Ето го новото видео за неповторимия Пловдив

© Фондация Пловдив "2019" представя първото видео от участвалите в конкурса Young Lions Bulgaria 2017 - Film, организиран от Българската асоциация на комуникационните агенции в партньорство с Фондация Пловдив 2019 / Plovdiv 2019. Негов автор е Виктор Иванов - Moving and Still Images. Продуцент е Ангел Иванов - Hand Played Productions, музика Kay Be.





Young Lions е най-големият фестивал в света за творчество в рекламата. Фестивалът е основан през 1954 година и от тогава се е превърнал в единствен по рода си престижен форум, който ежегодно събира най-изобретателните, талантливи и креативни творци от рекламния бранш от цял свят.

Припомняме, че младите рекламисти Александър Антонов и Яница Добрева спечелиха конкурса Young Lions Bulgaria 2017 - Film. Наградата - участие в 64-то издание на фестивала Cannes Lions International Festival of Creativity 2017 в Кан, Франция бе връчена на пресконференция от зам.-кмета Амелия Гешева миналата седмица. Тя е осигурена от фондация "Пловдив 2019", с чието партньорство тази година Българската асоциация на рекламните агенция (БАКА) представлява форума за България.



