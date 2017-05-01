Мощна градушка удари Смолян, градът побеля като през зимата!

© Радио Пловдив Силна буря се изви над Смолян. Само за няколко минути дъждът, придружен със силен вятър и градушка с размерите на лешник, наводни улици в областния град. Пътища, улици и тротоари побеляха, след като ледените зърна ги покриха изцяло. По основните пътища почти няма движение на превозни средства.