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|Áðàçèëñêà êðàñàâèöà çàãîâîðè ïðåçèäåíòà Ðàäåâ è îñòàíà êàòî ãðúìíàòà, êîãàòî ðàçáðà ïîñòà ìó!
Áðàçèëêà (Á): Íå çíàì êîé ñòå Âèå, íî...
Ïðåçèäåíò (Ï): Îòêúäå ñòå?
Á: Îò Áðàçèëèÿ
Ï: Áðàçèëèÿ?! Êàêâî ïðàâèòå òóê?
Á: À çàùî äà íå áúäà òóê?
Ï: Çíàåòå ëè êàêâî ùå ñå ñëó÷âà òóê ñëåä ìàëêî?
Á: Àìè... îãíåíîòî íåùî. Êîé ñòå âèå? Çàùî ñòå âàæåí?
Ï: Êîé å âàæåí?
Á: Âèå!
Ï: Íå. Íå ñúì òîëêîâà âàæåí. Ñàìî êîëêîòî âñåêè äðóã áúëãàðèí òóê.
Á: Íå Âè âÿðâàì. Âàæåí ñòå! Êîé ñòå Âèå?
Ï: Àç ñúì ïðåçèäåíòúò.
Á: Íåååååå, íåâúçìîæíî!
Áðàçèëêàòà ñå óáåäè, ÷å âñúùíîñò íàèñòèíà ãîâîðè ñ ïðåçèäåíòà íà Áúëãàðèÿ ÷àê êîãàòî íÿêîëêî äóøè îò ñúáðàëàòà ñå îêîëî Ðóìåí Ðàäåâ ñúïðîâîæäàùà ãðóïà îò õîðà è îõðàíà ñúùî ïîòâúðäèõà.
Êîìåíòàðè (3)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 2 ÷. è 9 ìèí.
-2
ïðåäè 2 ÷. è 30 ìèí.
-2
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ðîìàíòè÷åí ìëàäåæ óìèëè õèëÿäè âúâ Ôåéñáóê
15:01 / 04.06.2017
Âèæòå óíèêàëíèòå íåñòèíàðñêè èãðè â Áúëãàðè!
13:22 / 04.06.2017
Ñèíîïòèöè: È äíåñ ùå èìà óñëîâèÿ çà ãðàäóøêè
09:38 / 04.06.2017
Îòáåëÿçâàìå Ïåòäåñåòíèöà
09:34 / 04.06.2017
Ñòîòèöè ïðèêëåùèõà Ðóìåí Ðàäåâ çà àâòîãðàô è ñåëôè
07:39 / 04.06.2017
Îùå åäíà æåðòâà âçå çâåðñêàòà êàòàñòðîôà êðàé ßìáîë
18:27 / 03.06.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Øîôüîð ñëåçå îò äæèïà ñè è ðàçâÿ íàöèîíàëíîòî çíàìå â êðúñòîâèùå
13:19 / 02.06.2017
Ñíèìêè, êîèòî ùå âè îñòàâÿò áåç äúõ! Òàêà èçãëåæäàøå Ïëîâäèâ ñíîùè!
10:27 / 02.06.2017
Ðàç÷èñòâàò æï ëèíèÿòà ñëåä ïîðåäíèÿ èíöèäåíò â Ïëîâäèâ (18+)
12:35 / 02.06.2017
Ãðàäóøêà óäàðè þæíàòà ÷àñò íà Ïëîâäèâ!
16:59 / 02.06.2017
Èçâúíðåäíî: 10 çàãèíàõà â àäñêà êàòàñòðîôà íà ìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ"!
09:00 / 04.06.2017
Ëèâàíåö èñêà äà âäèãíå â Ïëîâäèâ 130-ìåòðîâ íåáîñòúðãà÷, âèæòå êúäå!
15:18 / 02.06.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
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Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
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