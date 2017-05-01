Òîçè 52-ãîäèøåí øâåä å õóëèãàíúò ñ èçöåïêèòå â "Êàïàíà"!

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 09:41 / 18.05.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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52-ãîäèøíèÿò ãðàæäàíèí íà Øâåöèÿ
Èìà îáðàçóâàíî áúðçî ïðîèçâîäñòâî çà õóëèãàíñêàòà ïðîÿâà â "Êàïàíà", íàó÷è Plovdiv24.bg. Òî å ñðåùó 52-ãîäèøåí ãðàæäàíèí íà Øâåöèÿ, êîéòî â÷åðà îêîëî 3,00 ÷àñà ñóòðèíòà å èçâúðøèë íåïðèñòîéíè äåéñòâèÿ è å óâðåäèë ÷óæäî èìóùåñòâî. Ìúæúò å çàäúðæàí â ïîëèöåéñêèÿ àðåñò çà 24 ÷àñà. Òîâà ñúîáùèõà çà ÷èòàòåëèòå íà ñàéòà íè îò ïðåñöåíòúðà íà ÎÄ ÌÂÐ Ïëîâäèâ. Êàêâî âñúùíîñò ñå ñëó÷è â êâàðàòàëà íà òâîð÷åñêèòå èíäóñòðèè ìîæåòå äà ñè ïðèïîìíèòå òóê.








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Òóðñêî-ìàíãàëñêà ñóðà! Êúø â ãåòîòî! Äà áúäå ïðèíóäåí äà ÷èñòè â Ñòîëèïèíîâî èëè â Øåêåðà!
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Òóð÷èí ñ øâåäñêî ãðàæäàíñòâî ïóáëè÷åí Ëèí÷ ïðåä Äæóìàÿòà
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Åòî ãî ïðåîáðàçåíîòî îáùåæèòèå â Ïëîâäèâ, íà êîåòî ìîãàò äà çàâèä...
09:14 / 18.05.2017
Ëàáèðèíò â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ
08:59 / 18.05.2017
Äèïëîìàòè÷åñêè àâòîìîáèëè ïîòúïêàõà çàêîíà íà Áóíàðäæèêà
08:44 / 18.05.2017
Öúðêîâíè ñëóæèòåëè èçóìèõà ïëîâäèâ÷àíèí ñ àðîãàíòíîñòòà ñè
08:35 / 18.05.2017
Òîçè ÷óæäåíåö ëè ñúòâîðè íåëåïàòà ìèçåðèÿ â àðòèñòè÷íèÿ êâàðòàë í...
22:57 / 17.05.2017
Ôåéñáóê èçðèãíà: Ñïðàâåäëèâà ïðèñúäà çà óáèéöàòà íà Äåëÿí!
21:32 / 17.05.2017

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15:47 / 17.05.2017
Ñàìî â Plovdiv24.bg: Åòî çàùî ïóñíàõà ñðåùó 10 áîíà æåíàòà, ïðåãàçèëà ñ äæèïà ñè ïîëèöàé â Ïëîâäèâ!
17:19 / 17.05.2017
Èçâúíðåäíî: Òåæêà êàòàñòðîôà êðàé Ïëîâäèâ çàòâîðè ìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ"!
11:54 / 17.05.2017
Ïóñíàõà ñðåùó 10 000 ëåâà øîôüîðêàòà íà äæèïà, óáèëà ïîëèöàé â Ïëîâäèâ!
14:32 / 17.05.2017
Äâå êàòàñòðîôè çà áðîåíè ìèíóòè â Ïëîâäèâ, âåëîñèïåäèñò å â áîëíèöà
16:12 / 16.05.2017
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16:20 / 16.05.2017
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10:34 / 17.05.2017
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ÖÑÊÀ - Ëîêî 17/05/17
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