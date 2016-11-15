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Ïëîâäèâ÷àíêà: Ìëàäåæè ïàôêàò òðåâà íà ìåòðè îò äåöàòà â Öàð Ñèìåîíîâàòà!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 09:14 / 27.05.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ïðèòåñíåíà ÷èòàòåëêà íà Plovdiv24.bg ñå ñâúðçà ñ ðåäàêöèÿòà íà íàøàòà ìåäèÿ, çà äà ñïîäåëè:

"Çäðàâåéòå! Ïèøà Âè, çàùîòî ñúì èçêëþ÷èòåëíî âúçìóòåíà. Èìàì ìàëêî äåòå è âñåêè äåí õîäèì íà áåáåøêàòà ïëîùàäêà äî ôîíòàíèòå â Öàð Ñèìåîíîâàòà ãðàäèíà. Ïî÷òè íÿìà äåí, â êîéòî ìëàäåæè äà íå ïóøàò òðåâà íà ïåéêèòå äî ñàìàòà ïëîùàäêà. Àðîìàòúò ñå ðàçíàñÿ íàâñÿêúäå, â òîâà ÷èñëî è íà ïëîùàäêàòà. Ãîâîðèëà ñúì ñúñ ñëóæèòåëè íà "Îáùèíñêà îõðàíà", íî è òå íèùî íå ìîãàò äà ïðåäïðèåìàò, çàùîòî íÿìàò ïðàâî äà çàäúðæàò íèêîãî. 

Ìíîãî ïúòè ñìå õîäèëè ìàéêè äà ïðàâèì çàáåëåæêè, íî áåç ðåçóëòàò. Êàêâî òðÿáâà äà ñå ñëó÷è, çà äà ñè âîäÿ äåòåòî íà ïëîùàäêàòà, áåç äà ìèðèøå íàâñÿêúäå íà òðåâà? Êîé òðÿáâà è èìà ïðàâî äà ïðåäïðèåìå êàêâîòî è äà áèëî? Ïîçäðàâè".


Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 167
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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êàê äà íå ÿ îæàëèø æåíàòà?! Òà òîâà å óíèêàëåí ïðîáëåì! Ïîíå ïîëîâèíàòà ìè ñúñåäè èëè ñè õâúðëÿò ëàéíàòà íà äîìàøíèòå ëþáèìöè ïðåç òåðàñàòà, èëè õðàíÿò è ìíîæàò óëè÷íèòå òàêèâà. Îêîëî áëîêà ìè ìèðèøå íà óðèíà è ìúðøà, íî àêî ìèðèøå íà ìàðèõóàíà ... åé òîãàâà ïðåëèâà ÷àøàòà ... ÀÌÀÍ ÎÒ ÌÐÚÍÊÀ×È! Íà áîëøèíñòâîòî îò õîðà èì ïèñíà äà ðàáîòÿò è ñúæèòåëñòâàò ñ êðåòåíè. Íÿìà äåí, â êîéòî äà íå âèæäàì êàê íå÷èå êó÷å ñåðå íà òðîòîàðà è åêñêðåìåíòèòå ñè îñòàâàò òàì ñúñ äíè. Íÿìà äåí, â êîéòî íÿêîé ñúñåä íå êúðòè ñ áîðìàøèíà ìåæäó 14-16:00. Ìèëèòå íè óïðàâíèöè ïðåäïðèåõà òàêèâà ìåðêè, ÷å àêî ñåäíà çàä âîëíà íà áóòèëêà êîíöåíòðàò, íàêàçàíèåòî ìè ùå å â ïúòè ïî ìàëêî, îò êîëêîòî àêî ñúì ïóøèë ïðåç ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà! Æåíàòà äà ïîãëåäíå êúäå æèâåå ïúðâî è äà ñå çàìèñëè, äàëè íàèñòèíà ìèðèñúò íà äàäåíî ðàñòåíèå å ïðè÷èíàòà çà ìîðàëíàòà íè äåãðàäàöèÿ!
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Àç íå ìîãà äà ðàçáåðà êúäå å ïðîáëåìà íàëè íèêîé íå é ïðåäëàãà àãèòèðà íà íåÿ è äåöàòà. Ìèðèøåëî êâî òîëêîâà.
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Ñëåä êàòî èìà äúðæàâè, â êîèòî òðåâàòà å ðàçðåøåíà, íå âèæäàì êàêâî ìÿêàòå îùå ïî òîçè âúïðîñ.. Êàêâî êàòî ìèðèøå? Íåùî íà áåáåòî ëè ùå ìó ñòàíå? Íà ïòèöèòå ëè? Íà âúçäóõà ëè? :) .. Àéäå ìîëÿ âè ñå..
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Ïî äîáðå äà äèøàò áèëêè îò êîëêîòî ãàçîâåòå íà àâòîìîáèëèòå ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Ooo Áîæå äà òè èìàì è ïðîáëåìèòå....!!!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
"Æúëò" êîä çà 19 îáëàñòè äíåñ, äðóãàòà ñåäìèöà îáà÷å ùå ñòàâà çà ...
09:29 / 27.05.2017
"Ñèíÿ çîíà" âñå ïî-æåëàíà îò íÿêîè ïëîâäèâ÷àíè, åòî çàùî!
08:35 / 27.05.2017
Ïîðåäíî èíòåðåñíî ñúáèòèå ïðåäñòîè â "Êàïàíà"
07:10 / 27.05.2017
Áëàãîòâîðèòåëíà êàóçà â ïîäêðåïà íà Ïåòüî îò Òúðãîâñêàòà
07:00 / 27.05.2017
Âàëåæèòå â Ïëîâäèâ çàïî÷íàõà, ùå ñå ñáúäíàò ëè ìðà÷íèòå ïðîãíîçè ...
21:22 / 26.05.2017
Îòíîâî êàòàñòðîôà â Ïëîâäèâ
18:38 / 26.05.2017

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7, 8, 9, 10, 11, 12! Àáèòóðèåíòñêè èçöåïêè 2017: Â Ïëîâäèâ ãî ïðàâÿò òàêà!
20:36 / 25.05.2017
Ïëîâäèâñêè àáèòóðèåíòè ñ÷óïèõà âñè÷êè ðåêîðäè ïî ôóêíÿ!
10:44 / 25.05.2017
ÁÌÂ ñ àáèòóðèåíòè ïëàìíà â äâèæåíèå â Ïëîâäèâ, âñåêè ñå ñïàñÿâà êàêòî ìîæå!
21:16 / 25.05.2017
ÌÂÐ Ïëîâäèâ ïîêàçà íîâèòå ñè ïàòðóëêè! Èìàò òåõíèêà, îò êîÿòî ùå âè ñå çàâèå ñâÿò!
14:14 / 26.05.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí çàñíå áðóòàëíî íàðóøåíèå è ñå çàêàíè: Ùå ñòèãíà äîêðàé òîçè äà ñè ïîëó÷è çàñëóæåíîòî!
13:51 / 26.05.2017
Ìàéêà-âåãàí øîêèðà ñ êîìåíòàð çà áåáåòî ñè â ñîöèàëíàòà ìðåæà
17:05 / 25.05.2017
Àáèòóðèåíò ñëåçå îò äæèïà, çà äà âúðòè ãþáåöè ïî ñðåäàòà íà îæèâåí áóëåâàðä â Ïëîâäèâ!
09:18 / 26.05.2017
Àêòóàëíè òåìè
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