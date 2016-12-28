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|Òàêñèòàòà â Ïëîâäèâ èñêàò äà âäèãàò öåíèòå, âèæòå ñ êîëêî
"85 ñòîòèíêè äà ñòàíå äíåâíàòà òàðèôà å ðàçóìíîòî óâåëè÷åíèå, çà êîåòî ùå íàñòîÿâàìå", êàçà Ðÿïîâ. Êàòî ìîòèâ çà èñêàíîòî óâåëè÷åíèå òîé ïîñî÷è íîâèÿ ðàçìåð íà äàíúêà îò 750 ëâ., êîéòî òàêñèòàòà â Ïëîâäèâ çàïëàùàò îò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà. Ïðåç ñëåäâàùàòà ñåäìèöà îò áðàíøà ùå âíåñàò îôèöèàëíî èñêàíå çà íîâàòà öåíà â Îáùèíñêèÿ ñúâåò. Ïî äóìèòå íà Ðÿïîâ ùå ñå íàñòîÿâà ïðåäñòàâèòåëè îò òàêñèìåòðîâèòå êîìïàíèè â ãðàäà äà ó÷àñòâàò ïðÿêî â ïðîöåñà íà ôîðìèðàíå íà öåíàòà íà òàêñèìåòðîâèòå óñëóãè, êîÿòî íå å ïðîìåíÿíà îò 2008 ãîäèíà. Â ìîìåíòà äíåâíàòà òàðèôà íà òàêñèòàòà â Ïëîâäèâ å 65 ñò./êì, à íîùíàòà - 75 ñò./êì.
"Áëèçî 900 òàêñèìåòðîâè âîäà÷è ñà ñå âêëþ÷èëè â ïîäïèñêà, ñ êîÿòî èñêàò ïîñêúïâàíå íà òàêñèìåòðîâèÿ ïðåâîç â Ïëîâäèâ", êàçà îùå Ãåîðãè Ðÿïîâ.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 38
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Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ïëîâäèâñêàòà îïåðà ïîñî÷è ìÿñòîòî, êîåòî èñêà çà ñâîé äîì!
17:07 / 28.04.2017
Ïîëèöàè îáó÷èõà ïëîâäèâñêè ÷èñòà÷êè çà áåçîïàñíà ðàáîòà íà ïúòÿ
16:52 / 28.04.2017
Íîâ ïàðêèíã îòêðèõà â "Ñåâåðåí"
14:51 / 28.04.2017
Íåïðèÿòíè ôàêòè îêîëî ïîêúðòèòåëíàòà èñòîðèÿ íà Ñàøêî è áîëíîòî ì...
14:25 / 28.04.2017
"×èñòîòà": Íå èçõâúðëÿéòå íåïîòðåáíè âåùè íà óëèöàòà!
14:45 / 28.04.2017
Ïîæàð â çàâåäåíèå çà áúðçî õðàíåíå äî êîëåëîòî íà Öåíòðàëíà ãàðà
13:57 / 28.04.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ãèãàíòúò Tesla èçáðà Ïëîâäèâ çà ïúðâàòà ñè ñóïåðçàðÿäíà ñòàíöèÿ ó íàñ
13:22 / 27.04.2017
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21:26 / 26.04.2017
Åòî â êîè òðè ïëîâäèâñêè ó÷èëèùà ñà íàé-ãðàìîòíèòå ó÷åíèöè
09:04 / 28.04.2017
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