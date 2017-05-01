ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|ÌÂÐ Ïëîâäèâ: Âîäà÷úò íà ìåðöåäåñà å âèíîâåí çà êàòàñòðîôàòà ñ ïîëèöàÿ!
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 2
Êîìåíòàðè (8)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 6 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 14 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 15 ìèí.
-2
ïðåäè 1 ÷. è 19 ìèí.
+1
ïðåäè 1 ÷. è 30 ìèí.
-1
ïðåäè 1 ÷. è 33 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 39 ìèí.
+1
ïðåäè 1 ÷. è 54 ìèí.
+6
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ïëîâäèâ÷àíèí: Êîé ùå íàêàæå óíèôîðìåíèòå çà íåñïàçâàíåòî íà çàêîí...
13:55 / 23.05.2017
Äâàìà ñà òðàíñïîðòèðàíè â ïëîâäèâñêà áîëíèöà ñëåä ñêàíäàë è ïîáîé...
12:10 / 23.05.2017
Òîòåâ ïðè Äÿäî Íèêîëàé, ìèñëÿò êàê öúðêâàòà äà ó÷àñòâà â ÅÑÊ 2019...
11:48 / 23.05.2017
Èçêëþ÷èòåëíî ïèÿí øîôüîð áå çàäúðæàí â "Òðàêèÿ"
11:37 / 23.05.2017
"Áîëüøîé Ìîñêîâñêèé Öèðê" îìàãüîñà ïëîâäèâ÷àíè ñ íåâèæäàí ñïåêòàê...
10:53 / 23.05.2017
È Ãðàôà èçáðà Ïëîâäèâ çà íà÷àëî íà òóðíåòî ñè
10:37 / 23.05.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Òåæêà êàòàñòðîôà íà Àñåíîâãðàäñêî øîñå â Ïëîâäèâ!
14:17 / 22.05.2017
Ìëàä ìúæ åäâà íå çàãèíà ñëåä äèâ åêøúí ïðåä ïëîâäèâñêà äèñêîòåêà
14:55 / 22.05.2017
Ìåòåîðîëîã çîâå: Êðèéòå êîëèòå
15:10 / 21.05.2017
Òðàãåäèÿ êðàé Ïëîâäèâ! Ìúæ çàãèíà ïðè ïîæàð!
14:34 / 21.05.2017
Àíòèïàðêèíã âîéíàòà â Ïëîâäèâ ïðèäîáèâà èíòåðåñíè èçìåðåíèÿ
12:05 / 21.05.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà