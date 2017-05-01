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|ÊÀÒ èçëèçà ïî óëèöèòå çàðàäè øîôèðàíåòî ñ ïúëíà ãàç, ùå èìà è êàìåðè
Çà îãðàíè÷àâàíå íà øîôèðàíåòî ñ "ïúëíà ãàç" ñà ïëàíèðàíè ñïåöèàëèçèðàíè îïåðàöèè. Ïðè ïúðâàòà å ïðåäâèäåíî àâòîïàòðóëè äà ñëåäÿò çà ñêîðîñòòà â ðàéîíèòå íà ó÷åáíèòå çàâåäåíèÿ â ïèêîâè ÷àñîâå, ïðåäè çàïî÷âàíå è ïðè ïðèêëþ÷âàíå íà ó÷åáíèòå çàíÿòèÿ. Â ðàìêèòå íà ñëåäâàùàòà àêöèÿ åêèïè íà "Ïúòíà ïîëèöèÿ" ùå áúäàò ðàçïîëîæåíè â ó÷àñòúöè ñ êîíöåíòðàöèÿ íà ïúòíîòðàíñïîðòíè ïðîèçøåñòâèÿ.
Ïðè òðåòàòà àêöåíò ùå áúäàò ìàëêèòå íàñåëåíè ìåñòà, êúäåòî ñêîðîñòòà ùå ñå êîíòðîëèðà îò îáîðóäâàíè ñ òåõíè÷åñêè ñðåäñòâà ïàòðóëíè àâòîìîáèëè. È çà òðèòå îïåðàöèè ùå áúäàò èçïîëçâàíè âñè÷êè íàëè÷íè ìîáèëíè è ñòàöèîíàðíè êàìåðè. Îñâåí ñïåöèàëèçèðàíèòå àêöèè, ñëóæèòåëè íà "Ïúòíà ïîëèöèÿ" ùå ïðîâåäàò è ïðåâàíòèâíè áåñåäè ñúñ ñðåäíîøêîëöè. Æåëàåùèòå äà ñå ïðèñúåäèíÿò êúì ²V Ãëîáàëíà ñåäìèöà íà ÎÎÍ çà ïúòíà áåçîïàñíîñò ìîãàò äà ñå ðåãèñòðèðàò íà àäðåñ https://www.unroadsafetyweek.org/en/home, êúäåòî äà ïóáëèêóâàò ïëàíèðàíè èíèöèàòèâè è äåéíîñòè, êàêòî è ðåçóëòàòèòå îò òÿõ.
Êîìåíòàðè (6)
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Èñòîðè÷åñêè äåí çà Ïëîâäèâ: Ïîäïèñàõà ïúðâèÿ äîãîâîð çà áåçïëàòíî...
15:21 / 05.05.2017
Ìúæ êúì ñúñåä çàðàäè ïàðêèðàíå: Ùå òè îòðåæà ãëàâàòà, ùå òå ìàõíà...
14:35 / 05.05.2017
ÐÇÈ Ïëîâäèâ: Îùå åäíî äåòåíöå å çàáîëÿëî îò ìîðáèëè
16:58 / 05.05.2017
Â Ïëîâäèâ âå÷å ãúðìè è òðåùè, ïðåäóïðåäèõà íè çà íåïðèÿòíè ÿâëåíè...
14:10 / 05.05.2017
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13:05 / 05.05.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ìëàäà æåíà ïîñòðàäà, äîêàòî ñè ïèå êàôåòî â ïëîâäèâñêî çàâåäåíèå!
14:28 / 04.05.2017
Ïðàâÿò ãîëÿì òúðãîâñêè êîìïëåêñ â Êþ÷óêà!
16:12 / 03.05.2017
Ïëîâäèâ÷àíêà èçâúðòÿ ïîäúë íîìåð íà ñúñåäè, öÿëàòà êîîïåðàöèÿ íàñòðúõíà
17:20 / 04.05.2017
Òðàãåäèÿ îò ïîñëåäíèòå ìèíóòè! Ó÷åíèê å ìúðòúâ ñëåä ñáèâàíå â ÷àñ!
17:42 / 03.05.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà