Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
ÍÎÂÎ
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Äðóãè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Áèçíåñ
Èñòèíñêî âúçäóøíî ÷óäîâèùå êàöà óòðå áëèçî äî Ïëîâäèâ
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 15:21 / 27.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
©
Íàé-ìîäåðíèÿò ìíîãîöåëåâè èçòðåáèòåë îò ïåòî ïîêîëåíèå F-35A ùå êàöíå çà ïúðâè ïúò â Áúëãàðèÿ óòðå â àâèîáàçà Ãðàô Èãíàòèåâî, ñúîáùàâàò îò ìèíèñòåðñòâîòî íà îòáðàíàòà. Ìèíèñòúð Ñòåôàí ßíåâ è íà÷àëíèêúò íà îòáðàíàòà ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Àíäðåé Áîöåâ ùå íàáëþäàâàò äåìîíñòðàöèÿòà íà âîåííîâúçäóøíè ñïîñîáíîñòè îò åêèïàæè è ñàìîëåòè íà Âîåííîâúçäóøíèòå ñèëè íà ÑÀÙ. 

Èçÿâëåíèÿ çà ìåäèèòå ùå íàïðàâÿò êîìàíäâàùèÿò íà 3-òî êîìàíäâàíå íà Âîåííîâúçäóøíèòå ñèëè íà ÑÀÙ ñ îòãîâîðíîñòè â Åâðîïà è Àôðèêà, â Ðàìùàéí, Ãåðìàíèÿ, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ðè÷àðä Êëàðê è êîìàíäèðúò íà Âîåííîâúçäóøíèòå ñèëè ãåíåðàë-ìàéîð Öàíêî Ñòîéêîâ.

Äåïóòàòè îò 44-òî Íàðîäíî ñúáðàíèå, çàìåñòíèê-ïîñëàíèêúò íà ÑÀÙ â Áúëãàðèÿ Ìàðòèíà Ñòðîíã è ïðåäñòàâèòåëè íà ïîñîëñòâîòî íà ÑÀÙ â Áúëãàðèÿ ñà ïîêàíåíè äà íàáëþäàâàò äåìîíñòðàöèèòå â àâèîáàçà Ãðàô Èãíàòèåâî.








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Ðåãèîíàëíè íîâèíè:
Òåæêà êàòàñòðîôà íà ïúòÿ Ïëîâäèâ-Ïàçàðäæèê ñúñ çàêëåùåí ÷îâåê
17:35 / 26.04.2017
Ñêàíäàëíà äèðåêòîðêà íà Äîì çà ñèðàöè â Àñåíîâãðàä îñúäåíà óñëîâí...
17:08 / 26.04.2017
Çåìåòðåñåíèå áëèçî äî Ïëîâäèâ
11:24 / 26.04.2017
20-ãîäèøåí ñêúñà óíèôîðìàòà íà ïîëèöàé ñëåä ñêàíäàë ñ áàùà ñè
11:13 / 26.04.2017
Ñòðàõîòíà òàïà ïî àâòîìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ" çàðàäè îáúðíàò ÒÈÐ
10:43 / 26.04.2017
Ïëîâäèâ÷àíè ùå ìîãàò äà íàåìàò äðàêîíîâè ëîäêè íà Ãðåáíàòà!
12:24 / 24.04.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àïðèë 2017 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Âèæ îùå:
Ñèí íà Íèêúëúñ Êåéäæ äîéäå â Ïëîâäèâ è àõíà: Íèêîãà íÿìà äà çàáðàâèòå òîâà ìÿñòî!
21:54 / 26.04.2017
Ó÷åíèöè îò Ðóñêàòà ïðîñúëçèõà êëàñíàòà ñè, îáÿâèõà ÿ çà íàé-êðàñèâàòà
12:11 / 25.04.2017
Àäâîêàòúò íà ìîì÷åòî, óáèëî æåíà íà çåáðà â Ïëîâäèâ: Ïîìèñëåòå êàêâî å â ãëàâàòà íà åäíî äåòå íà 19 ãîäèíè!
13:18 / 25.04.2017
Ñóïåðëóêñ äî Ãðåáíàòà! Êúùà êàòî îò ïðèêàçêèòå ïóñíàòà íà òúðã!
12:28 / 25.04.2017
Ïðîãîâîðè ñâèäåòåëÿò íà êúðâàâèÿ èíöèäåíò íà "Øåñòè ñåïòåìâðè" â Ïëîâäèâ!
15:13 / 26.04.2017
Ñúäúò íå ñå ñìèëè íàä ìëàäåæà, óáèë æåíà íà çåáðà â Ïëîâäèâ è èçáÿãàë!
11:07 / 25.04.2017
Âòðåùåíà ïëîâäèâ÷àíêà îïèñà ïðåæèâåíèÿ øîê ñúñ ñíèìêè è åìîöèîíàëíè äóìè
22:10 / 25.04.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Êàêâî ñå ñëó÷âà ñ Ìåæäóíàðîäåí ïàíàèð Ïëîâäèâ
Êàóçà Êîëåæà
Õðàíèòåëíî íàòðàâÿíå â ïëîâäèâñêà äåòñêà ãðàäèíà
Ïðåäñðî÷íè ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2017 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ïëîâäèâ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Áèõòå ëè ïîäêðåïèëè èçëèçàíå íà Áúëãàðèÿ îò ÍÀÒÎ è ÅÑ çà êàêâîòî çàãàòíà âîäà÷à íà ÁÑÏ â Ïëîâäèâ?
Êàòåãîðè÷íî ÍÅ
Èñêàì äà èçëåçåì îò ÍÀÒÎ, íî äà îñòàíåì â ÅÑ
Èñêàì äà èçëåçåì îò ÅÑ, íî äà îñòàíåì â ÍÀÒÎ
Êàòåãîðè÷íî ÄÀ
Íÿìàì ìíåíèå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »
ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ïëîâäèâ÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2004 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Plovdiv24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Plovdiv24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Plovdiv24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñàéòúò å ñúçäàäåí îò ïëîâäèâ÷àíè, çà ïëîâäèâ÷àíè. 100% ïëîâäèâñêè ïðîäóêò.
Ñòàòèñòèêà: