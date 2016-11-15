Ïëîâäèâ÷àíêà: Ìëàäåæè ïàôêàò òðåâà íà ìåòðè îò äåöàòà â Öàð Ñèìåîíîâàòà!

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"Çäðàâåéòå! Ïèøà Âè, çàùîòî ñúì èçêëþ÷èòåëíî âúçìóòåíà. Èìàì ìàëêî äåòå è âñåêè äåí õîäèì íà áåáåøêàòà ïëîùàäêà äî ôîíòàíèòå â Öàð Ñèìåîíîâàòà ãðàäèíà. Ïî÷òè íÿìà äåí, â êîéòî ìëàäåæè äà íå ïóøàò òðåâà íà ïåéêèòå äî ñàìàòà ïëîùàäêà. Àðîìàòúò ñå ðàçíàñÿ íàâñÿêúäå, â òîâà ÷èñëî è íà ïëîùàäêàòà. Ãîâîðèëà ñúì ñúñ ñëóæèòåëè íà "Îáùèíñêà îõðàíà", íî è òå íèùî íå ìîãàò äà ïðåäïðèåìàò, çàùîòî íÿìàò ïðàâî äà çàäúðæàò íèêîãî.
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"Æúëò" êîä çà 19 îáëàñòè äíåñ, äðóãàòà ñåäìèöà îáà÷å ùå ñòàâà çà ...
09:29 / 27.05.2017
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10:44 / 25.05.2017
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