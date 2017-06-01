ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|Ïàê ñòðåëáà â Ïëîâäèâ! Ìúæ ïðîñòðåëÿ ñâîé ñúñåä ñëåä ñêàíäàë çàðàäè êó÷åòà
Èíöèäåíòúò ñòàíàë â ðàéîíà íà "Ñêîáåëåâà ìàéêà" â áëèçîñò äî áëîê 290, êîãàòî äâå äåöà ðàçõîæäàëè êó÷åòàòà ñè. Ïî âðåìå íà ðàçõîäêàòà âúçíèêíàë ñêàíäàë ìåæäó òÿõ è 56-ãîäèøíèÿ ìúæ, âåðîÿòíî çàðàäè äîìàøíèòå èì ëþáèìöè. Â ðàçïðàâèÿòà ñå âêëþ÷èë è áàùà èì, ñëåä êàòî äåöàòà ñå îáúðíàëè çà ïîìîù êúì íåãî.
Ñïîðúò ñå ðàçðàñíàë è 56-ãîäèøíèÿò ìúæ èçêàðâà çàêîííî ïðèòåæàâàíî îðúæèå è ïðîñòðåëâà áàùàòà íà äåöàòà â êðàêà è åäíî îò êó÷åòàòà.
Îò ïîëèöèÿòà ñúîáùèõà çà ÷èòàòåëèòå íà ñàéòà íè, ÷å â ìîìåíòà ñå îêàçâà ìåäèöèíñêà ïîìîù íà 44-ãîäèøíèÿ áàùà íà ìëàäåæèòå, à ïîñòðàäàëîòî êó÷å å îòêàðàíî íà âåòåðèíàð.
Ñòðåëåöúò å çàäúðæàí, à ðàáîòàòà ïî ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâà.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1
Êîìåíòàðè (4)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 3 ìèí.
0
ïðåäè 2 ÷. è 12 ìèí.
-1
ïðåäè 2 ÷. è 16 ìèí.
0
ïðåäè 2 ÷. è 22 ìèí.
-2
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ïðîäúëæàâà áèòêàòà ñ ãîëåìèÿ ïîæàð êðàé Ïëîâäèâ
09:26 / 03.06.2017
Ïðåäóïðåäèõà Ïëîâäèâ çà ãðàäóøêè!
17:42 / 02.06.2017
Èíöèäåíò íà áåíçèíîñòàíöèÿ â Ïëîâäèâ! Èçäèðâàò äâàìà, èìà ïîñòðàä...
17:16 / 02.06.2017
Øîôüîð íà ñëàäêàðñêà ôèðìà ñúæàëè çà òîâà, êîåòî íàïðàâè â Ïëîâäè...
16:39 / 02.06.2017
Ëèâàíåö èñêà äà âäèãíå â Ïëîâäèâ 130-ìåòðîâ íåáîñòúðãà÷, âèæòå êú...
15:18 / 02.06.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Øîôüîð ñëåçå îò äæèïà ñè è ðàçâÿ íàöèîíàëíîòî çíàìå â êðúñòîâèùå
13:19 / 02.06.2017
Ñíèìêè, êîèòî ùå âè îñòàâÿò áåç äúõ! Òàêà èçãëåæäàøå Ïëîâäèâ ñíîùè!
10:27 / 02.06.2017
Ðàç÷èñòâàò æï ëèíèÿòà ñëåä ïîðåäíèÿ èíöèäåíò â Ïëîâäèâ (18+)
12:35 / 02.06.2017
Èçîáðåòàòåëíè ïëîâäèâ÷àíè ñúòâîðèõà ãðàäèíêà çà ÷óäî è ïðèêàç!
13:07 / 01.06.2017
Ëèâàíåö èñêà äà âäèãíå â Ïëîâäèâ 130-ìåòðîâ íåáîñòúðãà÷, âèæòå êúäå!
15:18 / 02.06.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS