Æóðíàëèñò: Äíåñ ùå âè ïîêàæà ñêàíäàëåí ñëó÷àé ñ øåôêà íà áúëãàðñêè ñúä

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 20:56 / 27.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Òàçè âå÷åð ùå ãîñòóâàì â "Øîóòî íà Ñëàâè", çà äà ïðåäñòàâÿ åäíî îò ðàçñëåäâàíèÿòà ìè, êîèòî áå ñïðÿíî îò Äàðèíà Ñàðåëñêà - äèðåêòîð íà "Íîâèíè è àêòóàëíè ïðåäàâàíèÿ" â Íîâà òåëåâèçèÿ. Òîâà íàïèñà æóðíàëèñòúò Âàñèë Èâàíîâ â ëè÷íèÿ ñè ïðîôèë âúâ Ôåñéáóê. "Ôðàïèðàù ñëó÷àé íà íàðóøåíèÿ è êîðóïöèÿ â ñúäåáíàòà ñèñòåìà. Ñ ìåí ãîñò ùå áúäå è äåéñòâàù ñúäèÿ, êîéòî ìè ïîäàäå ñèãíàëà è êàêòî òîãàâà áåøå ãîòîâ, òàêà è ñåãà ùå ðàçêàæå ñ ëèöåòî ñè çà ñêàíäàëåí ñëó÷àé ñ øåôêàòà íà åäèí áúëãàðñêè ñúä.(áëèçî äî ãðàíè÷åí ïóíêò è ìèòíèöà). 

Òàêà ÷å àç íå óñïÿõ äà èçëú÷à òîâà ðàçñëåäâàíå ïî Íîâà, ñåãà òî ùå èçëåçå íà áÿë ñâÿò, çàñíåòî ïî äàäåíà îò ìåí èíôîðìàöèÿ îò åêèïà íà "Øîóòî íà Ñëàâè", ïèøå îùå æóðíàëèñòúò, íàïóñíàë Íîâà òåëåâèçèÿ çàðàäè öåíçóðà. 

"Çàåäíî ñúñ ñúäèÿòà â ñòóäèîòî ùå âè ïîêàæåì ñêàíäàëíèÿ ñëó÷àé. È ñàìè ïðåöåíåòå - èìà ëè "ïîðú÷êîâîñò" íÿêàêâà, ñ êîåòî Ñàðåëñêà îáÿñíè ñïèðàíåòî íà ìàòåðèàëèòå ìè(îáÿñíè ãî ñëåä êàòî íàïóñíàõ çàðàäè öåíçóðàòà é :) Òåïúðâà â "Øîóòî íà Ñëàâè" ùå ïðåçàñíåìà è ïîêàæà òàì ñïðåíèòå ñè ðàçñëåäâàíèÿ. Âñè÷êè äà ïðåöåíèòå êîëêî ñà "ïîðú÷êîâè".


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12:11 / 25.04.2017
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12:28 / 25.04.2017
Àäâîêàòúò íà ìîì÷åòî, óáèëî æåíà íà çåáðà â Ïëîâäèâ: Ïîìèñëåòå êàêâî å â ãëàâàòà íà åäíî äåòå íà 19 ãîäèíè!
13:18 / 25.04.2017
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17:18 / 27.04.2017
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15:13 / 26.04.2017
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11:07 / 25.04.2017
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