Êîé êàçà, ÷å "ïàÿöèòå" â Ïëîâäèâ íå âäèãàò äæèïîâå?

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"Ãîâîðèõìå ñúñ çàì.-êìåòà Ãåîðãè Ìàðèíîâ çà ïðîâåðêè âåäíúæ â ñåäìèöàòà íà ðàçëè÷íè ìåñòà", ñúîáùè òîãàâà êìåòúò Èâàí Òîòåâ. "Èìàìå çîíè, êîèòî âå÷å ñà íàáåëÿçàíè", ñïîäåëè îùå òîé, áåç îáà÷å äà äàäå êàêâàòî è äà å ïîäðîáíîñò, çà äà ñå çàïàçè åëåìåíòúò íà èçíåíàäàòà. È âñå ïàê Òîòåâ ïîñî÷è óëèöèòå êðàé ìîë "Ïëîâäèâ", óë. "Ëþáåí Êàðàâåëîâ" è áóë. "Âàñèë Àïðèëîâ" êàòî ìåñòà, íà êîèòî ñúñ ñèãóðíîñò ùå ñå îáúðíå âíèìàíèå.
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13:49 / 30.04.2017
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12:08 / 30.04.2017
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09:04 / 28.04.2017
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17:07 / 28.04.2017
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11:22 / 29.04.2017
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