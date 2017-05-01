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Øåô àðàáèí êúì áúëãàðñêè ñëóæèòåëè: Ìúðçåëè, íèêîÿ íàöèîíàëíîñò íå ìèðèøå òàêà ëîøî êàòî âàñ
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 15:06 / 29.05.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Èäèîò, øèáàí*ê, ãîñïîæè÷êè, 15-ãîäèøíè ìîìè÷åíöà. Òîâà ñà ñàìî ÷àñò îò îáèäèòå, îòïðàâåíè êúì åêèï îò áúëãàðè, ðàáîòåùè â êàíàäñêà ôèðìà ó íàñ. Øåôúò èì, êîéòî å àðàáèí, îòíåñå ãëîáà 1000 ëåâà çàðàäè ëîøî îòíîøåíèå. Òîâà ñúîáùèõà îò Êîìèñèÿòà ïî äèñêðèìèíàöèÿòà, êîÿòî å íàëîæèëà íàêàçàíèåòî, öèòèðàíà îò "Òåëåãðàô". 

"Âñè÷êè áúëãàðè ñà ìúðçåëè. Íèêîÿ íàöèîíàëíîñò íå ìèðèøå òàêà ëîøî, êàêòî áúëãàðèòå. Âñè÷êè áúëãàðè ïîñòîÿííî áîëåäóâàò è íå çíàÿò êàê äà ñå ëåêóâàò", ñòàâà ÿñíî îò æàëáàòà. 

"Ïèåòå âèòàìèí Ö è ïîñëå ñå ÷óäèòå çàùî ïîñòîÿííî áîëåäóâàòå. Íèå â Êàíàäà èìàìå ìíîãî ïî-ñåðèîçíè ëåêàðñòâà è èçîáùî íå áîëåäóâàìå, íàðåæäàë øåôúò. Ñúæàëÿâàë, ÷å íå ñà îò Ñåâåðíà Àìåðèêà, íå çíàÿò êàê ñå ðàáîòè òàì, êúäåòî ðåàëíî ñå ñëó÷âàëè èñòèíñêèòå íåùà è áèëè èñòèíñêèòå õîðà. 

Ñêàíäàëíèÿò ïðèìåð íå å åäèíñòâåí ñëó÷àè çà ëîøî îòíîøåíèå îò ñòðàíà íà ÷óæäåíöèòå êúì íàøè ðàáîòíèöè. Æàëáèòå îò áúëãàðè, ðàáîòåùè ó íàñ âúâ ôèëèàëè íà ÷óæäè ôèðìè èëè äðóæåñòâà, êúäåòî òåõåí ïðÿê íà÷àëíèê å ÷óæäåíåö, çà÷åñòÿâàò, îò÷èòàò îò Êîìèñèÿòà ïî äèñêðèìèíàöèÿ.







Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Äà ñè îòèâà òàì,îò êúäåòî å äîøúë!Èëè äà ñå ëèí÷óâà îò âñè÷êè ðàáîòíèöè,äà ãî ïðàòÿò òàì êàäåòî ñëúíöå íå îãðÿâàðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡
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Ãîëåìè ïàòðåîòè ñòå ñå ñúáðàëè òóêà çíà÷è :)
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Íÿìà ïî ìúðçåëèâî ñúùåñòâî îò àðàáèíà.
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Ïðàâ ñè å ÷îâåêà ñàìî çà òîâà ÷å ìèòèøåìå ëîøî å â ãðåøêà íî ñìå ñè ìóðçåëè è æåí÷îâöè è ñàìî ñå îïðàâäàâàìå. Òúæà èñòèíà.
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Ñìðúäëèâ àðàáèí äà êàçâà, ÷å áúëãàðèòå ìèðèøàò - å òîâà å âèöà íà âåêà.Õîðà,êîèòî ñå áúðøàò ñ ðúöå,êîãàòî ñåðàò, ñåðàò è ïèêàÿò êúäåòî èì ïàäíå, æåíèòå èì ñ óâèòè ëèöà è òåëà , êîåòî íå èì ïðå÷è ñêðèòà ïîä çàâåñàòà, äà ñå èçñåðå ïðàâà â ìîëà, äà ãî èçòðúñêà è äà ñè òðúãíå.Íàëè ëèöåòî íå èì ñå âèæäà, îò êàêâî äà ãè å ñðàì.Õîðà,êîèòî ñëàãàò è ÿäàò òîíîâå ñìðúäëèâè ïîäïðàâêè â ñìðúäëèâîòî îâ÷å ìåñî è ñå õðàíÿò íà çåìÿòà, à è òå ñàìèòå ñìúðäÿò íà òÿõ, äà êàçâàò,÷å äðóãè áèëè ñìðúäëèâè.
Aíîíèìåí
ïðåäè 1 ÷. è 12 ìèí.
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Òàçè àðàáñêà ãíèäà òðÿáâà äà ñå çàøèå æèâ â êîðåìà íà ñâèíÿ.
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Òîãàâà äà ñå ïðåíåñå â Ñåâåðíà Àìåðèêà è äà ñè ìó ðàáîòÿò "íîðìàëíè" ïî íåãîâèòå äóìè ñëóæèòåëè, êàêâî òúðñè â Áúëãàðèÿ??!
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Äà ìó ñå îòíåìå ëèöåíçà è äà ñè å*àâà ìàèêàòà â êàíàäà äà ìó áà÷êàò...
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Âìåñòî äà ñå æàëâàò,äà ìó ïîäàðÿò åäíà ñâèíñêà ãëàâà â äîñòàâêà çà îáåäíî ìåíþ. Òîÿ "êîðåíåí" æèòåë íà Êàíàäà ùî å äîøúë â Áúëãàðèÿ ? Ùî íå ñè âúðòè áèçíåñà â Êàíàäà ?
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Íàä 6 000 äóøè âå÷å èñêàò â çàòâîðà Äÿâîëà ñ àäñêèÿ êó÷êàðíèê
11:49 / 29.05.2017
Çàùî â Àëÿñêà ñòóäåíòêèòå èñêàò äà îïðàâÿò ëåãëà, à â Ñëúí÷åâ áðÿ...
11:08 / 29.05.2017
Òúðñÿò ðàáîòíèöè ïî ìîðåòî äîðè îò Èíäèÿ è Áàíãëàäåø
10:40 / 29.05.2017
Åäíè ãîðäè è ïî-ðàçëè÷íè àáèòóðèåíòè
10:15 / 29.05.2017
Ïîìîðèåö îòêðàäíà êîëàòà íà ïîêîéíèê
09:23 / 29.05.2017
Øîôüîð ñå áëúñíà â òåëå, ïîñòðàäà áðåìåííàòà ìó ñúïðóãà
09:19 / 29.05.2017

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Âèæ îùå:
Êìåòèöàòà íà ÁÑÏ óíèùîæè ðîê ÿâëåíèåòî Êàâàðíà
09:32 / 28.05.2017
Æåíà ðàçêàçà êàê å áèëà óíèçåíà îò øîôüîð íà "Êàäèëàê" íà ïúïà íà Ïëîâäèâ!
11:15 / 27.05.2017
Øîôüîðêà íà òàêñè ñ÷óïè òúïîìåðà íà "Ðóñêè"!
16:55 / 27.05.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí: Àíòèáúëãàðñêà ãëåäêà â Ïëîâäèâ, òàêñèäæèÿ ñå èçãàâðè ñ ôëàãà è ãåðáà íè
14:11 / 28.05.2017
Øîôüîðúò íà êàäèëàêà: Æåíàòà áå ïèÿíà, ïîêàçà ìè ñðåäåí ïðúñò!
15:31 / 27.05.2017
Ñàìîóáèåö ñêî÷è îò 9-èÿ åòàæ íà ÓÌÁÀË "Ïëîâäèâ"!
09:36 / 29.05.2017
Ùå ñå çàñðàìè ëè äàìàòà, øîôèðàëà òîçè ïëîâäèâñêè "Ìåðöåäåñ"?
13:10 / 27.05.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Ëîêî - Ëóäîãîðåö 05/05/2017
Ïëîâäèâ ñå êàíäèäàòèðà çà Åâðîïåéñêà êóëòóðíà ñòîëèöà
Ëÿòíà ñåëåêöèÿ è ïîäãîòîâêà íà Ëîêî ñåçîí 2017/2018
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