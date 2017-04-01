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|Àäâîêàòèòå íà áèÿ÷èòå íà æóðíàëèñòè êðàé Ïëîâäèâ èçíàãëÿõà
Ìàãèñòðàòèòå ðàçãëåäàõà ìÿðêàòà çà íåîòêëîíåíèå íà ÷åòèðèìà, ïðèâëå÷åíè êàòî îáâèíÿåìè ïî ñëó÷àÿ. Õðèñòèÿí Ëàëåâ, Äèìèòúð Òîíåâ, Ìàðèî Êèðèëîâ è Àëåêñàíäúð Ãåîðãèåâ ñà îáâèíÿåìè çà òîâà, ÷å íà 14 àïðèë íà 145-ÿ êèëîìåòúð íà àâòîìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ" êðàé Ïëîâäèâ â ñúó÷àñòèå èçâúðøèëè íåïðèñòîéíè äåéñòâèÿ, ãðóáî íàðóøàâàùè îáùåñòâåíèÿ ðåä è èçðàçÿâàùè ÿâíî íåóâàæåíèå êúì îáùåñòâîòî, êàòî äåÿíèåòî å èçâúðøåíî ïðè óïðàâëåíèå íà ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî - ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë. 325 àë.3 âúâ âðúçêà ñ àë.2 âúâ âðúçêà ñ àë.1, âúâ âðúçêà ñ ÷ë. 20 àë.2 âúâ âðúçêà ñ àë.1 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ.
Íèòî åäèí îò ÷åòèðèìàòà îáà÷å âèäèìî íå îòãîâàðÿ íà îïèñàíèåòî íà ïîáîéíèöèòå, äàäåíî îò ïîñòðàäàëèòå, êàòåãîðè÷íà áå çàùèòàòà íà ìúæåòå. Íåùî ïîâå÷å - ïî âðåìå íà ðàçïîçíàâàíåòî ïî ñíèìêè Ìàðèÿ Ìèëêîâà è Îãíÿí Ïåíåâ ñúñ ñèãóðíîñò ñà ïîñî÷èëè ëèöàòà íà Ðóìåí Ìèøåâ è Ñòèëÿí Ãåîðãèåâ, ñëåä î÷íà ñòàâêà îáà÷å äâàìàòà ïîñòðàäàëè ñà ñå ðàçêîëåáàëè è çàòîâà ñî÷åíèòå çà áèÿ÷ è ïîìàãà÷ - Ìèøåâ è Ãåîðãèåâ, âå÷å ñà îñâîáîäåíè.
×åòèðèìàòà îáà÷å - çà êîèòî ïî äóìèòå íà çàùèòàòà íÿìà íèòî åäíî ÿñíî äîêàçàòåëñòâî êàêâè òî÷íî ñà íåïðèñòîéíèòå äåéíîñòè, â êîèòî ñå îáâèíÿâàò, ïðîäúëæàâàò äà òúðêàò ïåéêèòå íà àðåñòà, ìàêàð ÷å ñàìè ñà ñå ÿâèëè â ïîëèöèÿòà, ñëåä êàòî ðàçáðàëè, ÷å ãè èçäèðâàò. Ñïîðåä àäâîêàòèòå îñâåí âñè÷êî òå ñà ðåàãèðàëè è ñïîðåä ñèòóàöèÿòà, â êîÿòî ïîâåäåíèåòî íà ïîñòðàäàëèÿ Ïåíåâ â òîçè ìîìåíò å ìîæåëî äà ïðåäèçâèêà ñåðèîçíà âåðèæíà êàòàñòðîôà íà ìàãèñòðàëàòà ïîñðåä íîù.
Ñòàíà ÿñíî ñúùî, ÷å äî òîçè ìîìåíò äðóãè ñâèäåòåëè, ìàêàð ÷å å èìàëî ïðåìèíàâàùè ïî òîâà âðåìå àâòîìîáèëè, íå ñà ñå îòçîâàëè. ×åòèðèìàòà äíåñ íå ñå ïðèçíàõà çà âèíîâíè.
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Êîìåíòàðè (9)
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Èçâúíðåäíî: Øîôüîð íà àâòîáóñ îò ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò òðúãíà äà áèå...
19:52 / 20.04.2017
Ìàéêàòà íà ñòðåëåöà îò Êþ÷óêà ïðåç ñúëçè: Äåòåòî ìè å àóòñàéäåð, ...
16:56 / 20.04.2017
Ñïåøíà ñðåùà â Ïëîâäèâ çàðàäè óðàíà â ïèòåéíàòà âîäà
16:41 / 20.04.2017
Äàíú÷íè èçíåíàäàõà òúðãîâöèòå îò áîðñàòà â Ïúðâåíåö
15:18 / 20.04.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí ñå êà÷è íà òàêñè ïðåä ìîë "Ïëîâäèâ" è ãîð÷èâî ñúæàëè...
15:12 / 20.04.2017
Âúçðàñòíà ïëîâäèâ÷àíêà îòãîâîðè íà âúïðîñà êàêâà å òàéíàòà íà äúë...
14:43 / 20.04.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Áåçïðåöåäåíòåí ñêàíäàë! Ñëàâè êàçà ñâîÿòà èñòèíà, çàìåñè è Íîâà òâ!
23:00 / 18.04.2017
Ãåîðãè Ãàíåâ å ïî÷èíàëèÿò äíåñ â Ïëîâäèâ ìîòîðèñò
17:58 / 18.04.2017
Ìàãè Õàëâàäæèÿí ðàçáóíè Ôåéñáóê çàðàäè Ñëàâè è bTV
08:56 / 19.04.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí: Íåêà ïîâå÷å õîðà âèäÿò òîâà!
11:00 / 19.04.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà