Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
ÍÎÂÎ
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
Êîé êàçà, ÷å "ïàÿöèòå" â Ïëîâäèâ íå âäèãàò äæèïîâå?
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 15:46 / 30.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
âèæ ãàëåðèÿòà
Íà ëþáîïèòíà ãëåäêà ñå íàòúêíà äíåñ îáåêòèâúò íà Plovdiv24.bg. Åäèí îò àâòîìîáèëèòå çà ðåïàòðèðàíå, èëè òàêà íàðå÷åíèòå "ïàÿöè", âäèãíà äæèï ñ ïëîâäèâñêà ðåãèñòðàöèÿ. Ìÿñòîòî - êðúñòîâèùåòî íà óëèöèòå "Àâêñåíòèé Âåëåøêè" è "Ãëàäñòîí". Ïðè÷èíàòà - íåïðàâèëíî ïàðêèðàíå.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å â êðàÿ íà ìàðò îáùèíà Ïëîâäèâ çàïî÷íà ìàñèðàíà àêöèÿ ñðåùó íàãëîòî ïàðêèðàíå èç öåëèÿ ãðàä.

"Ãîâîðèõìå ñúñ çàì.-êìåòà Ãåîðãè Ìàðèíîâ çà ïðîâåðêè âåäíúæ â ñåäìèöàòà íà ðàçëè÷íè ìåñòà", ñúîáùè òîãàâà êìåòúò Èâàí Òîòåâ. "Èìàìå çîíè, êîèòî âå÷å ñà íàáåëÿçàíè", ñïîäåëè îùå òîé, áåç îáà÷å äà äàäå êàêâàòî è äà å ïîäðîáíîñò, çà äà ñå çàïàçè åëåìåíòúò íà èçíåíàäàòà. È âñå ïàê Òîòåâ ïîñî÷è óëèöèòå êðàé ìîë "Ïëîâäèâ", óë. "Ëþáåí Êàðàâåëîâ" è áóë. "Âàñèë Àïðèëîâ" êàòî ìåñòà, íà êîèòî ñúñ ñèãóðíîñò ùå ñå îáúðíå âíèìàíèå.

Îñâåí âñè÷êè Òîòåâ áå êàòåãîðè÷åí, ÷å "ïàÿöè" ùå âäèãàò è ïî áóë. "Ðóñêè". "Òàì ñúñ ñèãóðíîñò íÿìà äà ïîçâîëèì äà ñå ïàðêèðà", êîìåíòèðà ãðàäîíà÷àëíèêúò. 





Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1249
30.04.2017 »
30.04.2017 »
27.04.2017 »
23.04.2017 »
22.04.2017 »
22.04.2017 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/209 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Âäèãàò è îùå êàê ,ïðåäè 4 ã. íè ãî ñòîðèõà,à êîéòî êàçâà ÷å íå ãî ïðàâÿò å âúòðåøåí ÷îâåê èëè ñàìèÿ ïàÿê ! :D :D :D
0
 
 
Ùîòî ñà ãîëåìè ñïîðåä ìåí , òèâà èìàò â ïðåäâèä - àìà òî òâà íà ñíèìêàòà å ìàëêî
0
 
 
Àìà êàêâî çíà÷è äæèï,êàðóöà ,ìàãàðå...êîãàòî ñè íàðóøèòåë íÿìà íèêàêâî çíà÷åíèå ìàðêàòà íà ïðåâîçíîòî ñðåäñòâî!
+2
 
 
Òîÿ êëåò Ñïîðòèäæ òåæè 1300 êã ñ ïúëåí ðåçåðâîàð è äåáåë øîôüîð :-) Òîëêîâà òåæàò ñðåäíîñòàòèñòè÷åñêèòå àâòîìîáèëè. ×óäî ãîëÿìî. Èñêàìå äà âèäèì îíàÿ Ïàíàìåðà ÑÑÑÑÑ íà òàêúâ ïàÿê. Äàëè? Íàäàëè...
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
ÂèÊ Ïëîâäèâ ñ âàæíî ñúîáùåíèå çà âñè÷êè, êîèòî æèâåÿò èëè ðàáîòÿò...
13:49 / 30.04.2017
Äî 8 ìàé ïàðòè öåíòúðúò äî "Åñêàëèáóð" òðÿáâà äà èç÷åçíå
12:49 / 30.04.2017
Âå÷å âðúùàò áëÿñúêà è óíèêàëíîñòòà íà Öåíòðàëíà ãàðà, íÿìà äà ÿ ï...
12:35 / 30.04.2017
Ðåõàâ ïðîòåñò çà áúäåùåòî íà Ãàðíèçîííà ôóðíà
12:08 / 30.04.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí çàñíå "Ïîðøå" ñ íåîáèêíîâåí íîìåð - Ñ ÑÑÑÑÑÑ
10:24 / 30.04.2017
Âíèìàíèå, ïðèìàòè! Òåçè ñíèìêè íàèñòèíà ñà íàïðàâåíè â Ïëîâäèâ!
08:50 / 30.04.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àïðèë 2017 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Âèæ îùå:
Åòî â êîè òðè ïëîâäèâñêè ó÷èëèùà ñà íàé-ãðàìîòíèòå ó÷åíèöè
09:04 / 28.04.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí çàñíå "Ïîðøå" ñ íåîáèêíîâåí íîìåð - Ñ ÑÑÑÑÑÑ
10:24 / 30.04.2017
Çàãðàäèõà Ãëàâíàòà, çàòâîðèõà óëèöè è áóëåâàðäè
08:20 / 30.04.2017
Ïëîâäèâñêàòà îïåðà ïîñî÷è ìÿñòîòî, êîåòî èñêà çà ñâîé äîì!
17:07 / 28.04.2017
Ïëîâäèâñêè äæèãèò ïîìëÿ ïúòíèòå ïðåãðàäè ïðåä äåòñêà ãðàäèíà è èçáÿãà
11:22 / 29.04.2017
Óâîëíèõà íàãðàäæàâàí è óâàæàâàí ïåäàãîã îò ó÷èëèùåòî â "Ñòîëèïèíîâî", íå áèë äîñòàòú÷íî êâàëèôèöèðàí
09:25 / 29.04.2017
Âíèìàíèå, ïðèìàòè! Òåçè ñíèìêè íàèñòèíà ñà íàïðàâåíè â Ïëîâäèâ!
08:50 / 30.04.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Àêöèÿ "Íàãëåö" íà Plovdiv24.bg ñðåùó íåïðàâèëíîòî ïàðêèðàíå
Îáñúæäàò ïðîäúëæàâàíåòî íà óëèöà "Öâåòàí Ëàçàðîâ"
Ïðåäëàãàò íà êîíöåñèÿ Öåíòðàëíà ãàðà â Ïëîâäèâ
ÄÞØ íà Ëîêî ñåçîí 2016/2017
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ïëîâäèâ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Áèõòå ëè ïîäêðåïèëè èçëèçàíå íà Áúëãàðèÿ îò ÍÀÒÎ è ÅÑ çà êàêâîòî çàãàòíà âîäà÷à íà ÁÑÏ â Ïëîâäèâ?
Êàòåãîðè÷íî ÍÅ
Èñêàì äà èçëåçåì îò ÍÀÒÎ, íî äà îñòàíåì â ÅÑ
Èñêàì äà èçëåçåì îò ÅÑ, íî äà îñòàíåì â ÍÀÒÎ
Êàòåãîðè÷íî ÄÀ
Íÿìàì ìíåíèå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »
ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ïëîâäèâ÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2004 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Plovdiv24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Plovdiv24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Plovdiv24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñàéòúò å ñúçäàäåí îò ïëîâäèâ÷àíè, çà ïëîâäèâ÷àíè. 100% ïëîâäèâñêè ïðîäóêò.
Ñòàòèñòèêà: