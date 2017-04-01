Èñòèíñêî âúçäóøíî ÷óäîâèùå êàöà óòðå áëèçî äî Ïëîâäèâ

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Äåïóòàòè îò 44-òî Íàðîäíî ñúáðàíèå, çàìåñòíèê-ïîñëàíèêúò íà ÑÀÙ â Áúëãàðèÿ Ìàðòèíà Ñòðîíã è ïðåäñòàâèòåëè íà ïîñîëñòâîòî íà ÑÀÙ â Áúëãàðèÿ ñà ïîêàíåíè äà íàáëþäàâàò äåìîíñòðàöèèòå â àâèîáàçà Ãðàô Èãíàòèåâî.
Êîìåíòàðè (4)
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17:35 / 26.04.2017
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17:08 / 26.04.2017
Çåìåòðåñåíèå áëèçî äî Ïëîâäèâ
11:24 / 26.04.2017
20-ãîäèøåí ñêúñà óíèôîðìàòà íà ïîëèöàé ñëåä ñêàíäàë ñ áàùà ñè
11:13 / 26.04.2017
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10:43 / 26.04.2017
Ïëîâäèâ÷àíè ùå ìîãàò äà íàåìàò äðàêîíîâè ëîäêè íà Ãðåáíàòà!
12:24 / 24.04.2017
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12:11 / 25.04.2017
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12:28 / 25.04.2017
Ñúäúò íå ñå ñìèëè íàä ìëàäåæà, óáèë æåíà íà çåáðà â Ïëîâäèâ è èçáÿãàë!
11:07 / 25.04.2017
Âòðåùåíà ïëîâäèâ÷àíêà îïèñà ïðåæèâåíèÿ øîê ñúñ ñíèìêè è åìîöèîíàëíè äóìè
22:10 / 25.04.2017
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