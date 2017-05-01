Видео от ледения ад в Смолянско

© Прогнозите за интензивни валежи над Смолянско се оправдаха, след като градът побеля от ледени късчета. Дъжд, градушка и гръмотевици изправиха пред изпитание жителите на Смолян. Някои от улиците се превърнаха в реки, съобщава "Дарик". Някои шофьори се опитваха да се спасят от градушката, спирайки под надлезите, което за момент образува тапи. Покривите на сградите пък побеляха от градушката.



