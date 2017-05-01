Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
ÍÎÂÎ
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
Âå÷åðÿ â íåáåòî íàä Âàðíà – òîï ãëåçîòèÿòà çà ëÿòî 2017
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 09:38 / 23.05.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
©
Âå÷åðÿ â íåáåòî - íàä ìîðåòî è ñâåòëèíèòå íà Âàðíà. Òîâà ùå å íàé-íîâàòà è åêçîòè÷íà ãëåçîòèÿ çà âàðíåíöè è ãîñòèòå íà ãðàäà òîâà ëÿòî. Ïåòçâåçäíîòî ïîõàïâàíå ñ îáåçîïàñèòåëåí êîëàí íà 50-èíà ìåòðà íàä çåìÿòà ùå ñå ñëó÷âà â ìîäåðíèçèðàùàòà ñå çà ÷àñîâå çîíà íà ïðèñòàíèùå "Âàðíà", êîÿòî âå÷å ñå íàëîæè êàòî íàé-æåëàíàòà çîíà çà ðàçõîäêè è çàáàâëåíèÿ ïî ðîäíîòî ×åðíîìîðèå.

Ñëåä êàòî ìèíàëîòî ëÿòî îáùèíà Âàðíà çàâúðòÿ ïúðâèÿ íàñèòåí êóëòóðíî-ðàçâëåêàòåëåí êàëåíäàð â çîíàòà íà ïðèñòàíèùåòî, ñúñ ñúäåéñòâèåòî íà êìåòà è ìåñòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ íà êðàéáðåæíàòà çîíà äî ìåñåö ùå îòâîðÿò âðàòè ãîëÿì äåòñêè êúò, íîâ ðåñòîðàíò, ëóêñîçåí áàð è ùå áúäàò ìîíòèðàíè êîíñòðóêöèèòå íà "Dinner in the sky", êîèòî ùå ïðåäëàãàò êóëèíàðíîòî ïðåæèâÿâàíå â îáëàöèòå äî êðàÿ íà ëÿòîòî. 

Êîëîðèòíàòà âå÷åðÿ â îáëàöèòå å ïîïóëÿðíà ñðåä ëþáèòåëèòå íà àäðåíàëèíà â ïî÷òè öÿëà Åâðîïà è ðàçëè÷íè äðóãè òî÷êè íà ñâåòà, èçâåñòíè êàòî ñòîëèöè íà çàáàâëåíèåòî è ëóêñà, êàòî Áðþêñåë, Ïàðèæ, Ðèì, Ëàñ Âåãàñ, Äóáàé, ÞÀÐ è äð. 

Îïèòúò â "Dinner in the sky" äî ìîìåíòà ïîêàçâà, ÷å â ñðåäàòà íà ïëàòôîðìàòà âëàäåòåë å ìàñòúðøåô ãîòâà÷, êîéòî èçïúëíÿâà êóëèíàðíèòå æåëàíèÿ íà êëèåíòèòå áåçîòêàçíî, âúïðåêè îòäàëå÷åíîñòòà îò çåìÿòà. Ïúòåøåñòâèåòî â îáëàöèòå íàä Âàðíåíñêèÿ çàëèâ å âúçìîæíî äà áúäå ãàðíèðàíî îñâåí ñ âêóñíà âå÷åðÿ è ñ ìóçèêà íà æèâî.

Íàä 200 ðàáîòíè ìåñòà ùå áúäàò ñúçäàäåíè â íîâàòà çîíà çà îòäèõ è ðàçâëå÷åíèÿ íà Ïðèñòàíèùåòî âúâ Âàðíà, â êîÿòî àòðàêòèâåí äåòñêè êúò ùå ïîñðåùíå ìàéêèòå ñ äåöà, à âêóñíà õðàíà è ðàçõëàäèòåëíè íàïèòêè ùå áúäàò íà ðàçïîëîæåíèå íà âñè÷êè âàðíåíöè.

Ñëåä êàòî ïðåç ïîñëåäíèòå ïî-ìàëêî îò ÷åòèðè ãîäèíè àäìèíèñòðàöèÿòà íà Âàðíà óñïÿ äà îòâîðè ãðàäà êúì ìîðåòî è äà ïðåîáðàçè äî íåóçíàâàåìîñò çîíàòà êðàé Ìîðñêà ãàðà, âå÷åðÿ íàä ìîðñêèòå âúëíè è ïèòèå ïîä ïàëìèòå è ìîðñêèÿ áðèç å ïîðåäíàòà çàäúëæèòåëíà ñòúïêà, çà äà ñå ìåðè ìîðñêàòà íè ñòîëèöà ñ ïðåäïî÷èòàíèòå òîïäåñòèíàöèè çà çàáàâëåíèÿ ïî ñâåòà.







Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Aíîíèìåí
ïðåäè 1 ÷. è 7 ìèí.
+1
 
 
Íå çíàåõ 4å âàâ Âàðíà èìà ïàëìè...
0
 
 
Õàõà íàèñòèíà ñ òèÿ äóïêè íå ñòàâà. :D
0
 
 
Òðÿáâà è ïàìïåðñè äà ðàçäàâàò ðŸ˜‚
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Òîçè æèëèùåí áëîê çàòðîãâà, îòâàðÿ î÷èòå è ñúðöåòî êúì áúëãàðùèíà...
10:58 / 23.05.2017
ÁÀÁÕ ñðàâíÿâà êà÷åñòâîòî íà õðàíèòå ó íàñ è â Çàïàäíà Åâðîïà
10:55 / 23.05.2017
×óæäåíöè ïðîïèùÿõà ñëåä ðàçõîäêè â Íåñåáúð
09:18 / 23.05.2017
Ïî÷èíà ïîñòðàäàëèÿò ïðè àâàðèÿòà â "Ñòîìàíà" øëîñåð
09:14 / 23.05.2017
Âúîðúæåí âëåçå â äîìà íà âúçðàñòíà æåíà, òÿ ãî èçãîíè
17:34 / 22.05.2017
Ïðîêóðàòóðàòà èçâúðøâà ïðîâåðêà íà Çäðàâíàòà êàñà
17:33 / 22.05.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ìàé 2017 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Åêñêëóçèâíî: Òåæêà êàòàñòðîôà çàòâîðè ÀÌ "Òðàêèÿ", íà ìÿñòîòî èçíåíàäâàùî ñå îêàçà è ãëàâíèÿò ïðîêóðîð!
09:58 / 22.05.2017
Òåæêà êàòàñòðîôà íà Àñåíîâãðàäñêî øîñå â Ïëîâäèâ!
14:17 / 22.05.2017
Ìëàä ìúæ åäâà íå çàãèíà ñëåä äèâ åêøúí ïðåä ïëîâäèâñêà äèñêîòåêà
14:55 / 22.05.2017
Ìåòåîðîëîã çîâå: Êðèéòå êîëèòå
15:10 / 21.05.2017
Òðàãåäèÿ êðàé Ïëîâäèâ! Ìúæ çàãèíà ïðè ïîæàð!
14:34 / 21.05.2017
Àíòèïàðêèíã âîéíàòà â Ïëîâäèâ ïðèäîáèâà èíòåðåñíè èçìåðåíèÿ
12:05 / 21.05.2017
ÌÂÐ Ïëîâäèâ: Ìëàäà æåíà å îòíåëà ïðåäèìñòâî è å ïðåäèçâèêàëà êàòàñòðîôàòà!
14:42 / 22.05.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Àòåíòàò â Ìàí÷åñòúð
Èíöèäåíòè ñ Ôîëêñâàãåí Ãîëô
90 ãîäèíè Ëîêîìîòèâ
Ïëîâäèâ ñå êàíäèäàòèðà çà Åâðîïåéñêà êóëòóðíà ñòîëèöà
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ïëîâäèâ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Áèõòå ëè ïîäêðåïèëè èçëèçàíå íà Áúëãàðèÿ îò ÍÀÒÎ è ÅÑ çà êàêâîòî çàãàòíà âîäà÷à íà ÁÑÏ â Ïëîâäèâ?
Êàòåãîðè÷íî ÍÅ
Èñêàì äà èçëåçåì îò ÍÀÒÎ, íî äà îñòàíåì â ÅÑ
Èñêàì äà èçëåçåì îò ÅÑ, íî äà îñòàíåì â ÍÀÒÎ
Êàòåãîðè÷íî ÄÀ
Íÿìàì ìíåíèå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »
ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ïëîâäèâ÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2004 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Plovdiv24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Plovdiv24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Plovdiv24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñàéòúò å ñúçäàäåí îò ïëîâäèâ÷àíè, çà ïëîâäèâ÷àíè. 100% ïëîâäèâñêè ïðîäóêò.
Ñòàòèñòèêà: