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|Æóðíàëèñò: Äíåñ ùå âè ïîêàæà ñêàíäàëåí ñëó÷àé ñ øåôêà íà áúëãàðñêè ñúä
Òàêà ÷å àç íå óñïÿõ äà èçëú÷à òîâà ðàçñëåäâàíå ïî Íîâà, ñåãà òî ùå èçëåçå íà áÿë ñâÿò, çàñíåòî ïî äàäåíà îò ìåí èíôîðìàöèÿ îò åêèïà íà "Øîóòî íà Ñëàâè", ïèøå îùå æóðíàëèñòúò, íàïóñíàë Íîâà òåëåâèçèÿ çàðàäè öåíçóðà.
"Çàåäíî ñúñ ñúäèÿòà â ñòóäèîòî ùå âè ïîêàæåì ñêàíäàëíèÿ ñëó÷àé. È ñàìè ïðåöåíåòå - èìà ëè "ïîðú÷êîâîñò" íÿêàêâà, ñ êîåòî Ñàðåëñêà îáÿñíè ñïèðàíåòî íà ìàòåðèàëèòå ìè(îáÿñíè ãî ñëåä êàòî íàïóñíàõ çàðàäè öåíçóðàòà é :) Òåïúðâà â "Øîóòî íà Ñëàâè" ùå ïðåçàñíåìà è ïîêàæà òàì ñïðåíèòå ñè ðàçñëåäâàíèÿ. Âñè÷êè äà ïðåöåíèòå êîëêî ñà "ïîðú÷êîâè".
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Êåâîðê Êåâîðêÿí ðàçíèùè Ãåîðãè Ãåðãîâ è Êîðíåëèÿ Íèíîâà
21:05 / 27.04.2017
Ìàðåøêè íå ñè äàâà èìóíèòåòà, èñêà äà òåñòâà äåïóòàòèòå çà íàðêîò...
17:32 / 27.04.2017
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16:01 / 27.04.2017
Ïî÷èíà Åììà Ìîñêîâà, áèâø ìèíèñòúð íà êóëòóðàòà è ìàéêà íà Ïåòúð ...
14:32 / 27.04.2017
ÁÄÆ îñèãóðÿâà 13 200 äîïúëíèòåëíè ìåñòà çà 1 ìàé
13:48 / 27.04.2017
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13:46 / 27.04.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Ó÷åíèöè îò Ðóñêàòà ïðîñúëçèõà êëàñíàòà ñè, îáÿâèõà ÿ çà íàé-êðàñèâàòà
12:11 / 25.04.2017
Ñóïåðëóêñ äî Ãðåáíàòà! Êúùà êàòî îò ïðèêàçêèòå ïóñíàòà íà òúðã!
12:28 / 25.04.2017
Ñúäúò íå ñå ñìèëè íàä ìëàäåæà, óáèë æåíà íà çåáðà â Ïëîâäèâ è èçáÿãàë!
11:07 / 25.04.2017
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