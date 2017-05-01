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|ÌÂÐ Ïëîâäèâ ïîêàçà íîâèòå ñè ïàòðóëêè! Èìàò òåõíèêà, îò êîÿòî ùå âè ñå çàâèå ñâÿò!
Ðàçïîëàãàò è ñ ìîáèëíè ïå÷àòíè óñòðîéñòâà, ÷ðåç êîèòî íà ìÿñòî ùå ñå èçäàâàò äîêóìåíòè çà óñòàíîâåíè íàðóøåíèÿ íà ïúòÿ, êàêòî è çà ðàçïå÷àòâàíå íà íåâðú÷åíè åëåêòðîííè ôèøîâå è íàêàçàòåëíè ïîñòàíîâëåíèÿ. Àâòîìîáèëèòå ñà ðàçïðåäåëåíè çà ñåêòîð "Ïúòíà ïîëèöèÿ" è çà ðàéîííèòå óïðàâëåíèÿ â Àñåíîâãðàä, Êàðëîâî, Ïúðâîìàé, Ñòàìáîëèéñêè, Ðàêîâñêè, Õèñàðÿ è Òðóä.
Êîìåíòàðè (13)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ñêàíäàëúò â Àñåíîâãðàä å ñòðàøåí è ìàé íå å ñàìî åäèí!
14:31 / 26.05.2017
Åòî ãî ïëîâäèâ÷àíèíà, ïðåáèë è çàïëàøâàë ñ óáèéñòâî ëåêàðè
14:06 / 26.05.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí çàñíå áðóòàëíî íàðóøåíèå è ñå çàêàíè: Ùå ñòèãíà äîêð...
13:51 / 26.05.2017
Òîðìîç â "Ñòîëèïèíîâî"! Ïëîâäèâ÷àíè: Áåçñèëíè ñìå!
13:20 / 26.05.2017
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12:43 / 26.05.2017
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11:56 / 26.05.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Öàð Ñèìåîíîâàòà ãðàäèíà îñúìíà ñ íàä ñòî áåçïëàòíè êíèãè
10:04 / 24.05.2017
Àáèòóðèåíòêà îò Ñòðîèòåëíèÿ îáðà àïëîäèñìåíòèòå ñ íàðîäíà íîñèÿ
08:53 / 24.05.2017
Ïëîâäèâñêè àáèòóðèåíòè ñ÷óïèõà âñè÷êè ðåêîðäè ïî ôóêíÿ!
10:44 / 25.05.2017
Ìàéêà-âåãàí øîêèðà ñ êîìåíòàð çà áåáåòî ñè â ñîöèàëíàòà ìðåæà
17:05 / 25.05.2017
Â Ïëîâäèâ äíåñ âñè÷êè áÿõà ÇÀÅÄÍÎ íà ãîëåìèÿ ïðàçíèê çà 24 ìàé
14:11 / 24.05.2017
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Àáîíàìåíò
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