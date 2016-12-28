Òàêñèòàòà â Ïëîâäèâ èñêàò äà âäèãàò öåíèòå, âèæòå ñ êîëêî

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Èçòî÷íèê: ðàäèî "Ôîêóñ" 16:19 / 28.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Óâåëè÷åíèå íà äíåâíàòà òàðèôà èñêàò îò òàêñèìåòðîâèÿ áðàíø â Ïëîâäèâ. Òîâà ñúîáùè ïðåäñåäàòåëÿò íà Àñîöèàöèÿòà íà òàêñèìåòðîâèòå âîäà÷è â ãðàäà Ãåîðãè Ðÿïîâ. 

"85 ñòîòèíêè äà ñòàíå äíåâíàòà òàðèôà å ðàçóìíîòî óâåëè÷åíèå, çà êîåòî ùå íàñòîÿâàìå", êàçà Ðÿïîâ. Êàòî ìîòèâ çà èñêàíîòî óâåëè÷åíèå òîé ïîñî÷è íîâèÿ ðàçìåð íà äàíúêà îò 750 ëâ., êîéòî òàêñèòàòà â Ïëîâäèâ çàïëàùàò îò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà. Ïðåç ñëåäâàùàòà ñåäìèöà îò áðàíøà ùå âíåñàò îôèöèàëíî èñêàíå çà íîâàòà öåíà â Îáùèíñêèÿ ñúâåò. Ïî äóìèòå íà Ðÿïîâ ùå ñå íàñòîÿâà ïðåäñòàâèòåëè îò òàêñèìåòðîâèòå êîìïàíèè â ãðàäà äà ó÷àñòâàò ïðÿêî â ïðîöåñà íà ôîðìèðàíå íà öåíàòà íà òàêñèìåòðîâèòå óñëóãè, êîÿòî íå å ïðîìåíÿíà îò 2008 ãîäèíà. Â ìîìåíòà äíåâíàòà òàðèôà íà òàêñèòàòà â Ïëîâäèâ å 65 ñò./êì, à íîùíàòà - 75 ñò./êì.

"Áëèçî 900 òàêñèìåòðîâè âîäà÷è ñà ñå âêëþ÷èëè â ïîäïèñêà, ñ êîÿòî èñêàò ïîñêúïâàíå íà òàêñèìåòðîâèÿ ïðåâîç â Ïëîâäèâ", êàçà îùå Ãåîðãè Ðÿïîâ.


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85ñò äíåâíà, òâà å ïî-ñêúïî îò Ñîôèÿ, ëóäè ëè ñòå ðŸ˜€ðŸ˜€
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Êàêâî ùå ñòàíå àêî èìà ãðàæäàíñêà ïîäïèñêà ñðåùó ïîñêúïâàíåòî íà öåíèòå? Íå ñúì ñðåùíàëà íèòî åäèí ðàçóìåí äîâîä çà ïîñêúïâàíåòî, à òîâà ñ äàíúêà íå âúðâè...
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Vladislav -îñíîâàòåëíî èñêàíå íàëè ? ðŸ¤”ðŸ™„
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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17:07 / 28.04.2017
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Øàõ è ìàò: Ñîôè Ìàðèíîâà èçáóõíà â Ïëîâäèâ áåç ñóòèåí, ñ àíöóã íà AC/DC è òîê÷åòà!
22:28 / 27.04.2017
Ñèí íà Íèêúëúñ Êåéäæ äîéäå â Ïëîâäèâ è àõíà: Íèêîãà íÿìà äà çàáðàâèòå òîâà ìÿñòî!
21:54 / 26.04.2017
Ôèëìèòå áëåäíåÿò! Òîçè ìúæ òðúãíà êúì Ïëîâäèâ è âðàòèòå íà àäà ñå îòâîðèõà çà íåãî!
17:18 / 27.04.2017
Ïðîãîâîðè ñâèäåòåëÿò íà êúðâàâèÿ èíöèäåíò íà "Øåñòè ñåïòåìâðè" â Ïëîâäèâ!
15:13 / 26.04.2017
Ãèãàíòúò Tesla èçáðà Ïëîâäèâ çà ïúðâàòà ñè ñóïåðçàðÿäíà ñòàíöèÿ ó íàñ
13:22 / 27.04.2017
Ôàòàëåí ñåêñ ñ ïî-ìëàäà ïîãóáè âúçðàñòåí, íî ìîæåù êúðäæàëèåö
21:26 / 26.04.2017
Åòî â êîè òðè ïëîâäèâñêè ó÷èëèùà ñà íàé-ãðàìîòíèòå ó÷åíèöè
09:04 / 28.04.2017
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Äóíàâ - Ëîêî Ïä 28/04/17
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