7, 8, 9, 10, 11, 12! Àáèòóðèåíòñêè èçöåïêè 2017: Â Ïëîâäèâ ãî ïðàâÿò òàêà!

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Òîé çàïî÷âà ñ îòêðîâåíèåòî íà äâàìà ìëàäåæè, êîèòî ïðèçíàâàò, ÷å ñà îáúðêàëè õîòåëèòå çà ïðàçíèêà. Ïîêàçâàò ñè ïîêàíàòà, îò êîÿòî ñå âèæäà ãðåøêàòà. È ïðåäïîëàãàò, ÷å è "òóê ùå èìà drink and drive" è ùå ñè íàïðàâÿò êóïîíà. Îñòàíàëîòî âèæòå ñàìè â ïðèêà÷åíîòî âèäåî.
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10:04 / 24.05.2017
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21:16 / 23.05.2017
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