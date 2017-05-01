ÌÂÐ Ïëîâäèâ: Âîäà÷úò íà ìåðöåäåñà å âèíîâåí çà êàòàñòðîôàòà ñ ïîëèöàÿ!

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 14:52 / 23.05.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Plovdiv24.bg ïîòúðñè ÎÄ ÌÂÐ Ïëîâäèâ âúâ âðúçêà ñ ïúòíèÿ èíöèäåíò, çà êîéòî ïúðâè âè èíôîðìèðàõìå ïðåäè ìèíóòè. Îò èíñòèòóöèÿòà çàÿâèõà, ÷å 56-ãîäèøíèÿò âîäà÷ íà ìåðöåäåñà íå å ñïðÿë íà çíàê ÑÒÎÏ, êàòî ïî òîçè íà÷èí å îòíåë ïðåäèìñòâî íà ìîòîðèçèðàíèÿ ïîëèöàé. Ïîñòðàäàëèÿò å îòêàðàí â áîëíèöà çà ïðåãëåäè áåç äàííè çà ìíîãî òåæêè òðàâìè. Âîäà÷èòå ñà òåñòâàíè çà óïîòðåáà íà àëêîõîë, ðåçóëòàòèòå ñà îòðèöàòåëíè. Ïúòíîòðàíñïîðòíîòî ïðîèçøåñòâèå å ðåãèñòðèðàíî îêîëî 13,20 ÷àñà äíåñ íà óëèöà "Ãåîðãè Áåíåâ" áëèçî äî Ñòúêëàðñêèÿ çàâîä.



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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Íå ñìÿòàì äà ïðîäúëæàâàì...íÿìà ñìèñúë,íî êîãàòî ñå ñëó÷è íåùî ñ âàñ èëè âàø áëèçúê òîãàâà ðåâåòå è òúðñèòå ïîëèöèÿòà...
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Å îñòàâàøå è îáðàòíîòî äà êàæåòå è ùÿõ äà âè ïðèçíàÿ!!!
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Ñìåøíè ñòå ñ òåçè 20ëâ!!!Àêî õîðàòà íå äàâàò íÿìà äà ñå èñêà,íî àêî ùå òî âçåìàò êíèæêàòà è ùå òè áðúêíàò â äæîáà ñòàâà ñòðàøíî...Êàðàé ñïîðåä ïðàâèëàòà è íÿìà äà èìà íóæäà äà äàâàòå 20ëâ ðŸ˜‰
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Âåðíî ìåðæåäåñà å âèíîâåí ùî ìèíàâà íà çåëåíî ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Ïî-ñèëíè äîðè îò ÿâèëèòå ñå íà ìàòóðàòà ïî ÁÅË, îò ÌÂÐ-Ïëîâäèâ ñà ãîòîâè âåäíàãà ñúñ ñáèòèÿ ïðåðàçêàç. Âèíîâíèêúò å ðàçêðèò, ïðè÷èíàòà - ñúùî. Çàùî îáà÷å ïî÷òè íèêîé íå ñïèðà â Ïëîâäèâ íà STOP íå æåëàÿò äà îòãîâîðÿò. Çàùî ðåäêèòå èì ïàòðóëè âå÷å ñúùåñòâóâàò åäèíñòâåíî, çà äà ïúëíÿò áîëíèöè è ãðîáèùà, ñúùî íå æåëàÿò äà îòãîâîðÿò. Èìà ëè ïîëçà îò òÿõ â òîçè èì âèä è íå å ëè âðåìå äà ñå ñïðå ðàçõèùåíèåòî íà 1+ ìèëèàðä ëåâà çà åäíà óíèôîðìåíà áóòàôîðèÿ? Íà òîâà ñúâñåì ñêîðî òðÿáâà íèå äà îòãîâîðèì.
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13:55 / 23.05.2017
Äâàìà ñà òðàíñïîðòèðàíè â ïëîâäèâñêà áîëíèöà ñëåä ñêàíäàë è ïîáîé...
12:10 / 23.05.2017
Òîòåâ ïðè Äÿäî Íèêîëàé, ìèñëÿò êàê öúðêâàòà äà ó÷àñòâà â ÅÑÊ 2019...
11:48 / 23.05.2017
Èçêëþ÷èòåëíî ïèÿí øîôüîð áå çàäúðæàí â "Òðàêèÿ"
11:37 / 23.05.2017
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09:58 / 22.05.2017
Òåæêà êàòàñòðîôà íà Àñåíîâãðàäñêî øîñå â Ïëîâäèâ!
14:17 / 22.05.2017
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15:10 / 21.05.2017
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14:34 / 21.05.2017
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