Водещи имена от Силициевата долина идват в Пловдив

Събитието ще се проведе в Дома на културата "Борис Христов", Голяма конферентна зала, ет.2 от 17:00 часа и ще включва лекции, публични дискусии, с въпроси и отговори по темите: инвестиции, предприемачество, стартиращи компании и образование.

Норман Винарски e водещо име в изкуствения интелект. Президент на SRI Ventures, както и на гласовия асистент Siri, купен от Apple през 2010 г. Норман е автор на книга, която е бестселър, и по нея се обучават студенти от Станфорд.



Майкъл Марвин е развил повече от 100 технологични компании. Той е водещо име на Tech Valley, еквивалента на Силициевата долина в Ню Йорк. Той ще разкаже за това как да се изгради добра екосистема с повече инвестиции и как българските стартъпи да получат финансиране в САЩ.



Джейми Уилямс е професионален футболист, звезда на Super Bowl, който след прекарана травма решава рязко да промени кариерата си. Създава успешна филмова компания Ymotion и става известен сценарист и режисьор. Участва и във филма на Оливър Стоун "Any Given Sunday". Същевременно развива и множество технологични компании и става успешен предприемач. Ще разкаже за това как понякога животът ти поднася неприятни изненади, но има алтернативен път и човек рязко може да промени посоката. Да следваш мечтите си и да работиш в екип е едно от най-важните неща.



Лари Бийл е водач на групата и основател на фондация Inter Culture, която финансира проекта. Лари работи в Силициевата долина още от самото ѝ създаване през 60-те години. Той инвестира парите на първите хай тек милионери. Познава исторически личности и е автор на учебник по финанси.



Богомил Балански е един от най-успешните българи в Силицевата долина. Той постига забележителна кариера в VMware. Завършил е MBA в Университета Станфорд. Ще разкаже за това как се пробива в Долината, какви качества и умения трябва да притежава човек, за да успее и как български компании могат да кандидатстват за финансиране.



Дафина Тончева има много интересна история. Произлиза от бедно семейство в Пазарджик. През лятото е нижела тютюн, за да се издържа. В момента тя е партньор в един от най-големите инвестиционни фондове US Venture Partners. Завършила е MBA в Станфорд. Ще разкаже интересната си биография и ще мотивира много млади хора, като разкрие рецептата за успех.



Васил Терзиев е познато име в ИТ сектора. Основател на Telerik. Той ще разкаже историята за един от най-успешните български технологични бизнеси и ще мотивира млади предприемачи. Събитието е с вход свободен и е предназначено за хора от бизнеса, предприемачи, инвеститори, преподаватели и студенти.