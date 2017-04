Изба New Bloom Winery представи новото си лице с мултисетивна вечеря с меню на Андре Токев

© виж галерията Нова серия вина, подходящи за идващото лято, представиха от изба New Bloom Winery. На елегантна мултисетивна вечеря беше представена новата корпоративна визия и водещите вина в портфолиото на компанията. Завладяващи сетивата видеоклипове съпътстваха дегустацията и накараха гостите да се потопят в истинско мултисетивно преживяване. Над 300 гости на събитието имаха възможност да опитат вината заедно с подбрано четиристепенно меню от шеф Андре Токев.



Основен принос за нетрадиционното представяне на вината имаше и Слави Райчев, един от водещите български сомелиери и вицепрезидент на асоциацията на сомелиерите в България. С атрактивните анонси на вината, той вдъхнови гостите на събитието да станат фенове и посланици на New Bloom Winery. Сред участниците във вечерята бяха много популярни лица, авторитетни представители на винената индустрия в България, търговци, хотелиери и ресторантьори. Водещата на събитието Мария Силвестър успя да превърне вечерта в забавно преживяване.



Винарната си поставя за цел да създава и налага модерни вина за модерни градски хора. Новото име и ребрандинга на корпоративната идентичност идва в отговор на новите тенденции и желанието за завладяване на нови външни пазари. New Bloom Winery прави смела заявка и на българския пазар като ще привлича все по-широка аудитория към консумацията на вино и ще работи за повишаване на винената култура като цяло.



Избата разполага с 6000 дка собствени лозови масиви, разположени в Тракийската низина - втората най-добра винена дестинация в света. Технологично New Bloom Winery е сред най-модерните и иновативни производители в България. Основен капитал на избата е подготвеният и мотивиран екип, който включва доказани опитни имена от винения бранш с богат международен опит, които прилагат най-добрите световни практики.



Екипът се състои от млади, но опитни експерти с проведени специализации във Франция и Нова Зеландия. Зад успеха на избата стоят близо 250 души, отговорни за създаването на вината. В New Bloom Winery се насърчава любопитството и културата на експериментиране. Работи се, както с традиционни сортове като Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Сира, Шардоне, Совиньон Блан, така и с по-новите за България сортове като Дорнфелдер, Регент и Глера.



Едноименната серия вина New Bloom, която беше представена на събитието засега включва едно бяло вино и едно розе. Те са в стил "Нов свят". Бялото е купаж от Совиньон Блан и Шардоне, със завладяващ аромат на зелени и екзотични плодове. Розето е купаж от Каберне Совиньон, Каберне Фран и Сира. Виното демонстрира елегантния и фин аромат на ранните череши с червени плодове. Вкусът e свеж и плодов. Вината са лесни за пиене и съчетаване с храна.