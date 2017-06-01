Ïàê ñòðåëáà â Ïëîâäèâ! Ìúæ ïðîñòðåëÿ ñâîé ñúñåä ñëåä ñêàíäàë çàðàäè êó÷åòà

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 11:14 / 03.06.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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56-ãîäèøåí ìúæ ïðîñòðåëÿ ñâîé ñúñåä â "Òðàêèÿ" îêîëî 08.20 ÷àñà òàçè ñóòðèí, íàó÷è Plovdiv24.bg.

Èíöèäåíòúò ñòàíàë â ðàéîíà íà "Ñêîáåëåâà ìàéêà"  â áëèçîñò äî áëîê 290, êîãàòî äâå äåöà ðàçõîæäàëè êó÷åòàòà ñè. Ïî âðåìå íà ðàçõîäêàòà âúçíèêíàë ñêàíäàë ìåæäó òÿõ è 56-ãîäèøíèÿ ìúæ, âåðîÿòíî çàðàäè äîìàøíèòå èì ëþáèìöè. Â ðàçïðàâèÿòà ñå âêëþ÷èë è áàùà èì, ñëåä êàòî äåöàòà ñå îáúðíàëè çà ïîìîù êúì íåãî.

Ñïîðúò ñå ðàçðàñíàë è 56-ãîäèøíèÿò ìúæ èçêàðâà çàêîííî ïðèòåæàâàíî îðúæèå è ïðîñòðåëâà áàùàòà íà äåöàòà â êðàêà è åäíî îò êó÷åòàòà.

Îò ïîëèöèÿòà ñúîáùèõà çà ÷èòàòåëèòå íà ñàéòà íè, ÷å â ìîìåíòà ñå îêàçâà ìåäèöèíñêà ïîìîù íà 44-ãîäèøíèÿ áàùà íà ìëàäåæèòå, à ïîñòðàäàëîòî êó÷å å îòêàðàíî íà âåòåðèíàð.

Ñòðåëåöúò å çàäúðæàí, à ðàáîòàòà ïî ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâà.


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