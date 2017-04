Пътешественици разказват историите си в Пловдив

© Задава се четвъртото издание на Traveler On Stage за Пловдив. След големия си успех в София, където напълни зала с почти 300 човека, международният формат за пътешественически истории е подготвил съвсем нова обиколка на света. Ще чуем разказите на няколко пловдивски пътешественици, както и на гости от столицата. Освен приключенията, които ще съпреживее на 29-и април, публиката ще има възможност и да поговори с всеки един от презентаторите, да разбере повече за дестинациите и да създаде нови приятелства.



Traveler On Stage (TOS) e международен формат, създаден във Франция, но вече разпространен в няколко държави по света, една от които е България. TOS е независимо събитие без политическа, комерсиална или религиозна цел, което се стреми да популяризира всякакъв тип пътувания, без значение колко далечни са те, колко дълго са продължили и как са организирани.



Свежият и динамичен формат на събитието го прави изключително вълнуващ и привлекателен не само за пътешественици и авантюристи, а и за всеки, който просто желае да се откъсне от ежедневието и да помечтае с няколко интересни истории. По подобие на японския формат Pecha Kucha, презентаторите на това събитие разполагат с 6 мин., 18 слайда и 20 сек. на слайд, за да разкажат своите вълнуващи истории.



Какво се случи досега: за пръв път TOS пристига в България, и то в града на тепетата, през юни 2016, когато историите на няколко пътешественици завладяха и изпълниха с вълнение всеки един от присъстващите. От тогава насам интересът към TOS не спира да расте, в резултат на което вече са осъществени пет такива събития - три от които в Пловдив и две в София. Всяко едно от тях - различно и единствено по рода си, но всичките преливащи от нестихваща страст към пътуване и опознаване на нови светове. Пленена от позитивния заряд, публиката всеки път остава вдъхновена и гладна за още от магията на Traveler On Stagе. Датата е 29-и април, часът - 16:00, а мястото - Limacon, бул. "Марица" 154А.