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|Øåô àðàáèí êúì áúëãàðñêè ñëóæèòåëè: Ìúðçåëè, íèêîÿ íàöèîíàëíîñò íå ìèðèøå òàêà ëîøî êàòî âàñ
"Âñè÷êè áúëãàðè ñà ìúðçåëè. Íèêîÿ íàöèîíàëíîñò íå ìèðèøå òàêà ëîøî, êàêòî áúëãàðèòå. Âñè÷êè áúëãàðè ïîñòîÿííî áîëåäóâàò è íå çíàÿò êàê äà ñå ëåêóâàò", ñòàâà ÿñíî îò æàëáàòà.
"Ïèåòå âèòàìèí Ö è ïîñëå ñå ÷óäèòå çàùî ïîñòîÿííî áîëåäóâàòå. Íèå â Êàíàäà èìàìå ìíîãî ïî-ñåðèîçíè ëåêàðñòâà è èçîáùî íå áîëåäóâàìå, íàðåæäàë øåôúò. Ñúæàëÿâàë, ÷å íå ñà îò Ñåâåðíà Àìåðèêà, íå çíàÿò êàê ñå ðàáîòè òàì, êúäåòî ðåàëíî ñå ñëó÷âàëè èñòèíñêèòå íåùà è áèëè èñòèíñêèòå õîðà.
Ñêàíäàëíèÿò ïðèìåð íå å åäèíñòâåí ñëó÷àè çà ëîøî îòíîøåíèå îò ñòðàíà íà ÷óæäåíöèòå êúì íàøè ðàáîòíèöè. Æàëáèòå îò áúëãàðè, ðàáîòåùè ó íàñ âúâ ôèëèàëè íà ÷óæäè ôèðìè èëè äðóæåñòâà, êúäåòî òåõåí ïðÿê íà÷àëíèê å ÷óæäåíåö, çà÷åñòÿâàò, îò÷èòàò îò Êîìèñèÿòà ïî äèñêðèìèíàöèÿ.
Êîìåíòàðè (16)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Íàä 6 000 äóøè âå÷å èñêàò â çàòâîðà Äÿâîëà ñ àäñêèÿ êó÷êàðíèê
11:49 / 29.05.2017
Çàùî â Àëÿñêà ñòóäåíòêèòå èñêàò äà îïðàâÿò ëåãëà, à â Ñëúí÷åâ áðÿ...
11:08 / 29.05.2017
Òúðñÿò ðàáîòíèöè ïî ìîðåòî äîðè îò Èíäèÿ è Áàíãëàäåø
10:40 / 29.05.2017
Åäíè ãîðäè è ïî-ðàçëè÷íè àáèòóðèåíòè
10:15 / 29.05.2017
Ïîìîðèåö îòêðàäíà êîëàòà íà ïîêîéíèê
09:23 / 29.05.2017
Øîôüîð ñå áëúñíà â òåëå, ïîñòðàäà áðåìåííàòà ìó ñúïðóãà
09:19 / 29.05.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Êìåòèöàòà íà ÁÑÏ óíèùîæè ðîê ÿâëåíèåòî Êàâàðíà
09:32 / 28.05.2017
Øîôüîðêà íà òàêñè ñ÷óïè òúïîìåðà íà "Ðóñêè"!
16:55 / 27.05.2017
Øîôüîðúò íà êàäèëàêà: Æåíàòà áå ïèÿíà, ïîêàçà ìè ñðåäåí ïðúñò!
15:31 / 27.05.2017
Ñàìîóáèåö ñêî÷è îò 9-èÿ åòàæ íà ÓÌÁÀË "Ïëîâäèâ"!
09:36 / 29.05.2017
Ùå ñå çàñðàìè ëè äàìàòà, øîôèðàëà òîçè ïëîâäèâñêè "Ìåðöåäåñ"?
13:10 / 27.05.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà