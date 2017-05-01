Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
ÍÎÂÎ
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
Ãîðÿ ëóêñîçåí ðåñòîðàíò íà Ãëàâíàòà â Ïëîâäèâ
Èçòî÷íèê: ðàäèî "Ïëîâäèâ" 13:56 / 05.05.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Ðàäèî Ïëîâäèâ
âèæ ãàëåðèÿòà
Äúëãî íàòðóïâàíè ìàçíèíè è îòïàäúöè ïðåäèçâèêàõà ïîæàð â êóõíÿòà íà ëóêñîçíèÿ ðåñòîðàíòñêè êîìïëåêñ "La Veranda", ðàçïîëîæåí íà ñòúëáèòå äî âîäíàòà êàñêàäà êðàé áèâøèÿ "Êàìåíèöà" íà Ãëàâíàòà. Îãúíÿò ëóìíà îò îìàçíåíàòà ñêàðà òî÷íî â 12 ÷. ïî îáÿä è çà ñåêóíäè îáõâàíà âúçäóõîîòâîäíèòå òðúáè è êîìèíà. Ðàáîòíèöèòå â êóõíÿòà âåäíàãà ñà áèëè åâàêóèðàíè, áåç äà ïðàâÿò îïèò äà ãàñÿò, êàêâèòî ñà ïðîòèâîïîæàðíèòå èíñòðóêöèè, ðàçêàçà íà÷àëíèêúò íà ïðèñòèãíàëèÿ çà 2 ìèíóòè íà ìÿñòîòî åêèï íà ïîæàðíàòà. 

Ïî äóìèòå ìó â òàêèâà ñèòóàöèè íå ñå ïðåïîðú÷âà íåïðîôåñèîíàëíà íàìåñà, äîðè ñ ïîæàðîãàñèòåëè, ïîíåæå ìàçíèòå îòïàäúöè ìîãàò äà èçáóõíàò è äà ïðè÷èíÿò òåæêè îáãàðÿíèÿ. Àâàðèéíàòà ãðóïà çà ìèíóòè çàãàñè ïëàìúöèòå è îáåçîïàñè êîìèíà. Íÿìà ïîñòðàäàëè, ùåòèòå ñà íåçíà÷èòåëíè.







Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
"Äúëãî íàòðóïâàíè ìàçíèíè è îòïàäúöè"...áàé Ãàíüî ïðàâè áèçíåñ.
+1
 
 
Íàâðåìåòî òàêà ãàñèõìå Ãëîáóñ. Åñòåñòâåíî íå óñïÿõìå è ïîæàðíàòà ãè ñïàñè. Ïåðñîíàëúò èçáÿãà, íèå ñúùî ñå îòêàçàõìå êàòî âèäÿõìå 5 ãàçîâè áóòèëêè â êóõíÿòà. Ñòèõèÿòà å ñòðàøíà è ñå ðàçâèâà áåçóìíî áúðçî. È âñè÷êî òîâà å çàùîòî ñîáñòâåíèöèòå ïåñòÿò ïàðè è íå âèêàò ïîæàðíèêàðèòå äà îáðàáîòÿò ìàçíèòå êîìèíè íà îïðåäåëåíèÿ ïåðèîä îò 2-3 ãîäèíè. È òàêà äîêàòî íå ëóìíàò è äàäàò äîñòà ïîâå÷å ïàðè.
-1
 
 
êîëêî äúëãî ïðî óñëîâèå ÷å òîçè ðåñòîðàíò å îò ìèíàëàòà ãîäèíà
0
 
 
"Äúëãî íàòðóïâàíè ìàçíèíè è îòïàäúöè" è "ëóêñîçåí ðåñòîðàíò" íÿêàê íå ñå âðúçâàò â åäíî èçðå÷åíèå... ðŸ˜€
+1
 
 
Âàæíî å "Áåçèñòåíú" äà å çäðàâ è æèâ. Ëóêñîçíè ðåñòîðàíòè áîë, Áåçèñòåíú å åäèí.
+2
 
 
È çàùî íå ñà ñè ÷èñòèëè "äúãî âðåìå"?
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Êìåòúò íà "Òðàêèÿ" êîìåíòèðà èçîáðåòåíèåòî íà ïëîâäèâ÷àíèí, ñòðàí...
13:05 / 05.05.2017
Òàøêåíà Êîë÷åâà: Êëèåíòúò ìè å â ïîòðåñ, íå å ïðîäóìàë íèòî äóìà!...
11:51 / 05.05.2017
Çàòâàðÿò óëèöè çàðàäè ëåêîàòëåòè÷åñêè êðîñ, àâòîáóñè ñ íîâè ìàðøð...
11:28 / 05.05.2017
Õóáàâèöà, ïå÷åëèëà "Ìèñ Èòàëèÿ", ïîêàçâà íà ïëîâäèâ÷àíè, ÷å ìîæå ...
10:58 / 05.05.2017
Ëèëÿíàòà ïðàçíóâà þáèëåé: Ñëàâà, óñïåõè è âúçõîä! Åëèòíî ëè å ó÷è...
10:24 / 05.05.2017
Íèòî åäèí ïëîâäèâ÷àíèí íå ñå îòçîâà íà ïðèçèâà íà "×èñòîòà"
09:36 / 05.05.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ìàé 2017 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Ìëàäà æåíà ïîñòðàäà, äîêàòî ñè ïèå êàôåòî â ïëîâäèâñêî çàâåäåíèå!
14:28 / 04.05.2017
Ïëîâäèâñêè ïîëèöàè ñúçðÿõà ñúìíèòåëíè òèïîâå, ïîäãîíèõà ãè è õâàíàõà åäèíèÿ
17:09 / 03.05.2017
Ïðàâÿò ãîëÿì òúðãîâñêè êîìïëåêñ â Êþ÷óêà!
16:12 / 03.05.2017
Ïîìíèòå ëè "ôóðãîíà" íà èçîáðåòàòåëíèÿ ïëîâäèâ÷àíèí, ñòðàííî êàöíàë âúðõó áëîê â "Òðàêèÿ"?
08:53 / 04.05.2017
Ïëîâäèâ÷àíêà èçâúðòÿ ïîäúë íîìåð íà ñúñåäè, öÿëàòà êîîïåðàöèÿ íàñòðúõíà
17:20 / 04.05.2017
Òðàãåäèÿ îò ïîñëåäíèòå ìèíóòè! Ó÷åíèê å ìúðòúâ ñëåä ñáèâàíå â ÷àñ!
17:42 / 03.05.2017
Ñáèâàíåòî â ÷àñ, ñëåä êîåòî Áúëãàðèÿ îñòàíà ñ åäíî äåòå ïî-ìàëêî, ñå îêàçà ìåæäó áðàòîâ÷åäè!
20:15 / 03.05.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Õèòðåö ïîñòàâè ôóðãîí âúðõó áëîê â "Òðàêèÿ", çà äà ñå ðàçøèðè
Äðàìà â Ñòðåë÷à
ÂÊ Ìàðèöà ñåçîí 2016/2017
Âåðåÿ - Áîòåâ 05/05/17
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ïëîâäèâ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Áèõòå ëè ïîäêðåïèëè èçëèçàíå íà Áúëãàðèÿ îò ÍÀÒÎ è ÅÑ çà êàêâîòî çàãàòíà âîäà÷à íà ÁÑÏ â Ïëîâäèâ?
Êàòåãîðè÷íî ÍÅ
Èñêàì äà èçëåçåì îò ÍÀÒÎ, íî äà îñòàíåì â ÅÑ
Èñêàì äà èçëåçåì îò ÅÑ, íî äà îñòàíåì â ÍÀÒÎ
Êàòåãîðè÷íî ÄÀ
Íÿìàì ìíåíèå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »
ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ïëîâäèâ÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2004 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Plovdiv24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Plovdiv24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Plovdiv24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñàéòúò å ñúçäàäåí îò ïëîâäèâ÷àíè, çà ïëîâäèâ÷àíè. 100% ïëîâäèâñêè ïðîäóêò.
Ñòàòèñòèêà: