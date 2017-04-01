Àäâîêàòèòå íà áèÿ÷èòå íà æóðíàëèñòè êðàé Ïëîâäèâ èçíàãëÿõà

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 20:23 / 20.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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âèæ ãàëåðèÿòà
113 êèëîãðàìà, 185 ñàíòèìåòðà âèñîê, ñ êúñà ïðîøàðåíà êîñà. Òåçè ôèçè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè íà ìúæà, ïðåáèë æóðíàëèñòèòå Ìàðèÿ Ìèëêîâà è Îãíÿí Ïåíåâ íà ÀÌ "Òðàêèÿ", áÿõà ñïîìåíàòè â çàëàòà íà ïëîâäèâñêèÿ Ðàéîíåí ñúä äíåñ, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg.

Ìàãèñòðàòèòå ðàçãëåäàõà ìÿðêàòà çà íåîòêëîíåíèå íà ÷åòèðèìà, ïðèâëå÷åíè êàòî îáâèíÿåìè ïî ñëó÷àÿ. Õðèñòèÿí Ëàëåâ, Äèìèòúð Òîíåâ, Ìàðèî Êèðèëîâ è Àëåêñàíäúð Ãåîðãèåâ ñà îáâèíÿåìè çà òîâà, ÷å íà 14 àïðèë íà 145-ÿ êèëîìåòúð íà àâòîìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ" êðàé Ïëîâäèâ â ñúó÷àñòèå èçâúðøèëè íåïðèñòîéíè äåéñòâèÿ, ãðóáî íàðóøàâàùè îáùåñòâåíèÿ ðåä è èçðàçÿâàùè ÿâíî íåóâàæåíèå êúì îáùåñòâîòî, êàòî äåÿíèåòî å èçâúðøåíî ïðè óïðàâëåíèå íà ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî - ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë. 325 àë.3 âúâ âðúçêà ñ àë.2 âúâ âðúçêà ñ àë.1, âúâ âðúçêà ñ ÷ë. 20 àë.2 âúâ âðúçêà ñ àë.1 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ.

Íèòî åäèí îò ÷åòèðèìàòà îáà÷å âèäèìî íå îòãîâàðÿ íà îïèñàíèåòî íà ïîáîéíèöèòå, äàäåíî îò ïîñòðàäàëèòå, êàòåãîðè÷íà áå çàùèòàòà íà ìúæåòå. Íåùî ïîâå÷å - ïî âðåìå íà ðàçïîçíàâàíåòî ïî ñíèìêè Ìàðèÿ Ìèëêîâà è Îãíÿí Ïåíåâ ñúñ ñèãóðíîñò ñà ïîñî÷èëè ëèöàòà íà Ðóìåí Ìèøåâ è Ñòèëÿí Ãåîðãèåâ, ñëåä î÷íà ñòàâêà îáà÷å äâàìàòà ïîñòðàäàëè ñà ñå ðàçêîëåáàëè è çàòîâà ñî÷åíèòå çà áèÿ÷ è ïîìàãà÷ - Ìèøåâ è Ãåîðãèåâ, âå÷å ñà îñâîáîäåíè. 

×åòèðèìàòà îáà÷å - çà êîèòî ïî äóìèòå íà çàùèòàòà íÿìà íèòî åäíî ÿñíî äîêàçàòåëñòâî êàêâè òî÷íî ñà íåïðèñòîéíèòå äåéíîñòè, â êîèòî ñå îáâèíÿâàò, ïðîäúëæàâàò äà òúðêàò ïåéêèòå íà àðåñòà, ìàêàð ÷å ñàìè ñà ñå ÿâèëè â ïîëèöèÿòà, ñëåä êàòî ðàçáðàëè, ÷å ãè èçäèðâàò. Ñïîðåä àäâîêàòèòå îñâåí âñè÷êî òå ñà ðåàãèðàëè è ñïîðåä ñèòóàöèÿòà, â êîÿòî ïîâåäåíèåòî íà ïîñòðàäàëèÿ Ïåíåâ â òîçè ìîìåíò å ìîæåëî äà ïðåäèçâèêà ñåðèîçíà âåðèæíà êàòàñòðîôà íà ìàãèñòðàëàòà ïîñðåä íîù. 

Ñòàíà ÿñíî ñúùî, ÷å äî òîçè ìîìåíò äðóãè ñâèäåòåëè, ìàêàð ÷å å èìàëî ïðåìèíàâàùè ïî òîâà âðåìå àâòîìîáèëè, íå ñà ñå îòçîâàëè. ×åòèðèìàòà äíåñ íå ñå ïðèçíàõà çà âèíîâíè.




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Èçâúíðåäíî: Øîôüîð íà àâòîáóñ îò ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò òðúãíà äà áèå...
19:52 / 20.04.2017
Ìàéêàòà íà ñòðåëåöà îò Êþ÷óêà ïðåç ñúëçè: Äåòåòî ìè å àóòñàéäåð, ...
16:56 / 20.04.2017
Ñïåøíà ñðåùà â Ïëîâäèâ çàðàäè óðàíà â ïèòåéíàòà âîäà
16:41 / 20.04.2017
Äàíú÷íè èçíåíàäàõà òúðãîâöèòå îò áîðñàòà â Ïúðâåíåö
15:18 / 20.04.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí ñå êà÷è íà òàêñè ïðåä ìîë "Ïëîâäèâ" è ãîð÷èâî ñúæàëè...
15:12 / 20.04.2017
Âúçðàñòíà ïëîâäèâ÷àíêà îòãîâîðè íà âúïðîñà êàêâà å òàéíàòà íà äúë...
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23:00 / 18.04.2017
Áàùàòà íà øîôüîðà, óáèë æåíà íà ïåøåõîäíà ïúòåêà â Ïëîâäèâ: Óïëàøèë ñå å ìíîãî, çàòîâà å èçáÿãàë!
18:07 / 18.04.2017
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