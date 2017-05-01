Ãîðÿ ëóêñîçåí ðåñòîðàíò íà Ãëàâíàòà â Ïëîâäèâ

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Êîìåíòàðè (7)
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Êìåòúò íà "Òðàêèÿ" êîìåíòèðà èçîáðåòåíèåòî íà ïëîâäèâ÷àíèí, ñòðàí...
13:05 / 05.05.2017
Òàøêåíà Êîë÷åâà: Êëèåíòúò ìè å â ïîòðåñ, íå å ïðîäóìàë íèòî äóìà!...
11:51 / 05.05.2017
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11:28 / 05.05.2017
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10:58 / 05.05.2017
Ëèëÿíàòà ïðàçíóâà þáèëåé: Ñëàâà, óñïåõè è âúçõîä! Åëèòíî ëè å ó÷è...
10:24 / 05.05.2017
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09:36 / 05.05.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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14:28 / 04.05.2017
Ïðàâÿò ãîëÿì òúðãîâñêè êîìïëåêñ â Êþ÷óêà!
16:12 / 03.05.2017
Ïëîâäèâ÷àíêà èçâúðòÿ ïîäúë íîìåð íà ñúñåäè, öÿëàòà êîîïåðàöèÿ íàñòðúõíà
17:20 / 04.05.2017
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17:42 / 03.05.2017
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