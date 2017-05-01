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|Áúëãàðèÿ å â êëèíè÷íà äåìîãðàôñêà ñìúðò
Â Áúëãàðèÿ ïðåç 2016 ã. ñà ñå ðîäèëè áëèçî 65 õèëÿäè äåöà è ñà ïî÷èíàëè îêîëî 107 õèëÿäè äóøè. Ðàçëèêàòà å îòðèöàòåëíà è å îêîëî 50 õèë. äóøè. Òîâà êàçà äèðåêòîðúò íà Äåìîãðàôñêèÿ èíñòèòóò êúì Áúëãàðñêàòà àêàäåìèÿ íà íàóêèòå è èçêóñòâàòà àêàäåìèê Ïåòúð Èâàíîâ.
Êîìåíòàðè (4)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Îòêðèõà òåëàòà íà ìúæ è æåíà êðàé âðúõ Ìàëúê Êóïåí
15:10 / 07.05.2017
Ãåðãüîâäåí å!
00:00 / 06.05.2017
Äðàìà: Ìúæ ñå îïèòà äà ïîäïàëè æåíà, à ñëåä òîâà äà ñå ñàìîóáèå
16:38 / 05.05.2017
Òóð÷èí çàáè ðóìúíñêà êîëà â êúùà, áóòíà è ñòúëá
16:37 / 05.05.2017
Ìàðåøêè ùå ñè äàäå ñàì èìóíèòåòà, íå ñúæàëÿâà çà øàìàðà
15:30 / 05.05.2017
Ñâåùåíèöè ñà èçãîðåëèòå â çëîâåùàòà êàòàñòðîôà ïî ïúòÿ Âàðíà-Ðóñå...
13:47 / 05.05.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Çâåðñêà òðîéíà êàòàñòðîôà íà åäèí îò èçõîäèòå íà Ïëîâäèâ
20:18 / 05.05.2017
Ãîëà ìëàäà äàìà íà ðúáà íà ñîôèéñêà òåðàñà íàæåæè Ôåéñáóê (18+)
15:02 / 05.05.2017
Ãîðÿ ëóêñîçåí ðåñòîðàíò íà Ãëàâíàòà â Ïëîâäèâ
13:56 / 05.05.2017
Ïàê íå ïîæàëèõà òèðàäæèéêàòà, èçïÿëà "Òðåïíè"
12:49 / 05.05.2017
Âèäåî: Øîôüîð íà ÁÌÂ íàïðàâè íàðóøåíèå, à ñëåä òîâà çàïëàøè ñâîé êîëåãà
16:24 / 06.05.2017
Àêòóàëíè òåìè
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