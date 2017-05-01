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Мощна градушка удари Смолян, градът побеля като през зимата!
Източник: радио "Пловдив" 14:10 / 09.05.2017 Отпечатай Изпрати
© Радио Пловдив
Силна буря се изви над Смолян. Само за няколко минути дъждът, придружен със силен вятър и градушка с размерите на лешник, наводни улици в областния град. Пътища, улици и тротоари побеляха, след като ледените зърна ги покриха изцяло. По основните пътища почти няма движение на превозни средства.







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