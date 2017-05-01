Òîçè 52-ãîäèøåí øâåä å õóëèãàíúò ñ èçöåïêèòå â "Êàïàíà"!

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Êîìåíòàðè (31)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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09:14 / 18.05.2017
Ëàáèðèíò â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ
08:59 / 18.05.2017
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08:44 / 18.05.2017
Öúðêîâíè ñëóæèòåëè èçóìèõà ïëîâäèâ÷àíèí ñ àðîãàíòíîñòòà ñè
08:35 / 18.05.2017
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22:57 / 17.05.2017
Ôåéñáóê èçðèãíà: Ñïðàâåäëèâà ïðèñúäà çà óáèéöàòà íà Äåëÿí!
21:32 / 17.05.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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15:47 / 17.05.2017
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11:54 / 17.05.2017
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14:32 / 17.05.2017
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16:12 / 16.05.2017
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16:20 / 16.05.2017
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10:34 / 17.05.2017
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