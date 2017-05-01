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Предупреждение за Пловдив!
Източник: Plovdiv24.bg 16:11 / 26.05.2017 Отпечатай Изпрати
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"Жълт" код заради очаквани обилни валежи е обявен за 19 области в страната за събота, 27 май. Това показва справка на страницата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към БАН.

Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник, София-област и София-град. В тези райони се очакват количества на валежа между 15 до 30 л./кв.м.







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