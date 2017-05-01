ßäîñàíà ïëîâäèâ÷àíêà: Äîêîãà ùå ñïÿ ñ äåòåòî ñè âúðõó áîìáè?

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 16:23 / 04.05.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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âèæ ãàëåðèÿòà
Ïëîâäèâ÷àíêà, æèâååùà â ðàéîíà íà íàìåðåíèòå ïðåç ïîñëåäíèòå òðè äíè ñíàðÿäè â "Òðàêèÿ", å âúçìóòåíà îò òîâà, êîåòî ñå ñëó÷è, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. Æåíàòà ïîïèòà çàùî îùå â÷åðà ïåðèìåòúðúò íå å áèë ùàòåëíî ïðåòúðñåí îò ñïåöèàëèñòè:

"ßäîñâàì ñå, çàùîòî òîçè ôèëì ãî ãëåäàõ îùå â÷åðà, áåç äà çíàì, ÷å ñúì ñïàëà ñ äåòåòî ñè âúðõó áîìáà. Äíåñ å âòîðà ñåðèÿ. Èñêàì äà ïîïèòàì äîêîãà ùå ñïÿ ñ äåòåòî ñè íà áîìáè? Çàùî òîâà íå ãî íàïðàâèõà îùå â÷åðà? Èñêàì íÿêîé äà èçëåçå è äà îáÿñíè çàùî íå ìîãà äà ñå ïðèáåðà âêúùè è èçîáùî êàêâî ïðàâèì?".

Ïðèïîìíÿìå, ÷å äíåñ ñëåäîáåä âîåííîñëóæåùè îò Ñóõîïúòíèòå âîéñêè òðàíñïîðòèðàõà äî âîåíåí ïîëèãîí íåâçðèâåíèòå áîåïðèïàñè, êîèòî ïî-êúñíî òðÿáâà äà áúäàò óíèùîæåíè.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 15
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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Òàì â À12 ñà íÿìàì äóìè ! Âñå ñà ïî ïî ÍÀÉ ! Âñå ìíîãî ìîãàò è âñå âñè÷êî çíàÿò ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Ðàäâàé ñå, ÷å ñà îòäîëó..., äà íå âçåìàò äà èäâàò îòãîðå, ÷å òîãàâà ùå å êîôòè...
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ÒÀß ÏÀÒÊÀ ÎÒ ÊÎÃÀ Å ÒÀÌ??? ÊÀÊ Å ÑÏÀËÀ ÄÎ ÑÅÃÀ ÁÅÇ ÄÀ ÇÍÀÅ ÇÀ ÁÎÌÁÈÒÅ???À ÄÅÒÅÒÎ È ÊÀÊ Å ÑÏÀËÎ????ÄÀËÈ Ñ ÍÀÄÅÆÄÀ ×Å ÙÅ ÈÌ ÑÅ ÎÁÀÄßÒ "ÎÐÃÀÍÈÒÅ" ×Å ÎÊÎËÎ ÒßÕ ÌÎÆÅ ÄÀ ÈÌÀ ÑÍÀÐßÄ???
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Äà âçèìà åäíà ëîïàòà è äà ïî÷âà äà òúðñè áîìáèòå, ïîñëå ìîæå äà ñïè ñïîêîéíî.
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Ïîëèöèÿòà, ñèãóðíî, å âèíîâíà çà âñè÷êî!
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Å è êàêâî äà íàïðàâèì ïî âúïðîñà ? Íÿêîé íå ñè å ñâúðøèë ðàáîòàòà êàòî å ðàç÷èñòâàë ëåòèùåòî ïðåäè ãîäèíè. Ùî ñå îòíàñÿ äî áîìáèòå, íå ñå ïðèòåñíÿâàéòå - íàìèðàë ñúì è íà ìíîãî ïî-ñòðàííè ìåñòà. Íèêîé íÿìà ãàðàíöèÿ, ÷å ïîä ñãðàäàòà, â êîÿòî æèâåå, íÿìà 1-2-3-5-10 çàáðàâåíè áîìáè. Æèâåéòå ñè ùàñòëèâî æèâîòà è íå ñå çàíèìàâàéòå ñ ãëóïîñòè. À ùî ñå îòíàñÿ äî òîâà â êîé êâàðòàë êàêâè õîðà èìà - ãðàäà ñå íàïúëíè ñúñ ñåëÿíäóðè (íå ñåëÿíè, ñåëÿíèòå ñà íîðìàëíè õîðà, äîñòà ÷åñòî è äîáðå âúçïèòàíè) ! Íå å ñàìî Òðàêèÿ, â öåëèÿ ãðàä ñà.
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Íåùî íå ñå ÷óâà ïðîêóðàòóðàòà, êîÿòî äà ñå ñàìîñåçèðà è äà çàïî÷íå ðàçñëåäâàíå ïî òîçè ñëó÷àé. Êàê òàêà ñå å èçâúðøèëî òîâà ãîëÿìî ñòðîèòåëñòâî íà ãîëÿì æèëèùåí ðàéîí, êàòî òåðåíúò íå å áèë ùàòåëíî ïðîâåðåí è îáåçîïàñåí? Ðàçáèðàì, ÷å èìà ñðîê íà äàâíîñò, íî ñåãà ñå âèæäà, ÷å ïîëîæåíèåòî ñè îñòàâà îïàñíî. È äà ñå ãîâîðè è ïèøå çà ÷åðâåíè áîêëóöè, ñåãà òðÿáâà íåùî äà ñå íàïðàâè. Äà ñå èçâàäÿò àðõèâèòå ïî òàçè äîêóìåíòàöèÿ è äà ñå ïðîâåðÿò äî äóïêà. Ïî ñòàðèòå êàðòè íà áèâøåòî âîåííî ëåòèùå äà ñå íàïðàâè ùàòåëíî ïðåòúðñâàíå íà ïîòåíöèàëíî âúçìîæíèòå ìåñòà çà "çàáðàâåíè" áîìáè.
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Ìíîãî ñåëñêî èçñêàçâàíå ñ öèãàðà â ðúêà.Âúçìóòåíà ñ ïðàâî,íî âñå ïàê ñ òîÿ "ïëîâäèâñêè"äèàëåêò äà íå áåøå äàâàëà èíòåðâþ!Ïîñëå çàùî ïðåä ñîôèÿíöè ñìå îò ïðîâèíöèÿòà?!Åìè,åòî çàðàäè òîâà!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ïëîâäèâ÷àíêà èçâúðòÿ ïîäúë íîìåð íà ñúñåäè, öÿëàòà êîîïåðàöèÿ íàñ...
17:20 / 04.05.2017
Áåç ïðàâî íà îáæàëâàíå: 18 ãîäèíè çàòâîð çà óáèéñòâîòî íà Óíãàðåö...
16:53 / 04.05.2017
3 àâèàöèîííè áîìáè è 4 ñíàðÿäà ñà îòêðèòè îáùî äíåñ â Ïëîâäèâ!
16:32 / 04.05.2017
Âîåííè îòêàðàõà íàìåðåíèòå â "Òðàêèÿ" íåâçðèâåíè áîåïðèïàñè
14:53 / 04.05.2017
Ìëàäà æåíà ïîñòðàäà, äîêàòî ñè ïèå êàôåòî â ïëîâäèâñêî çàâåäåíèå!...
14:28 / 04.05.2017
Ïîëèöåéñêà îïåðàöèÿ íà òåðèòîðèÿòà íà "Ñòîëèïèíîâî"
14:03 / 04.05.2017

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09:39 / 02.05.2017
Ïëîâäèâ òîòàëíî ñå çàòàïè: Íóæíè ñà íå ïðîñòî óìíè ñâåòîôàðè, à êàðäèíàëíè ðåøåíèÿ!
07:20 / 02.05.2017
Çàñèëåíî ïîëèöåéñêî ïðèñúñòâèå â "Òðàêèÿ", ÷àêàò ñïåöèàëèñòè îò Ñîôèÿ äà îáåçâðåäÿò åäíîìåòðîâ ñíàðÿä!
19:38 / 02.05.2017
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17:09 / 03.05.2017
Ïðàâÿò ãîëÿì òúðãîâñêè êîìïëåêñ â Êþ÷óêà!
16:12 / 03.05.2017
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08:43 / 02.05.2017
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14:45 / 02.05.2017
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