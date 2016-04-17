5 ã. çàòâîð çà ïëîâäèâñêèÿ ñòóäåíò, óáèë æåíà è îïèòàë äà èçáÿãà â ÷óæáèíà

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Ñúñ ñúùàòà ïðèñúäà Îêðúæíèÿò ñúä ëèøàâà Ñòîÿí Äèì÷åâ îò ïðàâî äà óïðàâëÿâà ÌÏÑ çà 7 ãîäèíè. Îêðúæíèÿò ñúä èçìåíè ìÿðêàòà çà íåîòêëîíåíèå íà Ñòîÿí Äèì÷åâ îò ïàðè÷íà ãàðàíöèÿ â ðàçìåð íà 10 000 ëåâà â çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà è ñúùèÿò áå çàäúðæàí â ñúäåáíàòà çàëà è ïðèâåäåí â Ïëîâäèâñêèÿ çàòâîð. Ïðèñúäàòà ïîäëåæè íà îáæàëâàíå è ïðîòåñò â 15-äíåâåí ñðîê ïðåä Ïëîâäèâñêèÿ àïåëàòèâåí ñúä.
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17:39 / 21.04.2017
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16:07 / 21.04.2017
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08:56 / 19.04.2017
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