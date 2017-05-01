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7, 8, 9, 10, 11, 12! Àáèòóðèåíòñêè èçöåïêè 2017: Â Ïëîâäèâ ãî ïðàâÿò òàêà!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 20:36 / 25.05.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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"Àáèòóðèåíòñêè èçöåïêè 2017" - òàêà íåáåçèçâåñòíèÿò ïëîâäèâ÷àíèí Æîðî Âèçèîòî íàðå÷å çðåëèùíèÿ ñè 11-ìèíóòåí êëèï, êîéòî ïóáëèêóâà äíåñ.

Òîé çàïî÷âà ñ îòêðîâåíèåòî íà äâàìà ìëàäåæè, êîèòî ïðèçíàâàò, ÷å ñà îáúðêàëè õîòåëèòå çà ïðàçíèêà. Ïîêàçâàò ñè ïîêàíàòà, îò êîÿòî ñå âèæäà ãðåøêàòà. È ïðåäïîëàãàò, ÷å è "òóê ùå èìà drink and drive" è ùå ñè íàïðàâÿò êóïîíà. Îñòàíàëîòî âèæòå ñàìè â ïðèêà÷åíîòî âèäåî.



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Na men mi charesva videoto! Plovdiv vinagi e bil NAJ_ NAJ! Krasivi chora, prekrasno oblecheni, strashno emotzionalni i strachotno motivirani! Tova e mladesta dnes! Tova e novoto pokolenie! Pozelavam na vsitchki uspechi v budesteto! Budete radostni i staslivi! Neka Bog da vi zakrilja!ðŸ˜Ž
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Äà çàïàëèì ãóìèòå íà áàâàðåöà è äà îêàæåì êîé ñ êàêâî ìîæå äà ñå èçëîæè !
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Óæàñíî íå äîáðå è áåçñòèëíî îáëå÷åíè ìëàäè õîðà ðŸ˜«ðŸ˜¬
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À âèæ êàêâî ìîæå äà ñà ãî íàçóáðèëè !! Íå ñè ïðàâ,÷å ìîæå äà ñà íàó÷èëè....
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Ïîëîæåíèåòî å ïúëíà ñêðúá ðŸ˜³
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Óæàñíà ñåëÿíèÿ,êè÷ è äåãðàäàöèÿ ! Ïàçè áîæå,òîâà å ïîêîëåíèå âúðõó êîåòî ùå ñå ãðàäè îáùåñòâîòî íè çà íàïðåä ! Íèùî äîáðî íå ÷àêà Áúëãàðèÿ ñ ïîäîáíè ìàéìóíè !
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21:16 / 25.05.2017
Íÿìà äà ïîâÿðâàòå êàêâî ñå ñëó÷è íà íàé-íàòîâàðåíèÿ áóëåâàðä â Ïë...
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21:16 / 23.05.2017
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