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|Âå÷åðÿ â íåáåòî íàä Âàðíà – òîï ãëåçîòèÿòà çà ëÿòî 2017
Ñëåä êàòî ìèíàëîòî ëÿòî îáùèíà Âàðíà çàâúðòÿ ïúðâèÿ íàñèòåí êóëòóðíî-ðàçâëåêàòåëåí êàëåíäàð â çîíàòà íà ïðèñòàíèùåòî, ñúñ ñúäåéñòâèåòî íà êìåòà è ìåñòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ íà êðàéáðåæíàòà çîíà äî ìåñåö ùå îòâîðÿò âðàòè ãîëÿì äåòñêè êúò, íîâ ðåñòîðàíò, ëóêñîçåí áàð è ùå áúäàò ìîíòèðàíè êîíñòðóêöèèòå íà "Dinner in the sky", êîèòî ùå ïðåäëàãàò êóëèíàðíîòî ïðåæèâÿâàíå â îáëàöèòå äî êðàÿ íà ëÿòîòî.
Êîëîðèòíàòà âå÷åðÿ â îáëàöèòå å ïîïóëÿðíà ñðåä ëþáèòåëèòå íà àäðåíàëèíà â ïî÷òè öÿëà Åâðîïà è ðàçëè÷íè äðóãè òî÷êè íà ñâåòà, èçâåñòíè êàòî ñòîëèöè íà çàáàâëåíèåòî è ëóêñà, êàòî Áðþêñåë, Ïàðèæ, Ðèì, Ëàñ Âåãàñ, Äóáàé, ÞÀÐ è äð.
Îïèòúò â "Dinner in the sky" äî ìîìåíòà ïîêàçâà, ÷å â ñðåäàòà íà ïëàòôîðìàòà âëàäåòåë å ìàñòúðøåô ãîòâà÷, êîéòî èçïúëíÿâà êóëèíàðíèòå æåëàíèÿ íà êëèåíòèòå áåçîòêàçíî, âúïðåêè îòäàëå÷åíîñòòà îò çåìÿòà. Ïúòåøåñòâèåòî â îáëàöèòå íàä Âàðíåíñêèÿ çàëèâ å âúçìîæíî äà áúäå ãàðíèðàíî îñâåí ñ âêóñíà âå÷åðÿ è ñ ìóçèêà íà æèâî.
Íàä 200 ðàáîòíè ìåñòà ùå áúäàò ñúçäàäåíè â íîâàòà çîíà çà îòäèõ è ðàçâëå÷åíèÿ íà Ïðèñòàíèùåòî âúâ Âàðíà, â êîÿòî àòðàêòèâåí äåòñêè êúò ùå ïîñðåùíå ìàéêèòå ñ äåöà, à âêóñíà õðàíà è ðàçõëàäèòåëíè íàïèòêè ùå áúäàò íà ðàçïîëîæåíèå íà âñè÷êè âàðíåíöè.
Ñëåä êàòî ïðåç ïîñëåäíèòå ïî-ìàëêî îò ÷åòèðè ãîäèíè àäìèíèñòðàöèÿòà íà Âàðíà óñïÿ äà îòâîðè ãðàäà êúì ìîðåòî è äà ïðåîáðàçè äî íåóçíàâàåìîñò çîíàòà êðàé Ìîðñêà ãàðà, âå÷åðÿ íàä ìîðñêèòå âúëíè è ïèòèå ïîä ïàëìèòå è ìîðñêèÿ áðèç å ïîðåäíàòà çàäúëæèòåëíà ñòúïêà, çà äà ñå ìåðè ìîðñêàòà íè ñòîëèöà ñ ïðåäïî÷èòàíèòå òîïäåñòèíàöèè çà çàáàâëåíèÿ ïî ñâåòà.
Êîìåíòàðè (4)
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Òîçè æèëèùåí áëîê çàòðîãâà, îòâàðÿ î÷èòå è ñúðöåòî êúì áúëãàðùèíà...
10:58 / 23.05.2017
ÁÀÁÕ ñðàâíÿâà êà÷åñòâîòî íà õðàíèòå ó íàñ è â Çàïàäíà Åâðîïà
10:55 / 23.05.2017
×óæäåíöè ïðîïèùÿõà ñëåä ðàçõîäêè â Íåñåáúð
09:18 / 23.05.2017
Ïî÷èíà ïîñòðàäàëèÿò ïðè àâàðèÿòà â "Ñòîìàíà" øëîñåð
09:14 / 23.05.2017
Âúîðúæåí âëåçå â äîìà íà âúçðàñòíà æåíà, òÿ ãî èçãîíè
17:34 / 22.05.2017
Ïðîêóðàòóðàòà èçâúðøâà ïðîâåðêà íà Çäðàâíàòà êàñà
17:33 / 22.05.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Òåæêà êàòàñòðîôà íà Àñåíîâãðàäñêî øîñå â Ïëîâäèâ!
14:17 / 22.05.2017
Ìëàä ìúæ åäâà íå çàãèíà ñëåä äèâ åêøúí ïðåä ïëîâäèâñêà äèñêîòåêà
14:55 / 22.05.2017
Ìåòåîðîëîã çîâå: Êðèéòå êîëèòå
15:10 / 21.05.2017
Òðàãåäèÿ êðàé Ïëîâäèâ! Ìúæ çàãèíà ïðè ïîæàð!
14:34 / 21.05.2017
Àíòèïàðêèíã âîéíàòà â Ïëîâäèâ ïðèäîáèâà èíòåðåñíè èçìåðåíèÿ
12:05 / 21.05.2017
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