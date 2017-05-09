Óæàñÿâàùè ïîäðîáíîñòè çà êàòàñòðîôàòà, îòíåëà íÿêîëêî ÷îâåøêè æèâîòà

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Òåëàòà áóêâàëíî ñà ðàçìàçàíè è ñà òîëêîâà ñìà÷êàíè, ÷å ñàìîëè÷íîñòòà íå å óñòàíîâåíà. Ïîëèöàèòå âñå îùå íå äîïóñêàò íèêîãî äî ðàéîíà íà èíöèäåíòà. Æåðòâèòå ñà êàðàëè ìîùåí "Ìåðöåäåñ".
Êàòàñòðîôàòà å ñòàíàëà íà ìîêúð ïúò, àâòîìîáèëúò å íàâëÿçúë ñ âèñîêà ñêîðîñò â äåñåí çàâîé, øîôüîðúò íàáèë â ïîñëåäíèÿ ìîìåíò ñïèðà÷êè, íî íå îâëàäÿë êîëàòà, èçëåòÿë îò ïúòÿ â íèâà è ñå çàáèë â äúðâî, êîåòî áóêâàëíî å ðàçöåïèëî êîëàòà.
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Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
íà 09.05.2017 ã.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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20:58 / 09.05.2017
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