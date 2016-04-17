5 ã. çàòâîð çà ïëîâäèâñêèÿ ñòóäåíò, óáèë æåíà è îïèòàë äà èçáÿãà â ÷óæáèíà

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 17:07 / 21.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Îêðúæåí ñúä Ïëîâäèâ ïðèçíà ïîäñúäèìèÿ Ñòîÿí Äèì÷åâ çà âèíîâåí â òîâà, ÷å íà 17.04.2016 ã. â Ïúðâîìàé, ïðè óïðàâëåíèå íà ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî ëåê àâòîìîáèë ìàðêà "Ðåíî", ìîäåë "Ìåãàí", å íàðóøèë ïðàâèëàòà çà äâèæåíèå: ÷ë. 5 àë.2, ÷ë. 20 àë.1, ÷ë. 116 îò Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà, ïðè êîåòî ïî íåïðåäïàçëèâîñò å ïðè÷èíèë ñìúðòòà íà Åëåíà Ê. è äååöúò å èçáÿãàë îò ìåñòîïðîèçøåñòâèåòî, ïîðàäè êîåòî è íà îñíîâàíèå ÷ë. 343 àë.3 ïð.4 á. "á" ïð.1 âð. àë.1 á. "â", âð. ÷ë. 342 àë.1 îò ÍÊ âð. ÷ë. 373 àë.2 îò ÍÏÊ âð. ÷ë. 58à àë.1 âð. ÷ë. 54, àë.1 îò ÍÊ ãî îñúäè íà 5 ãîäèíè ëèøàâàíå îò ñâîáîäà ïðè îáù ðåæèì.

Ñúñ ñúùàòà ïðèñúäà Îêðúæíèÿò ñúä ëèøàâà Ñòîÿí Äèì÷åâ îò  ïðàâî äà óïðàâëÿâà ÌÏÑ çà 7 ãîäèíè. Îêðúæíèÿò ñúä èçìåíè ìÿðêàòà çà íåîòêëîíåíèå íà Ñòîÿí Äèì÷åâ îò ïàðè÷íà ãàðàíöèÿ â ðàçìåð íà 10 000 ëåâà â çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà è ñúùèÿò áå çàäúðæàí â ñúäåáíàòà çàëà è ïðèâåäåí â Ïëîâäèâñêèÿ çàòâîð. Ïðèñúäàòà ïîäëåæè íà îáæàëâàíå è ïðîòåñò â 15-äíåâåí ñðîê ïðåä Ïëîâäèâñêèÿ àïåëàòèâåí ñúä.

Äèì÷åâ òîãàâà å áèë ñòóäåíò âòîðè êóðñ â ïëîâäèâñêàòà ìóçèêàëíà àêàäåìèÿ. Íà 17 àïðèë òîé áëúñíà íà òðîòîàðà ñ "Ðåíî Ìåãàí" 43-ãîäèøíàòà Åëåíà â ïúðâîìàéñêèÿ êâàðòàë "Äåáúð" è èçáÿãà. Ñïîðåä àäâîêàòà ìó Êðàñèìèð Åëäúðîâ ìëàäåæúò ìíîãî ñå óïëàøèë è ìó ïðèëîøàëî.



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09:21 / 20.04.2017
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