Àáèòóðèåíòêà îò Ïëîâäèâ ñè ñïóêà òúïàí÷åòî ñ áðúìáàð çà ïðåïèñâàíå íà ìàòóðàòà!

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Ñ ïðîâåæäàíåòî íà ìàòóðèòå è çàïî÷âàíåòî íà ïðèåìíèòå èçïèòè çà êîëåæè è óíèâåðñèòåòè ïàöèåíòèòå ñ ïîäîáåí ïðîáëåì ñå óâåëè÷àâàò. Ñðåä òÿõ èìà è òàêèâà, êîèòî âå÷å ñà ÷àñò îò àêàäåìè÷íèÿ æèâîò è ñà èçòåãëèëè èçïèòèòå ñè ñ ìåñåö, çà äà îòïúòóâàò íà áðèãàäè â ÷óæáèíà.

"Â ïîâå÷åòî ñëó÷àè íàêðàÿ ïðåïèñâà÷èòå èäâàò êàòî íàøè ïàöèåíòè. Ìèêðîñëóøàëêèòå ñå âàäÿò ïî÷òè îïåðàòèâíî", ïðåäóïðåäè ëåêàðÿò. Íàëàãà ñå ìàëêèòå óñòðîéñòâà äà áúäàò ïðåìàõâàíè ïîä ìèêðîñêîï, à óñëîæíåíèÿòà íå ñà ðÿäêîñò. Â îïèòà ñè ñàìè äà èçâàäÿò ÷óæäîòî òÿëî îò ñåáå ñè ìíîãî çðåëîñòíèöè è ñòóäåíòè óâðåæäàò ñëóõà ñè.



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