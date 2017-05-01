ÌÂÐ Ïëîâäèâ ïîêàçà íîâèòå ñè ïàòðóëêè! Èìàò òåõíèêà, îò êîÿòî ùå âè ñå çàâèå ñâÿò!

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 14:14 / 26.05.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Íà òúðæåñòâåíà öåðåìîíèÿ ñ öúðêîâåí âîäîñâåò äíåñ ïðåä ñãðàäàòà íà ñåêòîð "Ïúòíà ïîëèöèÿ" â Ïëîâäèâ áÿõà ðàçäàäåíè êëþ÷îâå çà 21 íîâè ñëóæåáíè àâòîìîáèëà, êîèòî ñà ðàçïðåäåëåíè çà îáëàñòíàòà äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ. Êîëèòå ñà îáîðóäâàíè ñúñ ñèñòåìà çà ïîñòîÿííî âèäåîçàñíåìàíå íà ïúòíèÿ êîíòðîë çà ïðîñëåäÿâàíå äåéíîñòòà íà ïîëèöåéñêèòå íàðÿäè, ðàáîòíà ñòàíöèÿ çà îòäàëå÷åí äîñòúï, êàìåðè, ìèêðîôîíè. 

Ðàçïîëàãàò è ñ ìîáèëíè ïå÷àòíè óñòðîéñòâà, ÷ðåç êîèòî íà ìÿñòî ùå ñå èçäàâàò äîêóìåíòè çà óñòàíîâåíè íàðóøåíèÿ íà ïúòÿ, êàêòî è çà ðàçïå÷àòâàíå íà íåâðú÷åíè åëåêòðîííè ôèøîâå è íàêàçàòåëíè ïîñòàíîâëåíèÿ. Àâòîìîáèëèòå ñà ðàçïðåäåëåíè çà ñåêòîð "Ïúòíà ïîëèöèÿ" è çà ðàéîííèòå óïðàâëåíèÿ â Àñåíîâãðàä, Êàðëîâî, Ïúðâîìàé, Ñòàìáîëèéñêè, Ðàêîâñêè, Õèñàðÿ è Òðóä.







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