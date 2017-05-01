ßäîñàíà ïëîâäèâ÷àíêà: Äîêîãà ùå ñïÿ ñ äåòåòî ñè âúðõó áîìáè?

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Ïëîâäèâ÷àíêà, æèâååùà â ðàéîíà íà íàìåðåíèòå ïðåç ïîñëåäíèòå òðè äíè ñíàðÿäè â "Òðàêèÿ", å âúçìóòåíà îò òîâà, êîåòî ñå ñëó÷è, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. Æåíàòà ïîïèòà çàùî îùå â÷åðà ïåðèìåòúðúò íå å áèë ùàòåëíî ïðåòúðñåí îò ñïåöèàëèñòè:
"ßäîñâàì ñå, çàùîòî òîçè ôèëì ãî ãëåäàõ îùå â÷åðà, áåç äà çíàì, ÷å ñúì ñïàëà ñ äåòåòî ñè âúðõó áîìáà. Äíåñ å âòîðà ñåðèÿ. Èñêàì äà ïîïèòàì äîêîãà ùå ñïÿ ñ äåòåòî ñè íà áîìáè? Çàùî òîâà íå ãî íàïðàâèõà îùå â÷åðà? Èñêàì íÿêîé äà èçëåçå è äà îáÿñíè çàùî íå ìîãà äà ñå ïðèáåðà âêúùè è èçîáùî êàêâî ïðàâèì?".
Ïðèïîìíÿìå, ÷å äíåñ ñëåäîáåä âîåííîñëóæåùè îò Ñóõîïúòíèòå âîéñêè òðàíñïîðòèðàõà äî âîåíåí ïîëèãîí íåâçðèâåíèòå áîåïðèïàñè, êîèòî ïî-êúñíî òðÿáâà äà áúäàò óíèùîæåíè.
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Ïëîâäèâ÷àíêà èçâúðòÿ ïîäúë íîìåð íà ñúñåäè, öÿëàòà êîîïåðàöèÿ íàñ...
17:20 / 04.05.2017
Áåç ïðàâî íà îáæàëâàíå: 18 ãîäèíè çàòâîð çà óáèéñòâîòî íà Óíãàðåö...
16:53 / 04.05.2017
3 àâèàöèîííè áîìáè è 4 ñíàðÿäà ñà îòêðèòè îáùî äíåñ â Ïëîâäèâ!
16:32 / 04.05.2017
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14:53 / 04.05.2017
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Âèæ îùå:
Ïðàâÿò ãîëÿì òúðãîâñêè êîìïëåêñ â Êþ÷óêà!
16:12 / 03.05.2017
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08:43 / 02.05.2017
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14:45 / 02.05.2017
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