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Áúëãàðèÿ å â êëèíè÷íà äåìîãðàôñêà ñìúðò
Èçòî÷íèê: ÁÍÐ 09:17 / 07.05.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ñòðàíàòà íè å íà ïúðâî ìÿñòî ïî ñìúðòíîñò â ñâåòà, ïðåäè Ëåñîòî, Àôãàíèñòàí, Ñèðèÿ, êàêòî è íà ïîñëåäíî ìÿñòî ïî ðàæäàåìîñò. Âñÿêà ãîäèíà îò ñòðàíàòà íè åìèãðèðàò 30 õèëÿäè äóøè, ñïîðåä îôèöèàëíè äàííè íà Íàöèîíàëíèÿ ñòàòèñòè÷åñêè èíñòèòóò. Áúëãàðèÿ å â êëèíè÷íà äåìîãðàôñêà ñìúðò, çàêëþ÷âàò îò Äåìîãðàôñêèÿ èíñòèòóò êúì Áúëãàðñêàòà àêàäåìèÿ íà íàóêèòå è èçêóñòâàòà.

Â Áúëãàðèÿ ïðåç 2016 ã. ñà ñå ðîäèëè áëèçî 65 õèëÿäè äåöà è ñà ïî÷èíàëè îêîëî 107 õèëÿäè äóøè. Ðàçëèêàòà å îòðèöàòåëíà è å îêîëî 50 õèë. äóøè. Òîâà êàçà äèðåêòîðúò íà Äåìîãðàôñêèÿ èíñòèòóò êúì Áúëãàðñêàòà àêàäåìèÿ íà íàóêèòå è èçêóñòâàòà àêàäåìèê Ïåòúð Èâàíîâ.

Îò 2007 ã. íàñàì áúëãàðèòå ñà ìàëöèíñòâî â ãðóïàòà íà íîâîðîäåíèòå â Áúëãàðèÿ. Ñëåä 8 ãîäèíè òåçè äåöà ùå ñà ïúëíîëåòíè è ùå èìàò àêòèâíè è ïàñèâíè èçáèðàòåëíè ïðàâà -òå ùå áúäàò áúäåùåòî íà ñòðàíàòà íè. Ïî òîçè íà÷èí ñå ïîäìåíÿ åòíè÷åñêèÿ ñúñòàâ íà íàñåëåíèåòî â Áúëãàðèÿ. Ïðîöåñúò ñå çàáúðçâà è îò òàêà íàðå÷åíèÿ áåæàíñêè ïðîáëåì, êàçà îùå àêàäåìèê Èâàíîâ.








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Ñóïåð ... àêàäåìèê Èâàíîâ êîëêî äåöà èìà :D
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Îòêðèõà òåëàòà íà ìúæ è æåíà êðàé âðúõ Ìàëúê Êóïåí
15:10 / 07.05.2017
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00:00 / 06.05.2017
Äðàìà: Ìúæ ñå îïèòà äà ïîäïàëè æåíà, à ñëåä òîâà äà ñå ñàìîóáèå
16:38 / 05.05.2017
Òóð÷èí çàáè ðóìúíñêà êîëà â êúùà, áóòíà è ñòúëá
16:37 / 05.05.2017
Ìàðåøêè ùå ñè äàäå ñàì èìóíèòåòà, íå ñúæàëÿâà çà øàìàðà
15:30 / 05.05.2017
Ñâåùåíèöè ñà èçãîðåëèòå â çëîâåùàòà êàòàñòðîôà ïî ïúòÿ Âàðíà-Ðóñå...
13:47 / 05.05.2017

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12:44 / 06.05.2017
Çâåðñêà òðîéíà êàòàñòðîôà íà åäèí îò èçõîäèòå íà Ïëîâäèâ
20:18 / 05.05.2017
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10:20 / 06.05.2017
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13:56 / 05.05.2017
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12:49 / 05.05.2017
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16:24 / 06.05.2017
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