðàçèëèÿ?! Êàêâî ïðàâèòå òóê? 

Á: À çàùî äà íå áúäà òóê? 

Ï: Çíàåòå ëè êàêâî ùå ñå ñëó÷âà òóê ñëåä ìàëêî? 

Á: Àìè... îãíåíîòî íåùî. Êîé ñòå âèå? Çàùî ñòå âàæåí? 

Ï: Êîé å âàæåí? 

Á: Âèå! 

Ï: Íå. Íå ñúì òîëêîâà âàæåí. Ñàìî êîëêîòî âñåêè äðóã áúëãàðèí òóê. 

Á: Íå Âè âÿðâàì. Âàæåí ñòå! Êîé ñòå Âèå? 

Ï: Àç ñúì ïðåçèäåíòúò. 

Á: Íåååååå, íåâúçìîæíî! 

Áðàçèëêàòà ñå óáåäè, ÷å âñúùíîñò íàèñòèíà ãîâîðè ñ ïðåçèäåíòà íà Áúëãàðèÿ ÷àê êîãàòî íÿêîëêî äóøè îò ñúáðàëàòà ñå îêîëî Ðóìåí Ðàäåâ ñúïðîâîæäàùà ãðóïà îò õîðà è îõðàíà ñúùî ïîòâúðäèõà.









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Ñòàíà ÿñíî êîé å øîôüîðúò, ñëÿçúë îò äæèïà ñè è ðàçâÿë òðèáàãðåíèêà â êðúñòîâèùå!
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