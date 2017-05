Много качествена музика очаква меломаните на Античния театър

© Античен театър



Въпреки това почитатели на групата от различни краища на България продължават да питат в социалните мрежи за най-скъпите места, от които да видят и чуят наистина най-доброто от своите любимци в рамките на ретроспективното им турне "20 години Placebo".

Лондончаните Брайън Молко (вокал) и Стефан Олсдал (бас), съоснователи на бандата, ще сложат със супершоуто си началото на тазгодишния изцяло пловдивски фестивал Sounds of the Ages, превърнал се през последните години в музикална емблема на града. Форумът ще продължи през септември и ще бъде закрит от други легендарни британци - прогресив иконите Marillion, които също ще свирят на живо за пръв път на Античната сцена под тепетата. В момента групата преживява истински ренесанс и е рекордьор по продажби на албуми и концерти на Острова, точно както беше в края на 80-те.

Marillion ще забият в последния ден на големия пловдивски музикален форум - 24 септември, след като ден по-рано на същата сцена ще се качат други колоси на прогресив и хард рока: Manfred Mann's Earth Band. Маратонът ще открие на 22.09. канадският метъл идол Devin Townsend (по прякор "Откаченият"), като за неговото шоу вече има изкупени хиляди билети от фенове от Австралия, Канада, САЩ и цяла Европа.

Паралелно с големия музикален маратон "Sounds of the Ages" "Тангра Мега Рок" подготвят и друго голямо пловдивско събитие, което ще обявят до дни.