Водещи ментори от Силициевата долина дойдоха в Пловдив

© Срещата за представяне на Българския център за предприемачество (BEC) - нова организация, създадена от успешни американски предприемачи от Силициевата долина, които имат интерес към България бе открита официално от заместник-кмета по образование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество на Община Пловдив - Стефан Стоянов.

Събитието започна вчера в 17 часа в Дома на културата "Борис Христов" при изключителен интерес, препълнена зала с млада аудитория и множество правостоящи. Заместник-кметът приветства с добре дошли участниците и менторите от Българския център за предприемачество, които са в България с идеята да споделят своя опит и да разкажат как да се изгради добра екосистема с повече инвестиции и как българските стартъпи да получат финансиране в САЩ.

"Основно предимство на свободата и демокрацията е, че човек има право на избор. Днес да си предприемач в ИТ индустрията е много благословена и благоприятна дейност. Виждате, че без особени усилия, без да търсим специални контакти и да ползваме скъпи консултации, тук в Пловдив на крака са дошли водещи български и американски експерти.

Днес можем съвсем безплатно да чуем техния богат опит, да споделим нашите идеи, бихме могли да потърсим и бъдещи партньорства за реализацията им. Възползвайте се максимално от добрата възможност да се срещнете с хора с толкова много и толкова ценен опит. Пожелавам изключително ползотворни часове в рамките на срещата и успехи в бъдещата ви работа", каза в обръщението си заместник-кметът Стефан Стоянов

Лекторите, водещи имена от Силициевата долина, историческо място в Калифорния, където е създаден първият компютърен чип и от където започват кариерите на хора като Бил Гейтс, Стийв Джобс и Марк Цукербърг бяха представени от българката Лили Друмева-O'Райли, модератор на срещата. На президиума в залата бяха Норман Винарски - водещо име в изкуствения интелект. Президент на SRI Ventures, както и на гласовия асистент Siri, купен от Apple през 2010 г.

Автор на книга-бестселър, по която се обучават студенти от Станфорд. Майкъл Марвин - човекът, развил повече от 100 технологични компании, водещо име на Tech Valley, еквивалента на Силициевата долина в Ню Йорк. Джейми Уилямс - професионален футболист, звезда на Super Bowl, който след прекарана травма решава рязко да промени кариерата си. Създава успешна филмова компания Ymotion и става известен сценарист и режисьор. Участва и във филма на Оливър Стоун "Any Given Sunday".

Същевременно развива и множество технологични компании и става успешен предприемач и декан на университет в Мериленд. Лари Бийл - водачът на групата и основател на фондация Inter Culture, която финансира проекта. Лари работи в Силициевата долина още от самото ѝ създаване през 60-те години. Той инвестира парите на първите хай тек милионери. Познава исторически личности и е автор на учебник по финанси.

Сред лекторите в срещата са и трима от най- успешните българи в Долината. Богомил Балански - завършил MBA в Университета Станфорд и постигнал забележителна кариера в VMware. Дафина Тончева - партньор в един от най-големите инвестиционни фондове US Venture Partners. Завършила MBA в Станфорд. Васил Терзиев - познато и популярно име в ИТ сектора като основателя на Telerik. Създател на един от най-успешните български технологични бизнеси.

Лили Друмева-O'Райли благодари на домакините от Дома на културата, на община Пловдив за партньорството и специално на заместник-кмета Стефан Стоянов за съдействието и подкрепата за осъществяването на срещата, чиято цел е да бъде поставено начало, с което да се създаде устойчива връзка между менторите от Силициевата долина и българските предприемачи.